Mourinho chính thức dẫn dắt CLB mới: 'Tôi không muốn nhận nhầm đội bóng' 19/09/2025 11:19

HLV Jose Mourinho đã bị Fenerbahce sa thải vào cuối tháng 8, nhưng chưa đầy một tháng sau, ông đã trở lại nơi sự nghiệp huấn luyện của mình bắt đầu ở quê nhà Bồ Đào Nha. "Người đặc biệt" Mourinho chính thức dẫn dắt CLB mới là Benfica.

Jose Mourinho là tân HLV của Benfica, sau khi ông mất việc chưa đầy 1 tháng. Cựu huấn luyện viên của Chelsea, Manchester United và Real Madrid đã bị Fenerbahce sa thải vào cuối tháng 8 sau hơn một năm dẫn dắt.

Sự ra đi nhanh chóng của Mourinho diễn ra hai ngày sau khi CLB Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi vòng play-off Champions League bởi đội bóng mới của ông chính là Benfica. Benfica đã ký hợp đồng với Mourinho cho đến tháng 6 năm 2027. Đội Fenerbahce của Mourinho đã bị đánh bại bởi Benfica của HLV Bruno Lage, nhưng Lage cũng đã bị Benfica sa thải vào tuần này sau khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ.

Mourinho chính thức dẫn dắt CLB mới là Benfica trong hợp đồng kéo dài đến năm 2027. ẢNH: EPA

"Người Đặc Biệt" bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với chính Benfica vào năm 2000 nhưng chỉ trụ được chưa đầy một mùa giải sau khi bất đồng quan điểm với chủ tịch CLB. Giờ đây, ở tuổi 62, Mourinho chính thức dẫn dắt CLB mới, trở lại Benfica và dự kiến ​​sẽ có buổi tập đầu tiên vào hôm nay 19-9 cùng đội.

Phát biểu trước khi chính thức được bổ nhiệm, Mourinho tiết lộ ông không hề do dự khi trở lại CLB cũ. Mourinho nói: “Điều tôi có thể xác nhận là, trước khi tôi lên máy bay, Benfica đã hỏi tôi có hứng thú làm HLV cho họ không.

Tôi đã đồng ý. Tôi nói rằng tôi đang ở nước ngoài và khi trở về Bồ Đào Nha, tôi sẽ rất hứng thú được nói chuyện với họ. Bản chất của tôi là muốn huấn luyện. Tôi tự nhủ rằng mình muốn cân bằng cảm xúc. Tôi không muốn nhận nhầm CLB chỉ vì tôi là một người nghiện công việc. Khi được hỏi liệu tôi có muốn dẫn dắt Benfica không, tôi đã không ngần ngại nói đồng ý. Điều đó làm tôi hứng thú".

Cái tên Ruben Amorim, HLV của Manchester United, cũng được nhắc đến sau khi Lage bị sa thải, khi tương lai của ông tại Old Trafford vẫn còn bấp bênh. Cựu HLV của Sporting Amorim đã trải qua năm đầu tiên ảm đạm tại Anh và chỉ giành được một chiến thắng trong bốn trận mở màn Premier League cùng Manchester United.

Ban lãnh đạo của MU khẳng định họ vẫn tiếp tục ủng hộ Amorim, mặc dù một cuộc họp khác về tương lai của Amorim tại Old Trafford đã được lên kế hoạch sau ba trận đấu tiếp theo của "quỷ đỏ". Tận dụng sự đồn đoán này, Norohna Lopes - người đang hy vọng trở thành chủ tịch của Benfica - đã được hỏi về khả năng chiêu mộ HLV Amorim.

Norohna Lopes nói: "Ruben Amorim ư? Ông ấy là một HLV tuyệt vời, ông ấy có hợp đồng với Manchester United. Tôi sẽ không bình luận về điều đó. Tất nhiên là tôi thích ông ấy. Ông ấy là một HLV tuyệt vời và là một người hâm mộ Benfica. Tôi không có hợp đồng nào để Ruben Amorim ký lúc này".

Mourinho ra mắt Benfica cùng chủ tịch Rui Costa. ẢNH: EPA

Việc Mourinho trở lại Benfica cũng chấm dứt những đồn đoán về việc ông sẽ trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh. Mourinho đã có hai giai đoạn dẫn dắt Chelsea, ba lần vô địch Ngoại hạng Anh, cũng như từng dẫn dắt Manchester United và Tottenham. Trước đó, Mourinho đã từng nói rằng ông sẽ sẵn sàng tiếp quản một CLB không tham gia giải đấu châu Âu, sau nhiều cuộc tranh cãi với UEFA.

"Tôi nghĩ điều tốt nhất tôi nên làm là khi rời Fenerbahce, tôi sẽ đến một CLB không tham gia các giải đấu của UEFA", Jose Mourinho tuyên bố, "Nếu bất kỳ CLB nào ở Anh từ cuối bảng xếp hạng cần một HLV trong hai năm tới, tôi sẵn sàng ra đi".