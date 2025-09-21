Premier League giải thích về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Casemiro 21/09/2025 11:29

Casemiro phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Manchester United và Chelsea tại Old Trafford ở vòng 5 Premier League trên sân Old Trafford vào đêm qua và rạng sáng nay 21-9, khi nhận thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng thô bạo với Andrey Santos.

Giải Ngoại hạng Anh hiện đã làm rõ lý do Casemiro bị đuổi khỏi sân trong trận MU thắng Chelsea với tỉ số 2-1. Casemiro đã nhận thẻ vàng trước khi ghi bàn thắng thứ hai cho MU.

Tuy nhiên, pha vào bóng của Casemiro với Andrey Santos gần vạch giữa sân khi hiệp một gần kết thúc đã dẫn đến việc anh bị đuổi khỏi sân. Sau sự thất vọng của MU khi tiền vệ người Brazil bị đuổi khỏi sân, Premier League đã làm sáng tỏ quyết định của họ.

Đăng trên tài khoản mạng xã hội X của Trung tâm Trận đấu Ngoại hạng Anh, họ cho biết: "Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai cho Casemiro vì lỗi giữ người, ngăn cản một pha tấn công đầy hứa hẹn. Không có sự can thiệp của VAR trong thẻ vàng thứ hai theo quy trình VAR".

Premier League giải thích về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Casemiro. ẢNH: EPA

Vì thẻ đỏ là do phạm lỗi thứ hai, MU sẽ không thể kháng cáo quyết định này, đồng nghĩa với việc Casemiro phải chấp nhận hình phạt. Đây là thẻ đỏ thứ tư của Casemiro tại MU. May mắn cho MU là Casemiro sẽ không phải nghỉ thi đấu quá lâu. Lý do là vì thẻ vàng thứ hai sẽ dẫn đến án treo giò một trận.

Điều này có nghĩa là MU sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ người Brazil này trong chuyến hành quân đến Brentford cho trận đấu sớm vòng 6 Premier League vào thứ Bảy tuần tới. Casemiro sau đó sẽ trở lại đội hình của MU vào cuối tuần sau khi họ tiếp đón AFC Sunderland vào ngày 4-10 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Trước đó, Chelsea đã phải chịu thẻ đỏ trực tiếp khi thủ môn Robert Sanchez bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Bryan Mbeumo bên ngoài vòng cấm. Thủ môn này nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng chỉ bị treo giò một trận vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của MU.

Lệnh cấm của Sanchez sẽ có hiệu lực vào giữa tuần sau khi Chelsea đến Lincoln City để tham dự trận đấu thuộc khuôn khổ Carabao Cup. Điều đó có nghĩa là cuối cùng sẽ không có án phạt nào dành cho Sanchez tại Ngoại hạng Anh.