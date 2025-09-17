Bình luận về HLV ngu ngốc của Mourinho khiến Amorim giật mình 17/09/2025 07:01

(PLO)- Bình luận về HLV ngu ngốc của Mourinho khiến Amorim giật mình giữa lúc chiến lược gia người Bồ Đào Nha của Manchester United nhất quyết không chịu thay đổi triết lý của mình.

Manchester United lại phải chịu thêm một thất bại nữa với trận thua 0-3 trước kình địch Manchester City ở vòng 4 Premier League. Và cơn đau đầu của Ruben Amorim trở nên trầm trọng hơn bởi "cú đấm gián tiếp" từ Jose Mourinho. Bình luận về HLV ngu ngốc của Mourinho khiến Amorim giật mình.

Chuỗi trận bết bát của MU tiếp tục sau thất bại trước Manchester City trong trận derby Manchester. Đội bóng của Pep Guardiola đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0 nhờ cú đánh đầu của Phil Foden và cú đúp của Erling Haaland. Quỷ đỏ hiện mới chỉ thắng một trận mùa này và đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, trong bối cảnh áp lực tiếp tục đè nặng lên vai HLV trưởng Ruben Amorim.

Sau trận thua, huyền thoại của MU Gary Neville đã nhắm thẳng vào một cầu thủ. Trong khi đó, những bình luận của Jose Mourinho vào đầu mùa hè này đã gián tiếp nhắm vào người đồng hương Bồ Đào Nha Ruben Amorim.

Bình luận về HLV ngu ngốc của Mourinho khiến Amorim giật mình. ẢNH: EPA

Gary Neville chỉ trích tiền vệ trị giá 50 triệu bảng

Trong trận thua của MU trước Man City, tiền vệ người Uruguay Manuel Ugarte không tạo được dấu ấn nào và bị thay ra sau 80 phút. Cầu thủ 24 tuổi Ugarte chuyển đến MU từ PSG vào mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 50 triệu bảng Anh, bao gồm cả các khoản phụ phí.

Phát biểu sau trận thua, Neville đã nhắm vào các tiền vệ của MU và tuyên bố rằng Ugarte không đủ giỏi để chơi cho "quỷ đỏ" mặc dù anh có mức phí chuyển nhượng rất lớn.

"Hàng tiền vệ là một vấn đề lớn và chúng tôi biết điều đó. Người hâm mộ Manchester United cũng biết điều đó", cựu hậu vệ phải của Manchester United chia sẻ trên chương trình Gary Neville Podcast của mình, "Về Ugarte và Bruno Fernandes, tôi nghĩ bạn đã đề cập đến điều đó từ trước. Ugarte và Fernandes chơi trong trận đấu này năm ngoái từ đầu đến cuối, và Manchester United đã giành chiến thắng, nhưng Ugarte không đủ giỏi".

Bình luận về một HLV "ngu ngốc" của Jose Mourinho

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU tỏ ra khá lạc quan khi được hỏi tại sao ông vẫn chưa điều chỉnh lối chơi dù kết quả của MU rõ ràng đang thiếu thuyết phục. Amorim luôn trung thành với sơ đồ 3 trung vệ và không chịu thay đổi dù kết quả của MU tệ hại. Bây giờ, những bình luận của cựu HLV MU, Jose Mourinho hồi đầu mùa hè này lại xuất hiện trở lại. Mourinho tuyên bố, bất kỳ HLV nào không chịu thay đổi sơ đồ chiến thuật khi đội bóng liên tục thua trận đều là kẻ ngu ngốc.

"Có những HLV thử những cách không hiệu quả và thất bại, nhưng họ nói, "Tôi chết với ý tưởng của mình". Nếu bạn chết với ý tưởng của mình, bạn thật ngu ngốc. HLV phải điều chỉnh ý tưởng của mình cho phù hợp với những gì họ có", Jose Mourinho nói.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thua Man City: "Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Nếu họ (ban lãnh đạo MU) muốn thay đổi, hãy thay đổi HLV. Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Tôi sẽ chơi theo cách của mình cho đến khi tôi muốn thay đổi.

Các bạn, tôi hiểu những câu hỏi của các bạn và tôi thừa nhận rằng đó không phải là thành tích nên có ở Manchester United. Nhưng có rất nhiều điều mà các bạn không biết về những gì đã xảy ra trong những tháng qua".

Roy Keane chỉ trích Luke Shaw

Amorim và Ugarte không phải là những người duy nhất ở MU bị chỉ trích sau trận đấu với Man City. Trên Sky Sports, cựu đội trưởng huyền thoại của MU Roy Keane đã chỉ trích hậu vệ trái Luke Shaw. Keane yêu cầu Shaw chịu trách nhiệm trong bàn mở tỉ số của Foden cho Man City.

"Manchester United đang vung tiền và nếu họ là có HLV tài năng, bạn sẽ tự hỏi, "Khi nào thì huấn luyện những cầu thủ này để họ chơi tốt hơn?". Bởi vì một số quyết định đưa ra đều sai lầm", Keane nói, "Shaw mắc sai lầm trong bàn thắng đầu tiên của Man City. Tôi nghĩ Shaw đã thoát tội "giết người" trong nhiều năm ở Manchester United.

Luke Shaw luôn bị chấn thương, không bao giờ thực sự sung sức. Chúng ta đưa ra lời bào chữa, rồi sau khi chơi được vài trận, anh ta lại đưa ra những quyết định như thể anh ta thậm chí không muốn vào bóng với mọi người".