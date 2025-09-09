Garnacho có hành động gây thất vọng tại Chelsea 09/09/2025 12:39

Alejandro Garnacho đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Manchester United sang Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và đã có mặt khi Chelsea đánh bại Fulham trên sân Stamford Bridge. Nhưng theo huyền thoại Liverpool Jamie Carragher, Garnacho có hành động gây thất vọng tại Chelsea.

Jamie Carragher đã chỉ trích một điều mà anh "không thể chịu đựng được" về Alejandro Garnacho. Nhưng điều đó không liên quan gì đến khả năng chơi bóng của cầu thủ chạy cánh người Argentina này hay cách anh rời MU.

Thay vào đó, đó là những hành động tưởng chừng như vô hại của Garnacho khi anh đến sân Stamford Bridge theo dõi Chelsea thi đấu. Sau khi thương vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh được xác nhận, tuyển thủ Argentina đã gia nhập Chelsea nhưng chỉ có thể theo dõi trận đấu với Fulham từ khán đài trên sân nhà Stamford Bridge.

Ngôi sao 21 tuổi người Argentina đã ký hợp đồng bảy năm với Chelsea, với điều khoản bán lại 10% giá trị hợp đồng được MU đảm bảo, nghĩa là MU sẽ nhận 10% giá trị chuyển nhượng nếu Chelsea bán Garnacho trong tương lai. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã được thực hiện quá muộn để Garnacho có thể ra sân cho Chelsea trong trận đấu với Fulham.

Garnacho có hành động gây thất vọng tại Chelsea khi xem điện thoại trên khán đài sân Stamford Bridge. Ảnh: Crystal Pix/MB Media

Và chưa đầy tám phút sau khi trận đấu bắt đầu, Garnacho đã bị ống kính truyền hình bắt gặp. Cầu thủ trẻ này bị kênh Sky phát hiện đang mải mê lướt điện thoại thay vì xem trận đấu trước mắt. Carragher, cùng với với huyền thoại MU Roy Keane đã bình luận về khoảnh khắc này.

"Anh biết tôi không thích điều gì không?", Carragher nói, "Anh có xem trận đấu Chelsea với Fulham không, khi anh ta ngồi trên khán đài và dán mắt vào điện thoại trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra?

Tôi không thể chịu đựng được. Mà không chỉ riêng Garnacho, tôi cũng không thể chịu đựng được. Vậy nên, đó là một sự thiếu sót vì anh ta đã ngồi xem điện thoại trong một trận đấu quan trọng của Chelsea".

Trận ra mắt Chelsea của Garnacho có thể diễn ra trước đối thủ cùng thành phố ở phía tây London là Brentford ở vòng 4 Premier League. Cựu ngôi sao của MU sẽ cần chứng minh mình đủ thể lực thi đấu sau khi vắng mặt trong đội hình một của HLV Ruben Amorim suốt mùa hè.

Garnacho nằm trong nhóm gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho và Antony không được phép tập luyện cùng các đồng đội ở MU vì họ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Bây giờ, Garnacho đang rất mong chờ được hòa nhập với đội bóng mới.

"Đây là khoảnh khắc tuyệt vời đối với gia đình tôi và tôi khi được gia nhập CLB tuyệt vời này. Tôi rất nóng lòng được bắt đầu", Garnacho nói, "Tôi đã xem FIFA Club World Cup và được tham gia cùng nhà vô địch thế giới thật đặc biệt. Chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới! Thật tuyệt vời khi được ở đây và tôi rất hạnh phúc".