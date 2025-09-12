Mức lương khổng lồ của Onana tại Trabzonspor 12/09/2025 12:59

(PLO)- Mức lương khổng lồ của Onana tại Trabzonspor được tiết lộ khi người hâm mộ Manchester United bày tỏ rõ ràng cảm xúc về việc thủ môn người Cameroon này chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Andre Onana đã hoàn tất việc chuyển nhượng đến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor từ Manchester United dưới dạng cho mượn 1 mùa giải, nhưng không có tùy chọn mua đứt và Manchester United sẽ không nhận được phí cho mượn Onana. Bây giờ, mức lương khổng lồ của Onana tại Trabzonspor được hé lộ.

Andre Onana sẽ tăng gấp đôi số tiền mình kiếm được tại Trabzonspor sau khi cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khốn khổ ở Manchester United. Thủ môn người Cameroon Onana đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng vợ Melanie vào chiều thứ năm (giờ địa phương) để hoàn tất việc chuyển đến CLB Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chỉ ra sân một lần cho "quỷ đỏ" trong mùa giải này. Đó là trận thua bất ngờ của Manchester United trước Grimsby Town thuộc giải League Two tại Carabao Cup.

Bị chấn thương gân kheo vào mùa hè, Onana buộc phải bỏ lỡ tất cả các trận đấu trước mùa giải của MU, trong khi thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ Altay Bayindir góp mặt trong cả ba trận đấu tại Premier League của "quỷ đỏ" cho đến thời điểm này.

Mức lương khổng lồ của Onana tại Trabzonspor tăng gấp đôi so với tại MU. ẢNH: Trabzonspor

HLV Ruben Amorim đã đưa thủ môn người Bỉ Senne Lammens từ Royal Antwerp về Old Trafford vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Với phong độ không ổn định của Onana kể từ khi chuyển đến từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng Anh hai năm trước, anh đã không còn tương lai ở Old Trafford.

Tuy nhiên, tờ Mail (Anh) đưa tin rằng Trabzonspor không có lựa chọn nào để mua đứt Onana vào mùa hè tới trong hợp đồng cho mượn, và CLB Thổ Nhĩ Kỳ này cũng không trả phí cho MU để chiêu mộ Onana 1 mùa giải.

Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là báo cáo của Mail cho biết Onana sẽ được tăng gấp đôi lương tuần do Thổ Nhĩ Kỳ có mức thuế suất ưu đãi hơn ở Anh và Trabzonspor chi trả toàn bộ lương của anh trong năm nay. Gần đây, lương của Onana đã giảm từ khoảng 170.000 bảng Anh/tuần xuống còn 120.000 bảng Anh/tuần (67.000 bảng Anh/tuần sau thuế), do MU không đủ điều kiện tham dự Champions League.

MU đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Onana trong một tuyên bố: "Trong mùa giải đầu tiên tại MU, Andre Onana là một phần của đội hình đã nâng cao Cúp FA sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City tại Sân vận động Wembley.

Onana đã chơi 50 trận trong mùa giải thứ hai của mình và cầu thủ mang áo số 24 của chúng tôi hiện đã đồng ý chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn. Thương vụ này đã hoàn tất trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè của Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa vào thứ Sáu. Chúng tôi xin chúc Andre Onana may mắn".

Sau một loạt sai lầm tai hại của Onana trong thời gian ở MU, rất nhiều người hâm mộ MU đã ủng hộ việc đẩy Onana ra đi. Trả lời bài đăng trên Instagram của MU, một người hâm mộ đã bình luận: "Tạm biệt. Thà muộn còn hơn không!"

Một người khác nói thêm: "Xin hãy để Onana ra đi miễn phí trong trường hợp họ đưa anh ấy trở lại, chúng tôi sẽ không bận tâm đâu", trong khi người thứ ba chỉ nói đơn giản: "Kết thúc một lỗi lầm".

Tuy nhiên, Onana cũng nhận được một số sự ủng hộ sau vụ chuyển nhượng này, với một người hâm mộ viết: "Vấn đề không phải ở Onana, mà là ở Manchester United. Bất kỳ ai thoát khỏi bãi rác đó cuối cùng cũng sẽ đạt đến đỉnh cao phong độ thôi, Onana ạ".