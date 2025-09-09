Amorim không thể để Bayindir ra sân thi đấu cho MU 1 lần nào nữa 09/09/2025 07:01

HLV Ruben Amorim đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ở vị trí thủ môn tại Manchester United sau khi chứng kiến ​​màn trình diễn kém cỏi của Andre Onana và Altay Bayindir, nhưng "quỷ đỏ" đã ký hợp đồng với thủ môn trẻ Senne Lammens để có lựa chọn. Amorim không thể để Bayindir ra sân thi đấu cho MU 1 lần nào nữa, Craig Burley tuyên bố.

Cựu ngôi sao Chelsea Craig Burley khẳng định rằng HLV Ruben Amorim của Manchester United "không thể để thủ môn Altay Bayindir ra sân" một lần nữa trong mùa giải này vì thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ này "hoàn toàn vô dụng" trong việc xử lý các tình huống cố định.

MU gặp vận đen với vị trí thủ môn trong những năm gần đây. Sau khi chiêu mộ Andre Onana với giá 47 triệu bảng Anh từ Inter Milan vào năm 2023, MU chứng kiến ​​hàng loạt sai lầm nghiêm trọng từ tuyển thủ Cameroon. Onana giờ đây sẽ gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải, còn Bayindir đã bắt chính ba trận đầu tiên tại Premier League.

MU sẵn sàng để Onana ra đi sau khi ký hợp đồng với thủ môn triển vọng Senne Lammens từ Royal Antwerp vào những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè với giá khoảng 18 triệu bảng Anh. Thủ môn trẻ người Bỉ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và khẳng định mình là thủ môn số một của "quỷ đỏ".

Craig Burley khuyên HLV Ruben Amorim không thể để Bayindir ra sân thi đấu cho MU 1 lần nào nữa. ẢNH: EPA

Burley cho rằng việc để Bayindir ra sân không còn là lựa chọn khả thi cho Amorim sau khi chứng kiến ​​thủ môn này thi đấu không thuyết phục trong những lần ra sân gần đây, đặc biệt là những tình huống cố định.

"Altay Bayindir, họ không thể để cậu ấy ra sân", Burley nói với ESPN, "Cậu ấy có thể cản phá tốt, điều mà các thủ môn được trả lương cao, nhưng cậu ấy hoàn toàn vô dụng trong việc xử lý bóng từ các tình huống cố định. Chàng trai mới này (Lammens) cần phải có khả năng chỉ huy hàng thủ, cứu thua, kiểm soát bóng và tạo dấu ấn trong các tình huống cố định.

Đó là điều mà mọi đội bóng đều sẽ làm khi đối đầu với Manchester United lúc này, họ sẽ tung bóng vào vòng cấm và thủ môn cần phải có khả năng xử lý. Hoặc là anh ta sẽ chìm nghỉm hoặc là bơi. Chúng tôi thực sự không biết anh ta sẽ xử lý tình huống này như thế nào".

Burley cũng chỉ trích Onana khi cho rằng cựu ngôi sao của Inter Milan đã "trở nên tệ hơn" kể từ khi đến MU và cảnh báo Lammens phải đưa ra quyết định đúng đắn và quyết đoán nếu không sẽ có "sự hỗn loạn" tại CLB.

"Onana là một cầu thủ khác đã chuyển đến Manchester United và chơi tệ hơn. Anh ta tốn rất nhiều tiền nhưng lại không thể xây dựng được hàng phòng ngự. Tôi nghĩ Onana sẽ là một thủ môn thực thụ, điều đó đã được chứng minh ở Ý. Tôi nghĩ anh ta có thể có thần thái của Peter Schmeichel và phong cách của một ông chủ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Nếu một chàng trai trẻ mới đến và bắt đầu loạng choạng, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn".

Trong khi Lammens được ủng hộ là thủ môn số 1 mới của MU, cựu thủ môn của "quỷ đỏ", Ben Foster, lại cho rằng bản hợp đồng này là một "cuộc mua bán hoảng loạn" và cho biết MU cần một người "có bờ vai rộng" ở vị trí thủ môn.

Ben Foster, nói: "Tôi đã xem rất nhiều video về anh ấy (Lammens) trên YouTube, và qua bài kiểm tra thị lực, anh ấy trông giống như một thủ môn có năng lực. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy anh ấy xử lý bóng bằng chân như thế nào và tôi nghĩ anh ấy là một món hàng mua vội.

Manchester United có lẽ luôn có một danh sách các thủ môn để họ xem xét và theo dõi. Họ có tuyển trạch viên trên khắp thế giới nhưng tôi không nghĩ họ đã phân tích kỹ lưỡng. Việc ký hợp đồng với thủ môn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng cho thấy CLB đang rất cần người".