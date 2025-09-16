Hé lộ thời điểm MU sa thải Amorim 16/09/2025 11:10

HLV Ruben Amorim được MU giao thời gian rõ ràng để vực dậy đội bóng. Nhiệm kỳ của Ruben Amorim tại MU thực sự rất đáng thất vọng, khi Quỷ đỏ để thua 3-0 trước đội bóng hàng xóm Manchester City tại Premier League. Bây giờ, hé lộ thời điểm MU sa thải Amorim.

Theo đó, Ruben Amorim sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Manchester United sa thải trước Giáng sinh nếu không nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Đó là nhận định của cựu tiền vệ Manchester City và Liverpool, Dietmar Hamann.

MU chỉ giành được bốn điểm sau bốn trận mở màn, đánh dấu khởi đầu tệ hại nhất của họ tại Premier League kể từ mùa giải 1992/93. Quỷ đỏ cũng bị loại khỏi Carabao Cup một cách đáng xấu hổ, thua 12-11 trên chấm luân lưu trước đội bóng hạng Hai Grimsby Town sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Điều này diễn ra sau khi MU có chiến dịch Premier League tệ nhất (vị trí thứ 15) với số điểm thấp nhất từ ​​trước đến nay (42) và số trận thua nhiều nhất (15) kể từ khi giải đấu thành lập cách đây 33 năm.

Kể từ khi tiếp quản vị trí HLV trưởng của MU từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm 2023, Amorim đã gây thất vọng sâu sắc. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ giành tám chiến thắng trong số 31 lần ra sân tại Premier League.

Mặc dù thành tích chung của Amorim được cải thiện nhờ màn trình diễn của MU tại Europa League mùa trước, ông vẫn chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng 36% trong 47 trận dẫn dắt MU, với 12 trận hòa và 18 trận thua. Áp lực lên Amorim giờ đây càng gia tăng sau trận thua tan nát trước đối thủ cùng thành phố Man City, mặc dù tờ Manchester Evening News đưa tin ban lãnh đạo MU vẫn tiếp tục ủng hộ Amorim trong thời điểm hiện tại.

Hé lộ thời điểm MU sa thải Amorim là dịp giáng sinh nếu phong độ của đội không cải thiện. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Amorim thừa nhận rằng thật khó tin khi vai trò của ông không bị lãnh đạo MU giám sát chặt chẽ. Mặt khác, cựu danh thủ người Đức Hamann cho rằng sự kiên nhẫn của MU với Amorim có thể cạn kiệt nếu kết quả không nhanh chóng cải thiện.

Trên thực tế, Hamann đã gợi ý rằng cựu huấn luyện viên Sporting CP có thể bị sa thải vào dịp Giáng sinh, nếu Amorim không thể đảo ngược tình trạng sa sút hiện tại của MU. Phát biểu với Racing Tipster, Hamann nói: "Tôi nghĩ Ruben Amorim phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

Mùa giải trước đã có ý kiến ​​đề nghị thay đổi HLV ở MU vào mùa hè, nhưng họ đã quyết định không làm vậy. Họ lại chi tiền, đưa Matheus Cunha và Benjamin Sesko về. Đến một giai đoạn nào đó, bạn sẽ muốn thấy sự cải thiện. Cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra. Nếu đến Giáng sinh mà điều đó vẫn chưa xảy ra, tôi không chắc liệu Amorim có còn nắm quyền hay không".

Man City đã có một trận đấu dễ dàng tại Sân vận động Etihad, với bàn mở tỷ số của Phil Foden ở phút thứ 18, trước khi Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp hai để ấn định chiến thắng cho Man City trước MU.

Chia sẻ suy nghĩ của mình về trận đấu cũng như thành tích tại Premier League kể từ khi nắm quyền tại Old Trafford, HLV Ruben Amorim phát biểu sau trận đấu: "Đây không phải là thành tích mà bạn nên có ở Manchester United. Có rất nhiều điều mà bạn không biết đã xảy ra trong những tháng này, nhưng tôi chấp nhận điều đó.

Nhưng tôi sẽ không thay đổi. Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, bạn phải thay đổi người. Vì vậy, chúng ta sẽ nói về điều đó trong mỗi trận đấu, mỗi trận thua, Tôi không tin vào hệ thống khác, hay bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi chơi theo cách của tôi, tôi sẽ chơi theo cách của tôi cho đến khi tôi muốn thay đổi".