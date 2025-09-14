Gyokeres bộc lộ bản chất thật sau khi đình công và nộp phạt 14/09/2025 11:22

Việc Viktor Gyokeres gia nhập Arsenal đã khiến nhiều người ở Sporting CP tức giận khi anh đình công để được chuyển đến Arsenal. Gyokeres bộc lộ bản chất thật sau khi đình công và nộp phạt 306.000 bảng Anh.

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal đã thể hiện tinh thần thép khi cảm ơn Sporting CP vì một mùa giải đáng nhớ tại CLB, mặc dù anh phải chịu mức phạt 306.000 bảng Anh. Cựu tiền đạo của Brighton và Coventry trở lại Anh vào tháng 7 sau khi Pháo thủ đồng ý một khoản phí chuyển nhượng ban đầu trị giá 55 triệu bảng Anh cho chữ ký của Gyokeres.

Đội bóng của Mikel Arteta đã hoàn tất thương vụ sau khi Gyokeres nỗ lực hết sức để được chuyển đến CLB. Điều này bao gồm cả việc đình công sau khi không tham gia tập luyện chuẩn bị trước mùa giải của Sporting, dẫn đến việc Gyokeres bị cắt giảm lương trong tháng 7.

Nhưng Gyokeres đã vượt qua mọi căng thẳng để cảm ơn Sporting và người hâm mộ của họ sau khi mới đây anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024/25 của Primeira Liga. Gyokeres đã kết thúc mùa giải với tư cách là Vua phá lưới tại giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha lần thứ hai trong hai mùa giải, giúp Sporting bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời góp công giúp Sporting giành chiến thắng trong trận chung kết Taca de Portugal.

Gyokeres bộc lộ bản chất thật sau khi đình công và nộp phạt tại Sporting. ẢNH: EPA

"Tôi thực sự rất vinh dự khi nhận được giải thưởng tuyệt vời này", cầu thủ người Thụy Điển Gyokeres chia sẻ trong video gửi đến người hâm mộ và CLB cũ Sporting, "Thật không may, tôi không thể trực tiếp đến nhận giải, nhưng tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện, tất cả mọi người tại CLB và người hâm mộ Sporting, những người đã giúp tôi có được thành quả này nhờ sự ủng hộ của họ trong suốt mùa giải.

Đó là một mùa giải đáng nhớ, chúng tôi đã giành được cả Primeira Liga và cúp quốc gia. Cảm ơn tất cả mọi người, và xin chúc mừng những người được đề cử và người chiến thắng khác. Cảm ơn những người đã bình chọn cho tôi. Tôi yêu tất cả các bạn".

Gyokeres đã ghi 97 bàn sau 102 lần ra sân cho Sporting, trong đó có 54 bàn chỉ sau 52 trận mùa trước. Anh cũng có 14 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường mùa trước và hiện đang là trụ cột của Arsenal sau cú đúp vào lưới Leeds United hồi tháng 8 và bàn thắng vào lưới Nottingham Forest trong trận thắng 3-0 vào đêm qua 13-9.

Điều này nói lên tính cách của cầu thủ này, rằng mặc dù rời Sporting không mấy suôn sẻ, Gyokeres vẫn muốn tập trung vào tất cả những điều tốt đẹp mà họ đã cùng nhau đạt được. Người ta có thể hiểu tại sao Gyokeres từ một tiền đạo vô danh trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu.

Một trong những người đại diện của Gyokeres, Jonathan Chalkias, làm việc cùng Hasan Cetinkaya để xử lý các vấn đề của tiền đạo này. Chính Jonathan Chalkias đã chia sẻ rằng cựu giám đốc của Sporting, Hugo Viana - người đã rời CLB để gia nhập Manchester City vào tháng 6 - đã có một thỏa thuận với Gyokeres để anh gia nhập Arsenal, nhưng thỏa thuận đó trở nên rắc rối sau khi Viana rời Sporting.

"Mọi chuyện thật hỗn loạn. Có một thỏa thuận ngầm với giám đốc thể thao tiền nhiệm", Jonathan Chalkias nói với kênh truyền hình WTV của Thụy Điển, "Nếu Hugo Viana vẫn còn ở Sporting, thỏa thuận đã có thể hoàn tất trong vòng một giờ. Mọi thứ đã được viết xong, chúng tôi không có thời gian để bắt đầu một cuộc chiến pháp lý.

Tôi không hiểu tại sao một cầu thủ đã ghi rất nhiều bàn thắng và giành ba danh hiệu lại không xứng đáng được tôn trọng hơn. Những hy sinh của chúng tôi chính là bước ngoặt để thương vụ này thành công. Họ đã đề nghị Gyokeres cho Real Madrid, thậm chí còn gây xôn xao với Man United, nhưng Gyokeres đã có cam kết với Arsenal."

Do đó, một số người nghĩ rằng Gyokeres đã để lại tiếng xấu khi rời Lisbon. Sporting đã đáp trả bằng cách phạt Gyokeres 306.000 bảng Anh vì tội đình công và nổi loạn để thúc đẩy vụ chuyển nhượng sang Arsenal, nhưng cầu thủ này đã vượt qua điều đó khi dần chứng minh đẳng cấp của mình tại "pháo thủ".