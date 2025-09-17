Đội hình trong mơ của MU với 7 vụ chuyển nhượng trong tháng 1 17/09/2025 11:29

(PLO)- Đội hình trong mơ của MU với 7 vụ chuyển nhượng trong tháng 1 sang năm để cứu vãn công việc của HLV Ruben Amorim.

MU đã có khởi đầu mùa giải khó khăn khi đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ giành được một chiến thắng trong bốn trận mở màn tại Premier League. Bây giờ, đội hình trong mơ của MU với 7 vụ chuyển nhượng trong tháng 1 lộ diện để cứu vãn công việc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Manchester United đã có khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầy khó khăn, với chỉ một chiến thắng, một trận hòa và hai trận thua sau bốn trận đầu tiên. Kết quả này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ giành được bốn điểm trong tổng số 12 điểm tối đa cho đến thời điểm hiện tại.

Thất bại 0-3 trước kình địch Manchester City là một viên thuốc đắng ngắt đối với người hâm mộ MU. Khởi đầu không tệ hại một lần nữa của MU làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của HLV Ruben Amorim.

Mặc dù đã chi khoảng 200 triệu bảng Anh cho các tài năng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm tiền đạo Benjamin Sesko, tiền đạo Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nhưng những màn trình diễn ban đầu của MU đã phơi bày những vấn đề đang tồn tại trong đội hình của Amorim.

Với việc kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa, có vẻ như bất kỳ thay đổi nào trong đội hình MU sẽ phải đợi đến tháng 1 sang năm khi kỳ chuyển nhượng tháng giêng mở cửa. Giữa áp lực ngày càng gia tăng, Amorim có thể đã cân nhắc các lựa chọn cho kỳ chuyển nhượng mùa đông, nếu ông vẫn còn tại vị. Một tháng giêng thành công có thể giảm bớt phần nào áp lực cho vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha.

Đội hình trong mơ của MU với 7 vụ chuyển nhượng trong tháng 1 có thể cứu vãn công việc của Amorim. ẢNH: CAMERA SPORTS

Vậy, kỳ chuyển nhượng tháng 1 lý tưởng cho Amorim và MU sẽ như thế nào? Về việc chiêu mộ cầu thủ mới, không còn nghi ngờ gì nữa, củng cố hàng tiền vệ nên là ưu tiên hàng đầu của MU. "Quỷ đỏ" đã cố gắng chiêu mộ tiền vệ mới trong mùa hè.

Việc Brighton kiên quyết từ chối bán Carlos Baleba đã khiến MU đành từ bỏ mọi thương vụ tiềm năng. Tuy nhiên, MU có thể quyết định thử vận ​​may một lần nữa vào tháng 1, với hy vọng rằng The Seagulls có thể dễ dàng chấp nhận việc bán Baleba hơn.

Nếu đúng như vậy, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, với hy vọng một thỏa thuận sẽ được ký kết giữa tất cả các bên. Việc bổ sung Baleba có thể mang lại cho Bruno Fernandes nhiều không gian hơn, ngay cả khi đội trưởng của MU chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu.

Một cái tên khác được liên hệ với MU gần đây là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tiền vệ này gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn cho đội tuyển Anh trước cả Andorra và Serbia trong kỳ nghỉ quốc tế vừa qua.

Cựu cầu thủ Newcastle Anderson đã chứng tỏ khả năng điều tiết trận đấu và dẫn dắt lối chơi, điều mà MU còn thiếu trong mùa giải này. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của Baleba, việc MU đạt được thỏa thuận với Nottingham Forest có thể không hề dễ dàng, bởi họ rất muốn giữ chân một cầu thủ chủ chốt, đặc biệt là trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên của HLV Ange Postecoglou với Nottingham Forest.

Ngoài hàng tiền vệ, một vị trí khác mà MU có thể cần thêm sự bổ sung là hậu vệ phải. Hiện tại, Diego Dalot và Noussair Mazraoui là hai cầu thủ chơi ở vị trí này. Chỉ cần một cầu thủ chấn thương hoặc bị treo giò cũng đủ khiến MU thiếu hụt lựa chọn. MU đã được đồn đoán quan tâm đến Denzel Dumfries của Inter Milan từ lâu.

Hậu vệ cánh người Hà Lan này gần đây đã thú nhận rằng anh muốn chuyển đến Premier League. Dumfries sẽ mang kinh nghiệm cũng như chất lượng vào hàng phòng ngự của MU.

Nếu MU chiêu mộ được cả Baleba và Anderson, hoặc hai tiền vệ phòng ngự khác trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng, điều đó có thể mở đường cho Kobbie Mainoo ra đi theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Tiền vệ này đã bày tỏ mong muốn được chuyển nhượng tạm thời vào mùa hè, nhưng MU đã từ chối. Việc bổ sung thêm các lựa chọn tiền vệ mới sẽ cho phép cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ MU này có cơ hội thi đấu thường xuyên ở CLB khác.

Hậu vệ Tyler Fredricson cũng có thể được cho mượn. Với việc Lisandro Martinez dự kiến ​​sẽ trở lại sau chấn thương trong vài tháng tới, nếu trung vệ người Argentina này nhanh chóng lấy lại thể lực, anh sẽ có đủ sự hỗ trợ ở hàng phòng ngự MU, để cầu thủ 20 tuổi Fredricson tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu ở CLB khác.

Chido Obi có thể là một cầu thủ khác được MU cho mượn. Mặc dù đã ra mắt MU mùa trước, tiền đạo này vẫn chưa có tên trong đội hình ra sân chính thức mùa này và đang chơi cho đội U-21 MU. Việc MU cho mượn Obi có thể giúp anh được ra sân nhiều hơn ở đội một trong nửa sau mùa giải, và có khả năng trở lại với một phong độ tốt hơn.

Cuối cùng, Tyrell Malacia có thể sắp phải ra đi vĩnh viễn. Hậu vệ cánh người Hà Lan này được đồn đoán sẽ ra đi vào mùa hè, nhưng thương vụ chuyển nhượng không được thực hiện.

Đội hình trong mơ của MU sau kỳ chuyển nhượng tháng giêng:

Thủ môn: Senne Lammens, Altay Bayindir, Tom Heaton.

Hậu vệ: Leny Yoro, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Diego Leon, Denzel Dumfries, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui.

Tiền vệ: Manuel Ugarte, Casemiro, Elliot Anderson, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount.

Tiền đạo: Bryan Mbeumo, Amad, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee.