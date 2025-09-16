Onana mắc sai lầm quen thuộc trong trận ra mắt Trabzonspor 16/09/2025 12:09

"Ngôi sao của Manchester United Andre Onana mắc sai lầm quen thuộc trong trận ra mắt Trabzonspor tại Thổ Nhĩ Kỳ", tờ Mirror (Anh) giật tít trong bài viết. Manchester United đã bật đèn xanh cho Andre Onana gia nhập Trabzonspor dưới dạng cho mượn 1 mùa giải nhưng ngôi sao người Cameroon đã có màn ra mắt không mấy tốt đẹp cho đội bóng Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ.

Andre Onana không thể tỏa sáng trong thời khắc quyết định khiến Trabzonspor thua 1-0 trước đối thủ truyền kiếp Fenerbahce. Ngôi sao 29 tuổi người Cameroon đã hoàn tất việc chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn vào tuần trước. Onana rời MU sau khi bị Altay Bayindir chiếm mất suất bắt chính, còn MU cũng chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Onana sau đó đã được đôn thẳng vào đội hình của Trabzonspor khi họ làm khách trên sân Fenerbahce trong trận đấu lớn tại Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù màn trình diễn tổng thể của Onana nhận được nhiều đánh giá tích cực, thủ môn này lẽ ra đã có thể làm tốt hơn trong bàn thắng duy nhất trận của Youssef En-Nesyr.

Onana đã cản phá thành công cú sút của cựu tiền vệ Manchester United, Fred, trong quá trình dẫn đến bàn thắng của Fenerbahce. Tuy nhiên, cú cản phá của Onana lại đẩy bóng thẳng trở lại khu vực nguy hiểm, nơi En-Nesyr đã chờ sẵn để tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn duy nhất trận.

Đây là một sai lầm quen thuộc của Onana khi còn thi đấu cho MU. Tuy nhiên, ngoài pha bóng đáng tiếc đó, Onana đã chơi rất tốt. Trabzonspor thi đấu phần lớn thời gian với 10 người trên sân sau khi Okay Yokuslu bị đuổi khỏi sân chỉ sau 20 phút, và Onana đã có đến tám pha cứu thua để giữ tỷ số ở mức chấp nhận được.

Onana mắc sai lầm quen thuộc trong trận ra mắt Trabzonspor. ẢNH: EPA

Hy vọng là Onana sẽ tìm lại phong độ tốt nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ sau ba năm đầy thử thách tại Premier League cùng MU. HLV trưởng đội tuyển Cameroon, Carlos Kameni, tin rằng Onana sẽ dập tắt những lời chỉ trích, thậm chí có thể kiếm được một khoản tiền lớn sau một mùa giải thành công với Trabzonspor.

“Đó là một lựa chọn đúng đắn (Onana gia nhập Trabzonspor). Andre Onana đã gặp khó khăn ở Manchester United”, Carlos Kameni chia sẻ, “Mùa giải trước, cậu ấy bị chỉ trích nặng nề. Kể từ đầu mùa giải, Onana hầu như không được ra sân. Mọi người, kể cả Onana đều hiểu rằng cậu ấy có thể sẽ phải ngồi dự bị hoặc trên khán đài rất nhiều.

Tôi nói với Onana rằng anh đã đúng. Trabzonspor là một lựa chọn đúng đắn. Thà đá chính ở một CLB rất giỏi ở một giải đấu tốt còn hơn là ngồi dự bị ở một CLB lớn ở một giải đấu lớn, đúng không? Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn Onana sẽ được chú ý, vì cậu ấy là một thủ môn rất giỏi, nhưng tôi nghĩ Onana sẽ chịu ít áp lực hơn so với ở Manchester United".

Khi được hỏi liệu Onana có sớm trở lại với một đội bóng hàng đầu châu Âu hay không, Kameni trả lời: "Đúng vậy. Onana vẫn chưa đánh mất phong độ ở Manchester United. Như thường lệ với mọi vận động viên xuất sắc, Onana có thể sẽ trải qua giai đoạn khó khăn hơn trong vài tháng tới. Andre Onana rất chuyên nghiệp, cậu ấy vẫn là một cầu thủ đáng tin cậy, và nếu có một mùa giải tốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, cậu ấy sẽ được săn đón vào mùa hè tới".