MU tăng cường theo đuổi Baleba sau thông báo trị giá 666 triệu bảng Anh 18/09/2025 12:32

(PLO)- MU tăng cường theo đuổi Baleba sau thông báo trị giá 666 triệu bảng Anh cho thấy tình hình tài chính vững mạnh của CLB, bất chấp thành tích tệ hại trên sân cỏ.

Các báo cáo tài chính của MU cho thấy CLB đang có vị thế tốt trước kỳ chuyển nhượng tháng giêng vào đầu năm sau và họ có thể sẽ xem xét lại sự quan tâm của mình đối với Carlos Baleba của Brighton. MU tăng cường theo đuổi Baleba sau thông báo trị giá 666 triệu bảng Anh.

Cơ hội chiêu mộ Carlos Baleba của Manchester United đã được cải thiện nhờ kết quả tài chính gần đây của họ. Quỷ đỏ vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và năm tài chính kết thúc vào ngày 30-6 năm 2025, cho thấy sức mạnh tài chính của họ.

Bất chấp những khó khăn trên sân cỏ trong đội bóng của HLV Ruben Amorim, trong đó có thất bại thảm hại 3-0 trước Manchester City, MU vẫn tiếp tục thể hiện tốt về mặt thương mại. Sau khi thu về 164 triệu bảng Anh doanh thu trong quý IV, thu nhập cả năm của MU đã đạt mức kỷ lục 666,5 triệu bảng Anh.

MU cũng xác nhận rằng những con số này giúp họ có vị thế vững chắc đáp ứng Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững tài chính (PSR) của Giải Premier League. Điều này sẽ thúc đẩy đáng kể hy vọng của MU trong việc đưa ra lời đề nghị mới nhằm chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion.

MU tăng cường theo đuổi Baleba sau thông báo trị giá 666 triệu bảng Anh về doanh thu. ẢNH: EPA

MU đã cân nhắc chiêu mộ tiền vệ trung tâm này ngay sau khi mua tiền đạo Benjamin Sesko, cùng với Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Tuy nhiên, khi Brighton hét giá cao ngất ngưởng - được cho là hơn 100 triệu bảng Anh - cho Baleba, MU đã tạm thời rút lại sự quan tâm, theo tờ Manchester Evening News (Anh).

MU có thể xem xét lại sự quan tâm dành cho tiền vệ 21 tuổi người Cameroon này vào năm 2026, vì hàng tiền vệ của "quỷ đỏ" vốn là điểm yếu chí tử. MU cũng được cho là đang nhắm đến tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace như một phương án thay thế.

Nhờ tình hình tài chính mạnh mẽ, MU sẽ có thêm một khoản tiền, có thể được sử dụng để chiêu mộ những cầu thủ như Baleba. Phát biểu về kết quả tài chính của MU, CEO Omar Berrada cho biết: "Khi bước vào mùa giải 2025 - 2026, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện CLB trên mọi phương diện.

Trên sân cỏ, chúng tôi hài lòng với những bổ sung cho đội hình một nam và nữ trong mùa hè, khi chúng tôi xây dựng cho tương lai lâu dài. Bên ngoài sân cỏ, chúng tôi đang dần thoát khỏi giai đoạn thay đổi về cơ cấu và lãnh đạo với một tổ chức được tinh gọn, đổi mới, sẵn sàng thực hiện các mục tiêu thể thao và thương mại.

Chúng tôi cũng đang đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm việc hoàn thành dự án tái phát triển tòa nhà đội một nam trị giá 50 triệu bảng Anh tại Carrington đúng thời hạn và đúng ngân sách, sau khoản đầu tư trước đó vào cơ sở vật chất của đội nữ, nhằm tạo ra một môi trường đẳng cấp thế giới cho các cầu thủ và nhân viên của chúng tôi.

Trong khi đó, kế hoạch vẫn tiếp tục đáp ứng tham vọng của chúng tôi là xây dựng một sân vận động mới tại Old Trafford, một phần trong nỗ lực tái thiết cộng đồng xung quanh. Việc đạt được doanh thu kỷ lục trong một năm đầy thách thức như vậy cho thấy khả năng phục hồi vốn là dấu ấn đặc trưng của Manchester United.

Hoạt động kinh doanh thương mại của chúng tôi vẫn vững mạnh khi chúng tôi tiếp tục mang đến những sản phẩm và trải nghiệm hấp dẫn cho người hâm mộ, đồng thời mang lại giá trị tốt nhất cho các đối tác. Khi chúng tôi bắt đầu cảm nhận được lợi ích từ chương trình cắt giảm chi phí, hiệu quả tài chính sẽ có tiềm năng cải thiện đáng kể, từ đó hỗ trợ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi: thành công trên sân cỏ".

Quỷ Đỏ đã phải vật lộn với những vấn đề ở hàng tiền vệ trong suốt nhiệm kỳ của Amorim, với Bruno Fernandes, Casemiro và Manuel Ugarte là những lựa chọn ưu tiên của ông. Trong khi đó, ngôi sao trẻ của lò đào tạo MU, Kobbie Mainoo, đang cạnh tranh vị trí với đội trưởng Bruno Fernandes. MU sẽ chào đón Chelsea đến Old Trafford vào tối thứ Bảy (giờ Anh) ở vòng 5 Premier League, trước khi đến Brentford cho trận đấu tiếp theo.