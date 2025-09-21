Amorim lên tiếng về chiếc thẻ đỏ tai hại của Casemiro 21/09/2025 12:19

(PLO)- HLV Ruben Amorim lên tiếng về chiếc thẻ đỏ tai hại của Casemiro trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Chelsea - "Anh ấy sẽ phải chịu đựng".

Manchester United đã vất vả đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League trên sân nhà Old Trafford khi tận dụng thành công lợi thế hơn người để ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1. Nhưng chiếc thẻ vàng thứ hai đầy tai hại vào cuối hiệp 1 của Casemiro khiến đoàn quân của HLV Ruben Amorim phải rất vất vả mới giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Bây giờ, HLV Amorim lên tiếng về chiếc thẻ đỏ tai hại của Casemiro.

Ruben Amorim từ chối đổ lỗi cho Casemiro nhưng thừa nhận tiền vệ này "sẽ phải chịu đựng" sau khi anh nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Chelsea. Quỷ Đỏ đã kiểm soát thế trận trước khi cầu thủ người Brazil bị đuổi khỏi sân ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, thắp lên tia hy vọng le lói cho The Blues trước khi bước vào hiệp hai.

Cựu cầu thủ Real Madrid Casemiro đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho MU, nhưng dù đã nhận thẻ vàng, anh lại phạm lỗi nguy hiểm và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai. Hành động này đã chặn đứng đà tấn công của MU và khiến họ không thể chiếm ưu thế khi trước đó Chelsea cũng chỉ chơi với 10 người sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của thủ môn Sanchez.

Casemiro ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho MU nhưng nhận thẻ đỏ ngay sau đó. ẢNH: EPA

Hiệp hai diễn ra cân bằng hơn nhiều và Trevoh Chalobah ghi bàn muộn gỡ lại 1-2 cho Chelsea ở phút 80, tạo nên hơn 10 phút cuối căng thẳng. Mặc dù MU vẫn trụ vững, Amorim tin rằng kinh nghiệm dày dặn của Casemiro đồng nghĩa với việc sai lầm sẽ còn ám ảnh anh.

HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ sau trận đấu: "Casemiro sẽ cảm thấy tệ hơn tôi. Chúng tôi đã thắng nên tôi sẽ quên đi một chút. Casemiro sẽ phải chịu đựng vì cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Casemiro hiểu những gì mình đã làm. Cậu ấy đủ kinh nghiệm để biết mình không nên chơi như vậy".

Cuối cùng chúng tôi đã phải chịu đựng, nhưng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Khán giả, người hâm mộ của chúng tôi rất dễ hài lòng. Nếu bạn cống hiến hết mình, họ sẽ ở đó. Đó là điều mà các cầu thủ của chúng tôi cần hiểu. Để có được sự ủng hộ của khán giả, chúng tôi chỉ cần chạy, chiến đấu và tranh bóng. Với chiến thắng này, chúng tôi phải quên đi cảm giác chiến thắng và lấy lại sự thôi thúc cần thiết để chiến thắng trận đấu tiếp theo".

Amorim nói đùa rằng đội của ông "luôn muốn làm phức tạp trận đấu nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời". Chiến thắng này giúp giảm bớt áp lực cho HLV trưởng người Bồ Đào Nha, người đã chứng kiến ​​đội bóng của mình bị áp đảo trong trận derby Manchester cuối tuần trước. Amorim đã gặp đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe vào giữa tuần và vẫn nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo "quỷ đỏ", bất chấp thành tích bết bát kể từ khi nhậm chức.

HLV của MU Ruben Amorim lên tiếng về chiếc thẻ đỏ tai hại của Casemiro. ẢNH: EPA

Bruno Fernandes, người đã ghi bàn thắng thứ 100 tại MU trong pha lập công mở tỉ số, đã ca ngợi nỗ lực của hàng phòng ngự MU khi họ kiên cường chống đỡ để giành trọn ba điểm. Đội trưởng của MU Bruno Fernandes nói: "Chúng tôi có thêm một người trên sân trước khi Casemiro bị đuổi khỏi sân. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt và dù chỉ để thủng lưới một bàn, chúng tôi vẫn có được kết quả như mong đợi".

Manchester United hiện có bảy điểm sau năm trận mở màn Premier League, bao gồm các trận đấu với Arsenal, Manchester City và Chelsea. Chiến thắng trước The Blues giúp đội bóng của HLV Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League.