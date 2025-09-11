Con trai của Rooney: 'Cuộc sống không thể tệ hơn được nữa' 11/09/2025 12:00

(PLO)- Con trai của Rooney là Kai đã đưa ra thông tin đau lòng, "Cuộc sống không thể tệ hơn được nữa".

Wayne Rooney biết tất cả về những thăng trầm trong bóng đá, nhưng cậu con trai nhỏ của huyền thoại Manchester United, Kai Rooney, hiện đang phải học những điều này một cách khó khăn. Con trai của Rooney là Kai vừa chia sẻ: "Cuộc sống không thể tệ hơn được nữa".

Kai Rooney, con trai 15 tuổi của Wayne Rooney, đã nói rằng "cuộc sống không thể tệ hơn" sau khi bị chấn thương đau đớn khi chơi cho đội trẻ của Manchester United. Wayne Rooney, 35 tuổi, đã giành được nhiều danh hiệu tại Old Trafford và hy vọng con trai cả của mình có thể tiếp bước.

Thật không may, những bước đi của Kai Rooney trong những ngày tới sẽ là phải dùng nạng. Trước khi gặp sự cố, Kai đang thăng tiến thần tốc tại CLB cũ của Rooney là Manchester United.

Gần đây, con trai của Rooney được triệu tập lên đội U-19 MU, nơi anh được thi đấu cùng những cầu thủ triển vọng khác lớn hơn mình bốn tuổi. Sau khi được gọi lên đội U-18, Kai đã có một bàn thắng đẹp mắt cho đội U-18 MU, với cú vô lê chân trái vào góc cao khung thành.

Kai Rooney được cho là đủ khả năng tiếp bước người cha huyền thoại Wayne Rooney. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Đáng buồn thay, trong lúc có những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp cầu thủ, con trai của Rooney phải tạm nghỉ thi đấu một thời gian. Kai đã đăng tải một bức ảnh anh chụp trước gương, với chiếc giày bảo hộ anh mang ở chân phải. Trong phần chú thích bên dưới bức ảnh, Kai Rooney viết: "Cuộc sống không thể tệ hơn được nữa", cùng với một biểu tượng cảm xúc đang khóc.

Đây là bài viết khơi gợi sự đồng cảm từ tất cả các cầu thủ bóng đá đã từng gặp chấn thương nặng trong sự nghiệp. Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của Kai Rooney hoặc thời gian anh phải nghỉ thi đấu là bao lâu.

Tuy nhiên, giọng điệu trong bài đăng của Kai cho thấy có thể sẽ còn rất lâu nữa anh mới có thể trở lại thi đấu cho MU. Mặc dù con trai của Rooney vẫn chưa thu hút được sự chú ý như người cha huyền thoại của mình, nhưng tương lai của anh có rất nhiều hứa hẹn.

Wayne Rooney thường chơi ở vị trí trung tâm cho MU, giống như người cha Wayne Rooney, nhưng anh cũng tỏa sáng ở khi chơi rộng hơn. Kai Rooney đặc biệt gây ấn tượng khi chơi cho Quỷ Đỏ tại Siêu cúp Bắc Ireland ở Bắc Ireland đầu mùa hè này.

Wayne Rooney cũng từng tỏa sáng trong một giải đấu tương tự khi anh còn là một tài năng trẻ đầy triển vọng tại Everton. Rooney đã cổ vũ cho màn trình diễn của con trai mình cùng với vợ Coleen và hai cậu con trai út Kit và Cass.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Wayne Rooney gần đây đã được yêu cầu giải thích về bất kỳ ảnh hưởng nào của anh đối với sự nghiệp bóng đá thời trẻ của Kai cho đến nay. Thay vì cho Kai lời khuyên, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của MU Wayne Rooney lại cho phép Kai Rooney chơi bóng theo cách anh thấy phù hợp.

Con trai của Rooney chia sẻ hình ảnh về chấn thương của mình. ẢNH: INSTAGRAM KAI ROONEY

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Wayne Rooney chia sẻ: "Tôi cứ để con của mình chơi. Tôi nghĩ họ đã khởi đầu giải đấu tốt, họ thắng 3-0, Kai Rooney ghi bàn từ chấm phạt đền và có một pha kiến ​​tạo. Vì vậy, tôi nghĩ con trai tôi đã khởi đầu tốt. Kai chỉ cần chơi bóng và đó là tất cả những gì Kai đã làm trong suốt thời gian thi đấu.

Tôi nghĩ thật bất công khi ai đó mong đợi Kai Rooney có thể làm đủ thứ. Con trai tôi chỉ chơi bóng thôi, một cậu bé 15 tuổi đang tận hưởng niềm vui chơi bóng. Tất nhiên, Kai nhận được sự chú ý khác nhau từ nhiều đồng đội, nhưng tôi nghĩ Kai xử lý điều đó rất tốt.

Kai có những HLV tuyệt vời tại Manchester United, nên tôi giữ khoảng cách an toàn. Tôi nói chuyện với Kai, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là tinh thần và tư duy của Kai, để đảm bảo con của tôi luôn tận hưởng, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi".

Kai Rooney đã ở học viện đào tạo trẻ của Manchester United từ năm 11 tuổi. Anh gia nhập đội trẻ của "quỷ đỏ" vào năm 2020, nơi phong cách chơi của Kai gợi lại những kỷ niệm về người cha nổi tiếng của mình khi còn thi đấu tại Old Trafford.