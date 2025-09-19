Giá trị tài sản khổng lồ của Beckham 19/09/2025 13:09

Cựu ngôi sao của Manchester United David Beckham và cựu thành viên Spice Girl Victoria đã tích lũy được khối tài sản cá nhân khổng lồ trong suốt 26 năm chung sống. Biểu tượng bóng đá người Anh David Beckham đã chia sẻ niềm vui với dự án kinh doanh mới nhất tại Mỹ. Bây giờ, giá trị tài sản khổng lồ của Beckham đã được tiết lộ.

David Beckham, 50 tuổi, người đã chia tay sự nghiệp cầu thủ vào năm 2013, đã khám phá ra nghề nuôi ong trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 cách đây 5 năm và sở thích này nhanh chóng trở thành niềm đam mê của anh. Giờ đây, nghề này đã phát triển hơn nữa khi huyền thoại của đội tuyển Anh và Manchester United cho ra mắt dòng sản phẩm đồ ăn nhẹ làm từ mật ong của riêng mình mang tên Bee Up.

Hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi như một siêu thực phẩm thay thế cho kẹo truyền thống, những gói bánh này hiện đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử Mỹ, được bán tại hệ thống bán lẻ khổng lồ Target. Dễ hiểu tại sao Beckham lại hào hứng đến vậy khi thấy sản phẩm của mình được bày bán, khi anh đăng một bức ảnh lên Instagram chụp anh đứng cạnh một kệ hàng đầy ắp sản phẩm của mình và viết: "Hãy xem tôi phấn khích thế nào khi thấy @beeupsnacks tại @target".

Khi công bố dự án mới vào đầu năm nay, cựu đội trưởng tuyển Anh Beckham giải thích: "Niềm đam mê nuôi ong và tự làm mật ong của tôi bắt đầu từ một sở thích và nhanh chóng trở thành niềm đam mê. Tôi cùng các con trai xây dựng tổ ong, học cách chăm sóc ong và thành thạo nghệ thuật thu hoạch một trong những siêu thực phẩm mạnh mẽ nhất của thiên nhiên.

Beckham và vợ Victoria. ẢNH: EPA

Là một người cha và cựu vận động viên, tôi luôn coi trọng việc cung cấp cho con mình những lựa chọn thay thế lành mạnh cho đồ ngọt. Đó là lý do tôi tạo ra BEE UP - một thương hiệu đồ ăn nhẹ mới bắt nguồn từ mật ong, tình yêu của tôi dành cho gia đình và lối sống năng động.

Dù là sáng sớm, chơi thể thao sau giờ học hay phiêu lưu vào cuối tuần, BEE UP đều cung cấp năng lượng tốt hơn, từng miếng ngon lành. Siêu thực phẩm đã được kiểm chứng qua thời gian này có hương vị thơm ngon và cung cấp năng lượng cần thiết cho trẻ em - hoàn hảo để nạp năng lượng trước khi luyện tập, học bài hoặc thi đấu".

Beckham đã thảo luận về niềm đam mê mới tìm thấy của mình với nghề nuôi ong trong khi tham gia quay phim cho loạt phim tài liệu về cuộc đời anh trên Netflix, ra mắt vào năm 2023. Cảnh mở đầu của chương trình là cảnh Beckham thu thập mật ong từ một tổ ong tại khu điền trang xa hoa Cotswolds của mình, trong khi vợ anh là Victoria theo dõi và vui vẻ gợi ý chồng nên tiếp thị mật ong dưới thương hiệu "DB Sticky Stuff".

Huyền thoại bóng đá Beckham không còn xa lạ với các dự án thương mại, khi anh đã tích lũy được khối tài sản cá nhân khổng lồ qua nhiều năm với hàng loạt dự án kinh doanh lớn ngoài sân cỏ, bổ sung cho khối tài sản mà anh tích lũy được trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Danh sách Người giàu năm 2025 của Sunday Times được công bố đầu năm nay, đã tiết lộ giá trị tài sản khổng lồ của Beckham và cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girl Victoria. Hai vợ chồng nổi tiếng này sở hữu khối tài sản chung khổng lồ lên tới 500 triệu bảng Anh.

Tờ Business Insider đưa tin cựu biểu tượng của Manchester United và Real Madrid Beckham đã tích lũy được khối tài sản đáng kinh ngạc lên đến 800 triệu đô la (587 triệu bảng Anh) vào thời điểm anh giải nghệ 12 năm trước. Beckham từng giữ danh hiệu cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới, trong khi hợp đồng 5 năm mà anh ký với LA Galaxy vào năm 2008 có giá trị khoảng 190 triệu bảng Anh theo thời giá hiện nay.

Bộ phim tài liệu của Netflix được cho là đã mang về cho cựu cầu thủ bóng đá Beckham khoảng 20 triệu bảng Anh, trong khi anh thu về con số ấn tượng 72,6 triệu bảng Anh vào năm 2023 nhờ hoạt động quảng cáo cho các nhãn hàng. Beckham cũng đã ký hợp đồng 10 năm để trở thành đại sứ cho Qatar tại World Cup 2022. Anh được cho là đã bỏ túi khoảng 125 triệu bảng Anh từ quốc gia này.

Giá trị tài sản khổng lồ của Beckham được cho là hơn nửa tỉ USD. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, vinh quang lớn nhất của thương hiệu Beckham chính là đội bóng Inter Miami thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Khi Beckham đàm phán chuyển đến LA Galaxy gần hai thập kỷ trước, anh đã được đề nghị mua lại một đội bóng với giá chỉ 25 triệu USD. Ngày nay, với những ngôi sao như Lionel Messi và Luis Suarez trong đội hình, thương hiệu Inter Miami được cho là có giá trị hơn 1 tỉ USD, tăng gấp đôi giá trị trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2024.

Ngoài việc thu về những khoản tiền khổng lồ từ các dự án kinh doanh đa dạng, Beckham còn nổi tiếng với việc chi tiêu mạnh tay, với hơn chục bất động sản nằm trong danh mục đầu tư đáng chú ý của anh, ước tính trị giá khoảng 70 triệu bảng Anh. Trong số đó bao gồm một căn penthouse sang trọng ở Miami, được mua với giá 17,5 triệu bảng Anh, cũng như một căn nhà phố ở London trị giá khoảng 30 triệu bảng Anh.

Cựu cầu thủ bóng đá David Beckham còn tự hào sở hữu một siêu du thuyền dài 130 foot được cho là có giá lên tới 16 triệu bảng Anh, trong khi bộ sưu tập xe hơi ấn tượng của Becks ước tính có giá trị hơn 2 triệu bảng Anh.