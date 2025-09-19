Donnarumma tiết lộ lý do từ chối gia nhập MU 19/09/2025 11:41

Thủ môn người Ý Gianluigi Donnarumma đã tiết lộ về vụ chuyển nhượng mùa hè của mình sang Manchester City và chia sẻ tại sao anh không quan tâm MU. Nhà vô địch Euro 2020 Donnarumma tiết lộ lý do từ chối gia nhập MU vì 1 điều duy nhất.

Theo đó, Gianluigi Donnarumma khẳng định Manchester City là "lựa chọn duy nhất" của anh bất chấp sự quan tâm từ Manchester United trong mùa hè này. Thủ môn người Ý đã chuyển đến sân vận động Etihad từ Paris Saint-Germain (PSG) vào cuối kỳ chuyển nhượng.

Man City đã chi khoảng 26 triệu bảng Anh để có được chữ ký của Donnarumma, người được đưa về để thay thế Ederson, sau khi cầu thủ môn người Brazil này chuyển sang Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối thủ của Man City là MU cũng được cho là quan tâm đến Donnarumma khi họ tìm kiếm một phương án thay thế Andre Onana, người cuối cùng cũng đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Donnarumma tiết lộ lý do từ chối gia nhập MU rằng Man City là lựa chọn duy nhất của anh. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, khi nói về việc chuyển đến Ngoại hạng Anh, Donnarumma cho biết anh chỉ muốn chuyển đến Man City. Donnarumma chia sẻ: "Tôi đã rất rõ ràng, mong muốn của tôi là đến đây (Man City). Đó là lựa chọn duy nhất của tôi, điều duy nhất tôi muốn. Lựa chọn duy nhất của tôi là đến đây... vì vậy tôi rất vui khi được ở đây tại Man City và trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này.

Trước mùa hè, tôi biết rằng Man City rất quan tâm đến tôi, mối quan hệ này càng trở nên chặt chẽ hơn sau FIFA Club World Cup. Tôi biết HLV đang thúc đẩy tôi đến đây, mọi người đều muốn tôi đến đây, tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến ​​sự thể hiện tình cảm như vậy. Tôi đã không ngần ngại đến đây với niềm vui và sự nhiệt tình lớn lao".

Donnarumma, 26 tuổi, gia nhập Man City sau một thời gian thi đấu cực kỳ thành công cho gã khổng lồ bóng đá Pháp PSG. Sau khi chuyển đến từ đội bóng Ý AC Milan, Donnarumma đã giành được bốn chức vô địch Ligue 1 và giúp PSG giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes, đã chỉ trích Manchester United về quyết định không ký hợp đồng với Donnarumma , coi đó là một "hành vi phạm tội". Paul Scholes nói: "Tôi không nghĩ chất lượng đội hình hiện tại của Manchester United là tốt. Thủ môn là một vấn đề lớn.

Liệu họ có thực sự cần phải đến trận đấu với Grimsby để nhận ra rằng Andre Onana không đủ giỏi không?. Nếu Manchester United không nhắm đến Gianluigi Donnarumma khi anh ấy có sẵn trên thị trường, thì đó là một hành vi phạm tội. Phía tuyển trạch đã chuyển sang mua tiền đạo. Vấn đề này cần được giải quyết, nhưng liệu họ có cần đến ba cầu thủ như vậy không? Tôi không chắc là có".

Donnarumma, người đã có khởi đầu tích cực tại Manchester City với việc giữ sạch lưới trong trận ra mắt giành chiến thắng 3-0 trước chính MU đã tiếp tục có màn trình diễn tốt trong chiến thắng 2-0 trước Napoli rạng sáng nay 19-9 ở Champions League. Donnarumma thừa nhận anh có tình cảm đặc biệt với đội bóng quê nhà Napoli.

Donnarumma nói thêm: "Tôi rất gắn bó với Napoli. Tôi có rất nhiều bạn bè và gia đình sống ở đó. Tôi rất háo hức với trận đấu này. Tôi sẽ còn háo hức hơn nữa nếu được thi đấu ở Napoli. Mẹ tôi đang gặp một vài vấn đề (mẹ của Donnarumma là fan của Napoli), nhưng tôi hy vọng bà sẽ ủng hộ tôi".