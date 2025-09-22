Pep Guardiola giải thích chiến thuật bất thường của Man City 22/09/2025 12:25

HLV Pep Guardiola đã giải thích về chiến thuật bất ngờ của mình sau khi đội bóng Man City của ông rời Sân vận động Emirates với một điểm sau bàn gỡ hòa ở phút 93 của Gabriel Martinelli cho Arsenal ở vòng 5 Premier League.

Pep Guardiola nói đùa rằng ông đã phải "khổ sở" sau khi đỗ xe buýt lần đầu tiên sau 10 năm. Manchester City rời Emirates với trận hòa 1-1 khó khăn sau khi Gabriel Martinelli gỡ hòa ở phút bù giờ, mang về một điểm cho Arsenal.

Nhưng Man City chỉ kiểm soát bóng 32,8%, mức thấp nhất kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền tại Etihad năm 2016, và hoàn toàn trái ngược với danh tiếng chơi bóng đẹp mắt của ông. Sau trận đấu, Pep Guardiola giải thích chiến thuật bất thường của Man City khi cười lớn nói, "Tôi không thể sống ở đất nước này với một kỷ lục khác. Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi phải dành nhiều lời khen cho Arsenal.

10 năm mới có một lần cũng không tệ, phải không? Tôi phải chứng minh bản thân một lần nữa bằng một chiến lược khác. Vậy nên, giờ tôi có một đội ngũ chuyển giao. Tôi đã nói là tôi không quan tâm đến kết quả, tôi muốn thấy tinh thần trở lại trong các buổi tập và chúng tôi tận hưởng.

Sau đó là chiến thuật. Chúng tôi đã thua mùa trước và phải phục hồi. Tuần này chúng tôi đã hồi phục. Chúng tôi phải tiếp tục. Và từ đó, chúng tôi sẽ học hỏi được quy trình, chiến thuật, cách chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn để giành chiến thắng và tự hào về bản thân".

Pep Guardiola giải thích chiến thuật bất thường của Man City khi "đổ bê tông" trước Arsenal. ẢNH: EPA

Pep Guardiola nói đùa rằng ông muốn bóng đến gần thủ môn David Raya của Arsenal hơn là Gianluigi Donnarumma của mình. "Tôi đã phải chịu đựng! Tôi muốn bóng đến gần Raya, chứ không phải Gigi", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

Chúng tôi đã chơi kiên cường và tôi muốn chơi theo một phong cách nhất định, nhưng trong 10 năm qua, chúng tôi phải đối đầu với rất nhiều đội bóng phòng ngự sâu, rất sâu. Đôi khi bạn phải đối đầu với một đội bóng chơi tốt hơn theo cách đó và bạn phải sống sót theo cách đó, bạn phải chấp nhận điều đó, và chúng tôi đã làm được".

Arsenal đang kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm và Mikel Arteta đã thoát khỏi trận thua ngay trên sân nhà nhờ những cầu thủ siêu dự bị, nhưng ông từ chối thừa nhận mình đã lựa chọn sai đội hình ban đầu và bác bỏ quan điểm cho rằng hàng tiền vệ gồm Declan Rice, Martin Zubimendi và Mikel Merino của ông là quá "tiêu cực".

HLV Arteta của Pháo thủ chia sẻ: "Tôi để các bạn tự đánh giá, nhưng với tôi, đội hình đó có rất nhiều cầu thủ tấn công. Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng những gì mình muốn. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt, tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn toàn áp đảo".

Martinelli là người hùng của Arsenal trong trận đấu với Athletic Bilbao tại Champions League hồi giữa tuần trước và một lần nữa anh ghi bàn vào cuối trận gặp Man City. Arteta nói thêm: “Martinelli lại đang có một khoảnh khắc thực sự tuyệt vời sau trận đấu với Bilbao.

Trong khoảng thời gian đó, có lẽ Martinelli xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, nhưng năng lượng của cậu ấy, thái độ của cậu ấy thực sự tốt và đó là lý do tại sao cậu ấy lại tạo ra tác động như vậy cho đội bóng. Bất kể kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ nói như vậy. Tôi vô cùng tự hào về đội bóng và các cầu thủ vì cách chúng tôi đã chơi và thống trị trận đấu này trước Man City".