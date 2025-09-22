Ngôi sao của MU xóa tất cả các bài đăng sau bức ảnh gây tranh cãi với Garnacho 22/09/2025 12:44

Chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Chelsea ở vòng 5 Premier League vào cuối tuần trước trên sân nhà Old Trafford đã gây ra một số tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến Amad và Alejandro Garnacho.

Tiền vệ cánh Amad của MU đã xóa tất cả bài đăng trên Instagram sau khi nhận phải phản ứng dữ dội từ một trong những bức ảnh của anh. Amad là một phần của đội hình MU đã đánh bại Chelsea 2-1, nhưng niềm vui chiến thắng đã bị dập tắt bởi làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

MU được hưởng lợi từ thẻ đỏ sớm của thủ môn Robert Sanchez bên phía Chelsea, qua đó giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải. Các bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro trong hiệp 1 giúp MU vượt lên dẫn 2-0, còn bàn gỡ 1-2 muộn của Trevoh Chalobah là không đủ để Chelsea kiếm được 1 điểm tại Old Trafford.

Amad đã đăng bức ảnh chụp chung với Garnacho trên Instagram của mình. ẢNH: AMAD

Trận đấu này Alejandro Garnacho ngồi dự bị cho Chelsea nhưng không được tung vào sân đối đầu với MU, đội đã bán anh cho Chelsea với giá 40 triệu bảng Anh vào mùa hè vừa qua. Tuyển thủ Argentina đã rời MU sau khi bị HLV Ruben Amorim ruồng bỏ vì mâu thuẫn.

Amad đã cầm áo Chelsea có tên Garnacho, còn Garnacho thì cầm áo MU có tên Amad để chụp ảnh chung. Nhưng bức ảnh này nhanh chóng tạo nên sự phẫn nộ từ fan "quỷ đỏ" khi được Amad đăng lên Instagram.

Bài đăng của Amad trên Instagram có 2,4 triệu người theo dõi, đã tràn ngập những bình luận của người hâm mộ MU đặt câu hỏi về quyết định của anh. "Anh có đọc được suy nghĩ của mọi người không Amad?" là một trong những bình luận. Một người khác nói thêm: "Trông không ổn chút nào Amad ạ". Ngoài ra còn có rất nhiều bình luận đầy những lời lẽ tục tĩu.

Việc Amad và Garnacho là bạn bè và đều được đại diện bởi cùng một công ty, Lead3rS, rõ ràng không phải là lý do chính đáng để những người hâm mộ chấp nhận bức ảnh đó. Và Amad đã đáp trả theo cách tiêu cực. Amad không chỉ xóa một bài đăng mà còn xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram, cũng như tất cả các bài đăng trên X, ngoại trừ một bài.

Amad - Ngôi sao của MU xóa tất cả các bài đăng sau bức ảnh gây tranh cãi với Garnacho. ẢNH: INSTAGRAM

Mặc dù không được ra sân và đội bóng mới thua cuộc, Garnacho vẫn bị một số fan MU lăng mạ. Việc Sanchez bị đuổi sớm đã dập tắt mọi cơ hội để Garnacho đối đầu với đội bóng cũ MU.

"Lý do chúng tôi thay Pedro Neto và Estevao Willian là vì họ luôn tấn công với năm cầu thủ, còn chúng tôi phòng ngự với bốn người. Chúng tôi có thể phòng ngự với bốn người khi 11 đấu 11, nhưng với 10 người trên sân khi đối đầu với họ thì...," HLV Enzo Maresca của Chelsea giải thích sau trận đấu, "Tôi nghĩ chúng tôi cần phòng ngự theo chiều rộng sân, vì vậy chúng tôi quyết định sử dụng năm hậu vệ. Đây là lý do tại sao.

Và cầu thủ còn lại, Garnacho đã sẵn sàng để ra sân. Nhưng sau đó Wes Fofana yêu cầu được ra nghỉ, vì anh ấy đã mệt mỏi sau một thời gian dài chiến đấu. Vì vậy chúng tôi đã thay đổi và quyết định chọn Tyrique George. Cuối cùng, ý tưởng tung Garnacho vào sân đã không thể thực hiện được".