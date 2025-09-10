MU có thể hoàn tất 3 vụ chuyển nhượng trong vài ngày tới 10/09/2025 12:10

Tin tức mới nhất về MU là đội của HLV Ruben Amorim vẫn có thể hoàn tất một số giao dịch mặc dù kỳ chuyển nhượng Premier League đã đóng cửa vào đầu tháng này. MU có thể hoàn tất 3 vụ chuyển nhượng trong vài ngày tới, với việc Andre Onana chuẩn bị ra đi.

Cửa sổ chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đã đóng cửa hơn một tuần trước, nhưng Manchester United vẫn có thể hoàn tất thêm một vài thương vụ nữa trong tháng này để tiếp tục làm mới đội bóng của Ruben Amorim sau mùa giải 2024 - 2025 khó khăn.

Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo đều chuyển đến Old Trafford, trong khi Rasmus Hojlund ra đi theo hợp đồng cho mượn đến Napoli và sẽ trở thành hợp đồng chính thức nếu đội bóng mới của anh đủ điều kiện tham dự Champions League.

Ngoài ra, 1 loạt cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Amorim cũng ra đi vào giờ chót gồm Antony, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Alejandro Garnacho, dù nhiều người chia tay "quỷ đỏ" dưới dạng cho mượn.

MU có thể hoàn tất 3 vụ chuyển nhượng trong vài ngày tới, trong đó Malacia nhiều khả năng theo chân Onana ra đi. ẢNH: Poppy Townson

Trong khi MU tiếp tục chờ đợi một tiền vệ trung tâm mới, với Carlos Baleba cùng với Conor Gallagher và Adam Wharton vẫn nằm trong tầm ngắm, "quỷ đỏ" có thể tận dụng các kỳ chuyển nhượng khác vẫn mở cửa trên khắp lục địa và xa hơn nữa.

Hạn chót chuyển nhượng của Thổ Nhĩ Kỳ là ngày 12-9 và các CLB Super Lig vẫn đang hoạt động trên thị trường. Điều này mang đến cho MU cơ hội thanh lý thêm cầu thủ, theo tờ Manchester Evening News (Anh)

Andre Onana là cầu thủ nổi bật nhất rời đi, với việc thủ môn người Cameroon sẽ chuyển đến Trabzonspor. Onana đã đồng ý một hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn cho đội một sau sự xuất hiện của thủ môn Senne Lammens tại Old Trafford.

Trabzonspor dự kiến ​​sẽ chi trả lương cho Onana và thủ môn này cũng sẽ được tăng lương nhờ mức thuế 20% của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các cầu thủ đá tại Super Lig. Tyrell Malacia cũng có thể sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Hậu vệ người Hà Lan Malacia chơi cho PSV Eindhoven mùa trước dưới dạng cho mượn nhưng không được ký kết chính thức, và thương vụ chuyển nhượng muộn sang đội bóng Tây Ban Nha Elche cũng không thành công. Cầu thủ 26 tuổi Malacia đã lọt vào mắt xanh của nhiều CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia. Thị trường chuyển nhượng của Saudi Arabia còn mở cửa cho đến ngày 23-9.

Trong khi đó, cầu thủ của học viện đào tạo trẻ MU Sam Mather cũng thu hút sự quan tâm từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Thụy Điển. MU hy vọng bán đứt cầu thủ 21 tuổi này, nhưng một hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt vẫn có thể được cân nhắc. Các quốc gia khác mà kỳ chuyển nhượng vẫn còn mở và cơ hội có thể xuất hiện bao gồm Hy Lạp (ngày 12-9) và Serbia (ngày 17-9).

Cựu tiền vệ của MU, Nicky Butt, đã đưa ra đánh giá của mình về hoạt động chuyển nhượng mùa hè của CLB cũ, trong đó thành viên của "thế hệ vàng 1992" này giải thích lý do anh cảm thấy MU đã tính toán sai trên thị trường chuyển nhượng.

"Tôi biết Cunha đã chơi rất tốt trong vài mùa giải gần đây nhưng tôi thực sự muốn có một tiền đạo giàu kinh nghiệm", Butt cho biết, "Tôi hy vọng mình sai, nhưng tôi thực sự hy vọng họ sẽ không mắc phải sai lầm tương tự với Sesko như đã từng mắc phải với Rasmus Hojlund. Một cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm thi đấu ở Ngoại hạng Anh, cảm giác như lịch sử đang lặp lại vậy.

Thành thật mà nói, với số tiền bỏ ra, tôi sẽ mang về một người như Ollie Watkins, một người có thể giúp đỡ và kéo các tiền đạo trẻ ra khỏi giai đoạn khó khăn. Khi các cầu thủ trẻ mới gia nhập CLB, khi họ có trách nhiệm ghi bàn, nếu họ có một vài trận đấu tệ, họ cần phải được bảo vệ bằng cách rút khỏi vị trí nguy hiểm. Ollie Watkins, hoặc một người nào đó tương tự, sẽ là người mà tôi muốn đưa về".