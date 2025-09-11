Haaland gửi thông điệp đáng ngại tới MU 11/09/2025 12:22

Erling Haaland đã nhấn mạnh phong độ ghi bàn của mình trước trận derby Manchester khi tiền đạo của Manchester City ghi năm bàn thắng trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup 2026. Haaland gửi thông điệp đáng ngại tới MU.

Erling Haaland đã khởi động cho trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần này theo cách hoàn hảo khi ghi được 5 trong số 11 bàn thắng của Na Uy trước Moldova ở trận đấu vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Na Uy đang tiến gần đến lần đầu tiên góp mặt tại World Cup kể từ năm 1998 và tiền đạo chủ lực của họ đang có phong độ ấn tượng với thành tích ghi năm bàn thắng chỉ vài ngày trước khi Manchester City đối đầu với đội bóng hàng xóm Manchester United ở vòng 4 Premier League trong trận đấu mà cả hai bên đều phải thắng.

Erling Haaland đã ghi ba bàn trong ba trận Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng đội bóng của Pep Guardiola chỉ có ba điểm trong tổng số chín điểm tối đa. Họ cần phải đánh bại đối thủ cùng thành phố vào cuối tuần này trên sân nhà Etihad, và Haaland dường như đã sẵn sàng.

Haaland gửi thông điệp đáng ngại tới MU sau khi anh ghi 5 bàn cho tuyển Na Uy. ẢNH: EPA

Tiền đạo của Man City đã ghi ba bàn thắng trong 32 phút hiệp một tại Sân vận động Ullevaal ở Oslo (Na Uy), qua đó lập hat-trick thứ năm trong màu áo đội tuyển quốc gia Na Uy. Anh ghi thêm hai bàn nữa trong hiệp hai và cũng có thêm hai pha kiến ​​tạo để tiếp tục giúp Na Uy duy trì mạch thắng. Tiền vệ Thelo Aasgaard của Rangers vào sân từ ghế dự bị đã ghi bốn bàn trong hiệp hai.

Haaland hiện đã ghi được chín bàn thắng trong vòng loại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác và thành tích ấn tượng của anh đến vào thời điểm lý tưởng cho CLB của mình trước khi tiếp đón MU tại Etihad.

Tiền đạo 25 tuổi này cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được năm bàn thắng cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 1948. Erling Haaland phát biểu: "Một trận đấu tuyệt vời. Cuối cùng chúng tôi đã làm được. Một buổi tối lịch sử!".

Ngôi sao của Arsenal Odegaard thừa nhận rằng được chơi cùng Haaland ở tuyển Na Uy là một giấc mơ, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho tiền đạo của Man City: "Được chơi cùng Haaland là một giấc mơ. Tôi biết cậu ấy căn thời gian chạy rất chính xác. Vấn đề chỉ là dứt điểm, và rồi mọi chuyện sẽ được quyết định khi cậu ấy có được nó".

Ngay cả đồng hương và ngôi sao của Fulham, Sander Berge, cũng thú nhận rằng đôi khi anh chỉ ngồi yên và tận hưởng việc xem bộ đôi này thi đấu: "Đây là hai trong số những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Khi họ thi đấu ở Ngoại hạng Anh, bạn gần như mong đợi họ sẽ làm được điều tương tự khi có nhiều khoảng trống. Có những bàn thắng tuyệt vời, như chúng nằm sẵn trên kệ. Sau đó, bạn chỉ cần tận hưởng và xem thôi".

Haaland đã ghi bàn mở tỷ số cho Man City trước khi Brighton lội ngược dòng đánh bại đội bóng của Pep Guardiola với tỉ số 2-1 ở vòng 3 Premier League. Trận thua này khiến Man City kém đội đầu bảng Liverpool sáu điểm và họ không thể để mất thêm điểm nào nữa nếu muốn duy trì tham vọng vô địch Premier League.