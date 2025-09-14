'Tôi đã được liên hệ với MU vào mùa hè này' 14/09/2025 10:22

(PLO)- "Tôi đã được liên hệ với MU vào mùa hè này. Tôi muốn chuyển đến Premier League", đó là ai?

Tờ Mirror (Anh) giật tít trong bài viết, "Tôi đã được liên hệ với MU vào mùa hè này. Tôi muốn chuyển đến Premier League". Theo đó, tiền vệ cánh Denzel Dumfries lọt vào tầm ngắm của MU trong thời gian gần đây và hiện đã bật đèn xanh cho các CLB Ngoại hạng Anh ký hợp đồng với anh từ Inter Milan.

Mục tiêu chuyển nhượng gần đây của Manchester United, Denzel Dumfries, thừa nhận anh sẵn sàng chuyển đến Premier League. Dumfries là cầu thủ chủ chốt của Inter Milan kể từ khi gia nhập từ PSV Eindhoven với giá 12,3 triệu bảng Anh vào tháng 8 năm 2021.

Cầu thủ người Hà Lan nhanh chóng trở thành một trong những hậu vệ cánh được đánh giá cao nhất thế giới dưới thời cựu HLV Inter Milan Simone Inzaghi. Dumfries có đóng góp to lớn ở mùa giải trước với 11 bàn thắng giúp đội bóng khổng lồ của Ý lọt vào trận chung kết Champions League.

Tuy nhiên, sự ra đi của Inzaghi vào mùa hè này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng chia tay Inter Milan của cầu thủ 29 tuổi Dumfries, với các báo cáo cho rằng anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 21,6 triệu bảng Anh trong hợp đồng của mình cho đến giữa tháng 7.

Dumfries: 'Tôi đã được liên hệ với MU vào mùa hè này'. ẢNH: EPA

MU đã được liên hệ để chiêu mộ cầu thủ người Hà Lan Dumfries kể từ năm 2024, khi Dumfries hoàn toàn phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của Ruben Amorim, xét đến sức mạnh thể chất của anh ở cánh phải, cùng tài năng khi tấn công và phòng ngự.

Những mối liên hệ đó lại xuất hiện vào mùa hè này, khi Dumfries được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hai lựa chọn hậu vệ cánh phải hiện tại của Amorim là Diogo Dalot và Noussair Mazraoui. Nhưng cuối cùng, MU không mua Dumfries, và hậu vệ này đã chơi trọn vẹn 90 phút trong hai trận đấu tại Serie A của Inter Milan, ghi được một bàn thắng.

Tuy nhiên, Dumfries hiện đã bày tỏ với các đối tác tiềm năng rằng anh sẵn sàng chuyển đến Ngoại hạng Anh trong tương lai, nếu có cơ hội. Dumfries chia sẻ sau bàn thắng trong trận hòa 1-1 của Hà Lan với Ba Lan tuần trước: “Ngoại hạng Anh là một giải đấu tuyệt vời. Tôi hạnh phúc ở Inter Milan, nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể làm tốt ở Anh.

Nếu có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp ở đó, chắc chắn tôi sẽ quan tâm. Ngoại hạng Anh nổi tiếng với sự khốc liệt, trong khi Serie A lại nổi tiếng với khả năng chiến thuật. Đây là hai cách tiếp cận bóng đá khác nhau. Tuy nhiên, Champions League luôn mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn".

Khi chuyển đến giải đấu hàng đầu nước Anh, Dumfries sẽ phải đối mặt với nhiều đồng đội quốc tế của mình, khi 14 ngôi sao của đội tuyển Hà Lan mới nhất hiện đang chơi bóng tại Anh. Một cầu thủ Hà Lan khác không tham gia ở vòng loại World Cup 2026 gần đây là Jeremie Frimpong của Liverpool. Hậu vệ cánh Frimpong là một mục tiêu khác của MU nhưng đã gia nhập Liverpool với giá 29,5 triệu bảng Anh vào mùa hè này.

Trong khi đó, Dumfries đã nhận được sự "chấp thuận" từ huyền thoại MU Gary Neville. “Với cách MU chơi với hàng thủ năm người và các cầu thủ chạy cánh dưới thời Ruben Amorim, tôi đã nghĩ đến hậu vệ cánh phải đó”, chuyên gia Neville nói về Dumfries sau chiến thắng đầy kịch tính của Inter Milan trước Barcelona tại Champions League mùa giải trước, "Tôi đang nghĩ đến việc đưa Dumfries về MU. Tôi rất muốn thấy cậu ấy chơi ở Ngoại hạng Anh, phải không? Cậu ấy giỏi đến mức nào? Cậu ấy thật không thể tin được. Cậu ấy quá giỏi, quá giỏi".