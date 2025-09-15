Baleba đã bị ảnh hưởng như thế nào trước thông tin gia nhập MU? 15/09/2025 17:39

Manchester United rất quan tâm đến Carlos Baleba vào mùa hè này khi họ tìm kiếm một cầu thủ số 6 mới, nhưng "quỷ đỏ" đã rút khỏi các cuộc đàm phán sau khi bị mức giá 115 triệu bảng Anh mà Brighton yêu cầu làm họ chùn bước.

Bây giờ, HLV Fabian Hurzeler của Brighton thừa nhận tiền vệ Carlos Baleba đã "bị ảnh hưởng bởi những ồn ào" xung quanh vụ chuyển nhượng không thành công tới Manchester United.

Baleba được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của MU khi HLV Ruben Amorim tìm kiếm một cầu thủ số 6 mới để chơi cùng Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ.

Nhưng MU đã nản lòng trước mức định giá 115 triệu bảng Anh của Brighton cho Baleba và chuyển sang các mục tiêu khác, mặc dù cuối cùng MU không thể mang về tiền vệ phòng ngự sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè kết thúc.

HLV Hurzeler khẳng định ông tin tưởng Baleba sẽ không Brighton bị bán và dự đoán của ông đã thành sự thật, nhưng không phải không có hậu quả. Cầu thủ 21 tuổi Baleba đã bị cho ngồi dự bị trong trận thua 1-2 của Brighton trước Bournemouth ở vòng 4 Premier League vào cuối tuần qua. Thay vào đó, Baleba được vào sân từ ghế dự bị.

Baleba đã bị ảnh hưởng như thế nào trước thông tin gia nhập MU? ẢNH: EPA

HLV người Đức Hurzeler cho biết Baleba đã bị ảnh hưởng về mặt tinh thần bởi những đồn đoán xung quanh việc anh chuyển đến MU. Ông Hurzeler nói rằng "đôi khi những cầu thủ trẻ không có khuôn mặt mà chúng ta muốn thấy".

"Tôi nghĩ việc một cầu thủ trẻ bị giới truyền thông gây ồn ào xung quanh là điều bình thường", HLV Hurzeler của Brighton cho biết, "Cầu thủ này (Baleba) không dễ dàng để xử lý tình huống trên. Do đó, chúng tôi cần cho Baleba thời gian và sự hỗ trợ để cậu ấy có thể trở lại với phong độ tốt nhất.

Nhưng Baleba là một cầu thủ trẻ và tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận rằng các cầu thủ trẻ không phải lúc nào cũng có được phong độ mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ họ vào đúng thời điểm. Tôi nghĩ mọi người đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi bạn còn trẻ và nghe những điều như thế này, bất kể chúng đúng hay sai. Đó chỉ là tiếng ồn xung quanh mà chúng ta không cần nó".

Hurzeler phát biểu sau trận thua của Brighton trước Bournemouth, trận đấu mà Baleba đã chơi 24 phút cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Baleba không ra sân ngay từ đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Baleba đã chơi tổng cộng 200 phút ở giải đấu hàng đầu nước Anh trong mùa giải 2025-26 và là cầu thủ chủ chốt của Brighton kể từ khi gia nhập vào năm 2023. Anh đã chơi 82 trận cho Brighton, ghi được bốn bàn thắng, trở thành tiền vệ mới nhất thành công tại Brighton sau Yves Bissouma, Moises Caicedo và Alexis Mac Allister.