13 ngôi sao vắng mặt trong trận derby giữa Man City và MU 12/09/2025 07:01

(PLO)- Có khả năng 13 ngôi sao vắng mặt trong trận derby giữa Man City và MU ở vòng 4 Premier League sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia đã tàn phá lực lượng của hai đội.

Cả Manchester City và MU đều lo ngại về chấn thương trước trận derby Manchester vào Chủ Nhật tại Sân vận động Etihad ở vòng 4 Premier League, sau kỳ nghỉ quốc tế. Có khả năng 13 ngôi sao vắng mặt trong trận derby giữa Man City và MU.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng 9 đã kết thúc, các cầu thủ bắt đầu trở lại CLB trước khi Ngoại hạng Anh tiếp tục vào cuối tuần này. Căng thẳng sẽ dâng cao tại Manchester, với trận derby giữa Manchester City và Manchester United sắp diễn ra tại sân vận động Etihad vào Chủ nhật. Cả hai đội đều khởi đầu mùa giải chậm chạp, đặc biệt là đội bóng của Pep Guardiola đang gặp khó khăn sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp tại Premier League.

Man City đánh mất lợi thế dẫn trước 1-0 để rồi thua Brighton 2-1 trước kỳ nghỉ quốc tế, sau thất bại 2-0 trước Tottenham. Vì vậy, HLV Pep Guardiola của Man City đã rất lo lắng. Pep cố gắng xây dựng chiến thuật cho trận derby, nhưng giờ đây, kế hoạch của ông bị ảnh hưởng bởi một chấn thương mới.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU bước vào kỳ nghỉ với tâm trạng vui vẻ hơn sau khi MU giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Burnley. Tuy nhiên, chiến thắng 3-2 đó cũng phải trả giá, khi hai cầu thủ của ông dính chấn thương tại Old Trafford. Dưới đây, Mirror Football sẽ điểm qua 13 cầu thủ bị chấn thương trước trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải.

Có khả năng có 13 ngôi sao vắng mặt trong trận derby giữa Man City và MU. ẢNH: EPA

Omar Marmoush sẽ vắng mặt trong đội hình Man City sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận Ai Cập gặp Burkina Faso ở vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo 26 tuổi Marmoush, người đá chính trong hai trận gần nhất của Man City, phải rời sân ngay phút thứ chín trong trận hòa không bàn thắng của đội nhà tại Ouagadougou.

Marmoush bị thương trong một pha va chạm mạnh ngay phút thứ tư. Mặc dù vẫn tiếp tục thi đấu sau khi được điều trị trên sân, cuối cùng Marmoush cũng phải rời sân. Tài khoản X của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập viết: "Omar Marmoush bị bầm dây chằng đầu gối".

Trong khi đó, Man City ra thông báo như sau: "Kết quả ban đầu từ quá trình chụp chiếu được thực hiện tại Ai Cập cho thấy Marmoush sẽ không thể tham dự trận derby Manchester vào Chủ Nhật. Anh ấy sẽ trở lại Manchester để đánh giá thêm và bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Mọi người tại Man City đều chúc Omar Marmoush sớm bình phục".

Man City chắc chắn sẽ không có Rayan Cherki sau khi tân binh đến từ Lyon phải nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương đùi. Chấn thương này đã được xác nhận sau trận Man City thua Brighton. Hàng công của Man City cũng gặp nhiều vấn đề khi Phil Foden vắng mặt trong trận đấu với Brighton và Savinho cũng vắng mặt. Man City hy vọng cả hai có thể trở lại vào cuối tuần này và Pep Guardiola sẽ cập nhật tình trạng của họ trong buổi họp báo trước trận đấu.

Tuy nhiên, vẫn còn tin tức tệ hơn ở những nơi khác khi Mateo Kovacic và Kalvin Phillips vắng mặt dài hạn và John Stones cũng có nguy cơ vắng mặt sau khi buộc phải rút khỏi đội tuyển Anh vì chấn thương cơ.

Abdukodir Khusanov đã bị thay ra ở những phút cuối trận đấu với Brighton vì chấn thương, nhưng dự kiến ​​sẽ trở lại trong trận đấu với MU, nhưng Josko Gvardiol vẫn chưa ra sân trong mùa giải này.

MU không lo lắng nhiều bằng Man City, nhưng Lisandro Martinez vẫn phải ngồi ngoài để hồi phục sau chấn thương đầu gối dài hạn. Amorim hy vọng Diogo Dalot bình phục sau khi anh rút khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vì "đau cơ". HLV Amorim cũng sẽ cập nhật tình hình của Mason Mount và Matheus Cunha sau khi họ dính chấn thương trong trận đấu với Burnley .

"Chúng tôi sẽ kiểm tra họ", HLV Ruben Amorim của MU nói sau trận đấu với Burnley, "Chúng tôi rất cần những cầu thủ đó để có thể cạnh tranh". Đã có những dấu hiệu tích cực về tình trạng chấn thương của Cunha, khi tuần trước ngôi sao người Brazil này đăng ảnh mình đang đạp xe trong phòng tập thể lực.