Những gì Lammens làm trong buổi tập là âm nhạc với người hâm mộ MU 17/09/2025 11:59

(PLO)- Những gì Lammens làm trong buổi tập là âm nhạc với người hâm mộ MU khi tân binh người Bỉ này đang tạo ấn tượng rất tốt.

Manchester United đã ký hợp đồng với thủ môn 23 tuổi người Bỉ Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tờ Mirror (Anh) giật tít trong bài viết của mình, "Những gì Lammens làm trong buổi tập là âm nhạc đối với người hâm mộ MU".

Senne Lammens đã tạo được ấn tượng tốt trong buổi tập của Manchester United sau khi gia nhập "quỷ đỏ" vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Lammens đến Old Trafford với mức giá chuyển nhượng 18,2 triệu bảng Anh từ Royal Antwerp, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim quyết định thay đổi vị trí thủ môn.

MU đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những sai lầm trong khung thành, khi Andre Onana và Altay Bayindir đã không bao giờ có thể duy trì sự ổn định. Onana đã được MU cho mượn đến Trabzonspor mùa này, với Lammens đến để thay thế.

Bayindir vẫn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát của MU trong trận Derby Manchester hôm Chủ nhật, nhưng thất bại 0-3 trước Man City không thuyết phục được Amorim tiếp tục sử dụng tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Lammens mới 23 tuổi và chỉ mới chơi bóng ở cấp độ CLB tại Bỉ, nhưng anh đã lọt vào mắt xanh của thủ môn kỳ cựu Tom Heaton, lựa chọn thứ ba của MU.

Những gì Lammens làm trong buổi tập là âm nhạc với người hâm mộ MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Mới chỉ tập luyện vài ngày thôi nhưng trông Senne Lammens có vẻ là một chàng trai rất giỏi", Heaton nói trên podcast Training Ground Guru, "Cậu ấy điềm tĩnh nhưng lại có cá tính mạnh mẽ. Những kỹ năng cơ bản về thủ môn của cậu ấy rất ấn tượng và tôi nghĩ tôi đã nói điều đó với cậu ấy sau vài ngày tập luyện.

23 tuổi, Senne Lammens mới gia nhập Manchester United, chỉ mới tập luyện vài ngày đầu và đã thể hiện rất ấn tượng. Tôi thực sự thích những kỹ năng cơ bản của thủ môn này".

Amorim vẫn giữ Bayindir ở trận derby vì ông không muốn để Lammens ra sân trong một trận đấu lớn như vậy ngay từ lần đầu ra mắt MU. "Tôi tin rằng ở Altay Bayindir, cậu ấy đã sẵn sàng. Đây là một giải đấu khác, một đất nước khác, một nền bóng đá khác", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Vì vậy, họ sẽ cạnh tranh cho vị trí này. Chúng tôi thực sự hài lòng với Lammens. Cậu ấy là một thủ môn có rất nhiều tiềm năng.

Chúng ta đang ở thời điểm mà thủ môn cần phải thực sự mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào hiện tại, tập trung vào tương lai, vì vậy cần phải có cả hai. Cậu ấy sẽ sẵn sàng".

Dù chưa thể có trận ra mắt Manchester United tại Manchester, Lammens vẫn rất vui mừng khi được đặt chân đến đây. "Đây là giấc mơ của tôi", Lammens chia sẻ với kênh MUTV sau khi ký hợp đồng với Manchester United, "Khi tôi năm tuổi, Manchester United đang ở đỉnh cao của bóng đá và tôi vẫn nhớ Manchester United vĩ đại đến nhường nào, nên khi nghe tin họ quan tâm, tôi cứ ngỡ như mình vừa mơ một giấc mơ thời thơ ấu vậy.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, Manchester United đã vô địch Champions League và vô địch Premier League, và tôi cũng muốn giúp đội bóng đạt đến đẳng cấp có thể cạnh tranh danh hiệu một lần nữa và chơi ở Champions League một lần nữa.

Đó cũng là một trong những quan điểm lớn nhất của tôi, rằng tôi muốn cùng đội bóng phát triển và vươn tới những đỉnh cao mà Manchester United từng đạt được. Đó là một trong những CLB lớn nhất thế giới và Ngoại hạng Anh là giải đấu lớn nhất hành tinh".