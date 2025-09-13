Slot xác nhận kế hoạch của Liverpool dành cho Isak 13/09/2025 06:59

Alexander Isak gia nhập Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè từ Newcastle United và Arne Slot đã nói về tiền đạo này. Chiến lược gia người Hà Lan Arne Slot xác nhận kế hoạch của Liverpool dành cho Isak.

Arne Slot tiết lộ Alexander Isak sẽ được ra sân thường xuyên hơn khi ông nói với người hâm mộ Liverpool rằng tiền đạo người Thụy Điển này sẽ được theo dõi cẩn thận trong những tuần tới. Isak, 25 tuổi đã chuyển đến Anfield vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh, và thương vụ này đã chấm dứt một câu chuyện lê thê kéo dài 55 ngày.

Tuyển thủ Thụy Điển đã đình công và khẳng định mối quan hệ của anh với Newcastle đã chấm dứt. Vì hành vi nổi loạn, Isak không bao giờ được ra sân cho Newcastle United trong giai đoạn tiền mùa giải và bỏ lỡ ba trận đấu đầu tiên tại Premier League. Anh cũng tập luyện một mình. Và HLV Slot cho rằng tân binh Isak sẽ mất thời gian để bắt kịp đồng đội tại Liverpool.

HLV Arne Slot xác nhận kế hoạch của Liverpool dành cho Isak. ẢNH: EPA

HLV Arne Slot xác nhận kế hoạch của Liverpool dành cho Isak khi: “Trước hết, HLV người Thụy Điển Tomasson xứng đáng được khen ngợi rất nhiều vì ông ấy có được tiền đạo có lẽ là giỏi nhất thế giới và cần Isak cho đất nước của mình. Nhưng nên hiểu rằng việc để Isak ra sân lúc này có thể dẫn đến chấn thương. Vì vậy Tomasson đã chăm sóc Isak rất kỹ và ông ấy xứng đáng được khen ngợi rất nhiều vì điều đó.

Chúng tôi sẽ đối xử với Isak cũng như vậy, vì vậy đừng mong đợi cậu ấy chơi 90 phút mỗi tuần, cậu ấy đã bỏ lỡ các buổi tập trước mùa giải và của đội. Vì vậy chúng tôi phải giúp Isak phát triển dần dần. Đó sẽ là một thách thức, nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng với Isak trong sáu năm.

Vì vậy đây là điều mà người hâm mộ phải ghi nhớ nếu tôi đưa Isak về. Trong bóng đá, luôn có những lời chỉ trích, đôi khi họ cổ vũ chúng tôi; sau Cúp Liên đoàn, họ hài lòng với Isak, nhưng cũng có lúc, bạn bị chỉ trích. Đây là một phần cuộc sống của Isak, cuộc sống của tôi, và giờ Isak là cầu thủ của chúng tôi".

Isak gia nhập Newcastle với mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng từ Real Sociedad vào năm 2022 và đã ghi 27 bàn sau 42 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước. Bây giờ, tiền đạo này sẽ gia nhập hàng công của Liverpool, bao gồm Mohamed Salah, Florian Wirtz, Federico Chiesa, Cody Gakpo và Hugo Ekitike.

Khi được hỏi về các lựa chọn của mình, HLV Arne Slot cho biết: “Nếu bạn thắc mắc về lần đầu tiên tôi làm HLV của Liverpool thì câu trả lời là không. Diogo Jota, Darwin Nunez, Lucho (Luis Diaz), những người đã không còn ở đây nữa. Jurgen Klopp cũng có thể làm điều này trong quá khứ, thay đổi cục diện trận đấu bằng những lựa chọn khi cần thiết.

Tôi nghĩ các cầu thủ đều khỏe mạnh. Hôm nay, hầu hết các cầu thủ đều tập luyện lần đầu tiên trong tuần. Curtis Jones bị chấn thương ở trận đấu trước nên sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Burnley, nhưng mọi người đều đã trở lại mà không gặp vấn đề gì.

Điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Chúng tôi rất mừng vì họ đều khỏe mạnh, vì vậy, xin gửi lời khen ngợi lớn đến HLV tuyển Thụy Điển và một vài người khác, Ryan Gravenberch chỉ đá chính một trận cho tuyển Hà Lan".

Tân binh Isak của Liverpool. ẢNH: EPA

Sau khi trở về Liverpool từ nhiệm vụ quốc tế với Thụy Điển, Isak đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện AXA vào thứ Tư. HLV Arne Slot tiết lộ rằng ông có rất ít liên lạc với tân binh của mình.

“Có thể bạn không tin, nhưng tôi chưa nói chuyện nhiều với Isak", HLV Arne Slot của Liverpool cho biết, “Tôi đã gọi điện cho Isak sau khi cậu ấy ký hợp đồng và Isak phải sang Thụy Điển, nhưng 99% thời gian trong kỳ nghỉ, tôi để các cầu thủ lại cho HLV của họ ở đội tuyển quốc gia.

Tôi nhắn tin cho Isak một hoặc hai lần, tôi cần phải tìm hiểu cậu ấy trong những ngày và tuần tới. Nhưng chúng tôi có một nền văn hóa tuyệt vời ở CLB này. Chúng tôi ký hợp đồng với cầu thủ dựa trên phẩm chất của họ. Tôi biết Isak giỏi đến mức nào, một cầu thủ chất lượng ra sao.

Tôi không nghĩ bạn có thể so sánh bất kỳ tình huống nào với tình huống khác, những chủ sở hữu khác nhau, những tình huống khác nhau, bạn không thể so sánh (Isak và Marc Guehi). Tôi cảm thấy chúng tôi thực sự cần một cầu thủ tấn công khác, nên rất vui vì chúng tôi có thể có được người mà mình mong muốn".