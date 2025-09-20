11 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa MU và Chelsea 20/09/2025 14:44

(PLO)- Có thể 11 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa MU và Chelsea ở vòng 5 Premier League trên sân Old Trafford

Chelsea sẽ không có nhiều cầu thủ khi họ đến sân Old Trafford vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 20-9 để đối đầu với MU trong trận đấu lớn tại vòng 5 Premier League. Có thể 11 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa MU và Chelsea.

Manchester United đang chuẩn bị tiếp đón Chelsea tại Old Trafford với mục tiêu khởi động nỗ lực lật ngược tình thế ở mùa giải này. Quỷ Đỏ đã có khởi đầu mùa giải đầy khó khăn, với chỉ một chiến thắng sau bốn trận đầu tiên tại Premier League, với thất bại gần nhất là trận thua tan nát 0-3 trước Manchester City cuối tuần trước.

Nhiệm vụ này không hề dễ dàng hơn khi MU chuẩn bị chào đón Chelsea đến Manchester. HLV Ruben Amorim của MU hy vọng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này, và có vẻ như ông đang gặp may khi có một vài cầu thủ chủ chốt sẵn sàng trở lại.

Amorim đã xác nhận rằng cả Matheus Cunha và Mason Mount đều đủ sức khỏe và sẵn sàng thi đấu, mặc dù Diogo Dalot và Lisandro Martinez vẫn phải ngồi ngoài. Trong buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ: "Dalot sẽ vắng mặt, Mount và Cunha vẫn có tên trong đội hình. Licha (Martinez) vẫn vắng mặt, thế thôi."

11 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa MU và Chelsea, trong đó Mason Mount có thể kịp bình phục thể lực để đối đầu với đội bóng cũ. ẢNH: EPA

Nói về quá trình hồi phục của Martinez, Amorim cho biết: "Điều thực sự quan trọng là Martinez sắp trở lại. Khi bạn gặp chấn thương đó, bạn thường hồi phục rất nhanh và sau đó có một giai đoạn nhàm chán khi bạn dường như không thể tiến thêm bước nữa.

Chúng tôi rất nhớ Licha. Chúng tôi nhớ sự quyết liệt lúc này, nhớ sự quyết liệt trong mọi hành động của cậu ấy, chúng tôi nhớ cậu ấy. Nhưng cậu ấy luôn có mặt trong mọi buổi họp, ngay cả trong buổi tập, cậu ấy ở đó để theo dõi buổi tập.Tôi nghĩ chúng tôi cần Licha trong đội".

Một cầu thủ khác sẽ không góp mặt là Tyrell Malacia, người hiện đang được MU rao bán. Nói về cầu thủ người Hà Lan, Amorim cho biết: "Malacia sẽ trở lại với việc tiếp xúc bóng cùng đội U-21, sau đó chúng ta sẽ xem xét".

Trong khi đó, đội bóng Chelsea của HLV Enzo Maresca đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng. The Blues vẫn bất bại sau bốn trận đấu, giành được 8 điểm bất chấp họ vừa thua 1-3 trước Bayern Munich trong trận mở màn Champions League.

Đội bóng phía tây thành London phải đối mặt với nỗi lo mới trong trận đấu với gã khổng lồ nước Đức khi Cole Palmer dường như bị chấn thương, nhưng anh có vẻ sẽ kịp bình phục để tham dự trận đấu tại Old Trafford.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Enzo Maresca của Chelsea xác nhận: "Cole Palmer vẫn ổn. Chúng tôi đang có một buổi tập, chúng tôi đã bay về hôm qua. Chúng tôi cần đánh giá một số cầu thủ, chúng tôi có một số nghi ngờ. Chúng tôi đã không có buổi tập nào kể từ trận đấu hôm thứ Tư, nhưng chúng ta hãy chờ xem".

Mặc dù Cole Palmer dường như đã sẵn sàng ra sân, nhưng một số cầu thủ khác của Chelsea sẽ không thể cùng anh ra sân. Chấn thương dài hạn tiếp tục khiến Levi Colwill và Liam Delap phải ngồi ngoài, trong khi tiền vệ Dario Essugo cũng không thể ra sân.

Benoit Badiashile và Romeo Lavia đang phải vật lộn với các vấn đề về thể lực của mình và mặc dù họ sắp hồi phục, nhưng chuyến hành trình đến Old Trafford vào cuối tuần này có lẽ là đến quá sớm với họ.

Ngoài những chấn thương, Chelsea vẫn không trọng dụng Raheem Sterling và Axel Disasi và gần như chắc chắn họ không được ra sân, trong khi ngôi sao người Ukraine Mykhailo Mudryk đang chịu án treo giò.