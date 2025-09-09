Man City và Premier League đạt thỏa thuận chấm dứt vụ kiện 09/09/2025 11:59

Man City và Premier League đạt thỏa thuận chấm dứt vụ kiện liên quan đến các quy tắc Giao dịch của bên liên quan (APT) giữa lúc phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Manchester City và Giải Ngoại hạng Anh đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án trước phiên tòa xét xử vào tháng 10. Quy định về Giao dịch các Bên liên quan (APT) được đưa ra để quản lý các hợp đồng thương mại và tài trợ.

Man City đã khiếu nại các quy định này vào đầu năm nay và vụ việc dự kiến ​​sẽ được đưa ra tòa vào tháng tới. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra sau khi hai bên đạt được thỏa thuận. Theo thỏa thuận, Man City chấp nhận rằng các quy định hiện hành về APT là "có hiệu lực và ràng buộc".

Hiện tại, Man City chuẩn bị hoàn tất một hợp đồng tài trợ dài hạn cực kỳ béo bở với Etihad Airways. Phán quyết này không liên quan đến 130 cáo buộc mà Premier League đưa ra đối với Man City về hành vi vi phạm luật công bằng tài chính.

Man City và Premier League đạt thỏa thuận chấm dứt vụ kiện liên quan đến quy tắc APT. ẢNH: EPA

Trong một tuyên bố, Man City cho biết: "Premier League và Manchester City FC đã đạt được thỏa thuận liên quan đến quá trình nhờ trọng tài phân xử do CLB khởi xướng vào đầu năm nay liên quan đến Quy tắc giao dịch của bên liên quan (APT) của Premier League. Do đó, các bên đã đồng ý chấm dứt thủ tục tố tụng.

Thỏa thuận này chấm dứt tranh chấp giữa các bên liên quan đến Quy định APT. Là một phần của thỏa thuận, Manchester City chấp nhận rằng Quy định APT hiện hành có hiệu lực và ràng buộc. Chúng tôi đã thống nhất rằng cả Premier League lẫn CLB sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm về vấn đề này".

Vào tháng 11 năm ngoái, các CLB Premier League đã bỏ phiếu với tỷ lệ 16-4 để thông qua việc sửa đổi các quy tắc về Giao dịch giữa các Bên Liên quan. Các quy tắc của APT đánh giá liệu các giao dịch thương mại giữa CLB và các thực thể liên quan đến quyền sở hữu của CLB có hợp pháp hay không? Ví dụ, ông chủ của 1 CLB có thể thông qua công ty của mình để bơm tiền tài trợ cho CLB bằng hợp đồng quảng cáo, thương mại hay không?

Đội ngũ luật sư của Man City tuyên bố rằng ngay cả những quy định được điều chỉnh của Premier League về ATP cũng mang tính phân biệt đối xử. Man City tin rằng các đối thủ, bao gồm cả Arsenal, sẽ tiếp tục được hưởng lợi thế không công bằng ngay cả khi những thay đổi được áp dụng.