Bruno Fernandes yêu cầu MU cải thiện ngay lập tức 15/09/2025 16:07

MU đã bị Manchester City đánh bại thảm hại tại Sân vận động Etihad ở vòng 4 Premier League trên sân khách Etihad Sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes yêu cầu MU cải thiện ngay lập tức về 2 điều. Bruno Fernandes kêu gọi MU phải dũng cảm hơn và chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong lối chơi sau khi họ để thua 3-0 trong trận derby Manchester.

Manchester United đã bị đánh bại thảm hại tại Sân vận động Etihad, nơi Phil Foden - người thừa nhận rằng Man City được truyền cảm hứng từ cái chết của võ sĩ huyền thoại và là người hâm mộ cuồng nhiệt của Man City Ricky Hatton - đã đánh đầu mở tỷ số trước khi Erling Haaland ghi cú đúp trong hiệp hai. "Quỷ đỏ" chưa bao giờ thực sự nhập cuộc kể từ khi họ bị dẫn trước, và đội trưởng Bruno Fernandes cho biết MU cần cải thiện ít nhất ở hai khía cạnh.

Đội trưởng Bruno Fernandes yêu cầu MU cải thiện ngay lập tức sau trận thua đậm Man City 0-3. ẢNH: EPA

"Không, không khó để tìm ra những điểm tích cực", Bruno Fernandes nói với Sky Sports, "Bạn phải nhìn vào những gì chúng tôi đã làm tốt, và điều đó là không đủ để giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá. Những gì chúng tôi làm hôm nay là không đủ để có được kết quả và đó là điều chúng tôi sẽ rút ra từ trận đấu này.

Rõ ràng là chúng tôi phải xem xét những gì mình cần làm tốt hơn và hướng đến trận đấu tiếp theo. Chúng tôi cần ghi bàn và không để thủng lưới. Chúng tôi liên tục tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi được nhiều bàn như mong muốn. Chúng tôi cần kiểm soát bóng tốt hơn.

Chúng tôi đã để thủng lưới ba bàn mà đáng lẽ ra có thể tránh được. Khi chúng tôi tấn công, chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn và phải can đảm hơn ở tuyến cuối. Khi chuyền bóng cho các trung vệ, họ sẽ chơi ba đấu ba và gây áp lực rất lớn. Khoảng trống là rất hẹp".

Bruno Fernandes tiếp tục cố gắng đưa ra góc nhìn về kết quả, khi MU chỉ giành được bốn điểm sau bốn trận mở màn mùa giải, khởi đầu tệ nhất của họ trong một chiến dịch Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải đầu tiên 1992 - 1993.

"Kết quả này rất tệ, rất tệ cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ có hai cách để nhìn nhận trận đấu này", Bruno Fernandes nói tiếp, "Các bàn thua đáng lẽ đã có thể tránh được. Khi cầm bóng, chúng tôi rất tích cực, rất dũng cảm, chúng tôi đưa bóng lên phía trước.

Khi tạo ra cơ hội, chúng tôi cần phải dứt điểm tốt hơn. Chúng tôi muốn những gì Man City có được và đó là ba điểm. Man City đã rất thông minh khi ghi được bàn thắng theo cách họ đã làm, họ có một đội bóng rất tốt và những cầu thủ giỏi".