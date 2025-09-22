Huyền thoại MU Van Der Sar chia sẻ về việc suýt chút nữa gia nhập Liverpool 22/09/2025 07:29

(PLO)- Cựu thủ môn huyền thoại của Manchester United Edwin Van Der Sar thừa nhận không sợ chết nhưng cuộc sống đã thay đổi sau khi ông bị xuất huyết não.

Huyền thoại của Manchester United Edwin van der Sar bị xuất huyết não vào tháng 7 năm 2023 và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ở Croatia. Cựu thủ môn lừng danh người Hà Lan Edwin van der Sar, đã tiết lộ chi tiết về chứng xuất huyết não mà ông mắc phải vào năm 2023.

Edwin van der Sar thừa nhận rằng hiện tại ông đang tận hưởng cuộc sống yên bình hơn và khẳng định rằng ông không hề sợ chết. Van der Sar gia nhập Old Trafford vào mùa hè năm 2005 với mức phí chuyển nhượng chỉ 2 triệu bảng Anh, sau một thời gian thi đấu ấn tượng tại Fulham, đội bóng mới lên hạng Premier League.

"Người Hà Lan bay" Der Sar ngay lập tức trở thành thủ môn số một của Sir Alex Ferguson. Anh đã gác đền cho Quỷ Đỏ cho đến năm 2011, ra sân hơn 250 lần. Edwin van der Sar đã cùng MU giành bốn chức vô địch Premier League và một danh hiệu Champions League.

Van Der Sar đã thoát khỏi "lưỡi hái của tử thần" sau khi bị xuất huyết não. ẢNH: EPA

Sau khi giải nghệ 14 năm trước, Van der Sar đã có một trận trở lại ngắn ngủi cho đội bóng thời thơ ấu của mình, VV Noordwijk, vào năm 2016 và tiếp tục gắn bó với bóng đá, gần đây nhất là vai trò giám đốc điều hành tại Ajax. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2023, Edwin van der Sar được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại Croatia sau khi bị xuất huyết não và phải nằm viện hai tuần.

Van der Sar giờ đây đã tiết lộ về trải nghiệm kinh hoàng đó và thừa nhận cuộc sống của anh đã thay đổi đáng kể theo hướng tích cực hơn, và anh không hề sợ mình sẽ chết. Edwin van der Sar chia sẻ với Gazzetta dello Sport (Ý): "Tôi có sợ chết không? Thành thật mà nói, không.

Tôi đã được giúp đỡ ngay lập tức; xe cứu thương đưa tôi thẳng đến bệnh viện, nơi những bác sĩ giỏi nhất đã chăm sóc tôi. Khi tôi trở về nhà, gia đình và một chuyên gia vật lý trị liệu luôn ở bên cạnh tôi. Giờ đây, cuộc sống của tôi bình lặng hơn nhiều, khi điện thoại không còn cứ reo liên tục và tôi phải đưa ra những quyết định quan trọng, hỗ trợ đội bóng và HLV. Giờ đây, tôi tận hưởng thời gian bên gia đình, đi du lịch, chơi padel và đạp xe".

Edwin van der Sar, 54 tuổi ban đầu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị xuất huyết não trong kỳ nghỉ ở Split (Croatia). Sau đó, anh được chuyển về quê nhà, tiếp tục điều trị và xuất viện sau hai tuần.

Chính tại Hà Lan, Van der Sar đã bắt đầu hành trình bóng đá của mình với Ajax, sau khi được cựu HLV trưởng của United, Louis van Gaal, phát hiện ra tài năng của anh. Anh đã giành được danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất năm của Bóng đá Hà Lan ngay trong mùa giải đầu tiên tại Amsterdam. Sau nhiều năm thành công ở Ajax, Edwin van der Sar nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn trên khắp châu Âu.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể đã diễn ra hoàn toàn khác với Van der Sar. Edwin van der Sar thừa nhận Liverpool nằm trong số những lựa chọn tiềm năng khi anh rời Ajax năm 1999, nhưng cuối cùng anh lại chọn Juventus.

Van Der Sar từng đứng trước lựa chọn giữa Liverpool và Juventus. ẢNH: EPA

"Tôi có hai lựa chọn: Liverpool hoặc Juventus. Tôi đã nói chuyện với cả hai CLB, nhưng trái tim tôi đã dẫn tôi đến Ý", Van der Sar, người đã có 88 lần ra sân cho Bà đầm già trước khi chuyển đến Fulham và sau đó là MU, cho biết, "Serie A là giải đấu hay nhất những năm đó. Tôi rất thích thú với ý tưởng được chơi cho một đội bóng mà thủ môn huyền thoại như Dino Zoff đã tạo dựng được dấu ấn.

Tôi có hối tiếc không? Không. Tôi đã không chơi tốt nhất có thể, nhưng bị chỉ trích là một phần của bóng đá. Sống và chơi bóng ở Ý vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời. Mùa hè tôi đến Juventus, các đồng đội luôn đưa tôi đi ăn tối. Đồ ăn ở các nhà hàng tại Turin thật tuyệt vời: cuối buổi tối, tôi sẽ chuẩn bị thẻ tín dụng, nhưng tôi chẳng bao giờ trả tiền".