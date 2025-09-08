Arsenal chịu đòn giáng nặng nề vì Saliba 08/09/2025 12:49

Tin tức mới nhất về chấn thương của ngôi sao Arsenal William Saliba không mấy khả quan, sau khi cầu thủ người Pháp này buộc phải rời sân trong trận đấu với Liverpool và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng cho Pháo thủ. Arsenal chịu đòn giáng nặng nề vì Saliba.

Arsenal đã phải chịu một đòn đau khi William Saliba phải nghỉ thi đấu từ ba đến bốn tuần, theo các nguồn tin từ Pháp. Trung vệ này đã bị buộc phải rời sân chỉ vài phút sau trận thua 0-1 của Pháo thủ trước Liverpool.

Saliba bước đi tập tễnh vì chấn thương mắt cá chân trước khi rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia Pháp. Cầu thủ 24 tuổi này có thể sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng khi Arsenal nỗ lực tìm lại mạch chiến thắng và chuẩn bị cho Champions League sau kỳ nghỉ quốc tế.

Đầu tuần này, một thông báo từ đội tuyển quốc gia Pháp cho biết: "William Saliba, người đã đá chính cho Arsenal trong trận đấu với Liverpool, đã buộc phải rời sân ngay phút thứ năm. Anh ấy sẽ không thể tham gia buổi tập huấn đầu tiên của mùa giải.

Saliba đang bị bong gân mắt cá chân trái. Sau khi trao đổi với Franck Le Gall, bác sĩ của đội tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps đã xác nhận việc William Saliba sẽ không thể ra sân. HLV trưởng đội tuyển quốc gia Pháp đã quyết định triệu tập Benjamin Pavard để thay thế cho Saliba."

Arsenal chịu đòn giáng nặng nề vì Saliba chấn thương phải nghỉ ít nhất 1 tháng. ẢNH: EPA

Saliba sẽ vắng mặt trong các trận đấu của Arsenal với Nottingham Forest, Athletic Bilbao, Manchester City và trận đấu thuộc khuôn khổ Carabao Cup với Port Vale. Nếu tình hình trở nên xấu hơn, ngôi sao của Arsenal cũng sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Newcastle, Olympiacos và West Ham United.

Tân binh Cristhian Mosquera, 21 tuổi, vào sân từ ghế dự bị thay Saliba trong trận đấu với Liverpool. Cầu thủ người Tây Ban Nha được Arsenal chiêu mộ từ Valencia với giá chỉ 13 triệu bảng Anh.

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã có sự bổ sung cho hàng phòng ngự vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen. Cầu thủ 23 tuổi này đến theo dạng cho mượn và đội bóng phía bắc London có thể ký hợp đồng chính thức vào mùa hè năm sau.

Arteta cảm thấy nhẹ nhõm khi có Mosquera, sau khi Saliba dính chấn thương trong lúc khởi động chuẩn bị cho trận đấu tại Anfield. Ban đầu, Saliba tin rằng anh sẽ kịp bình phục cho trận đấu.

"Saliba vào sân và nói rằng cậu ấy tin mình có thể tiếp tục thi đấu nhưng ngay trong hai pha bóng đầu tiên, tôi có thể thấy cậu ấy không thể theo kịp và thật không may là chúng tôi phải rút cậu ấy ra ngoài", HLV Mikel Arteta của Arsenal giải thích, "Nhưng cảm ơn Chúa vì chúng tôi có Mosquera, người mà chúng tôi đưa vào sân lần đầu tiên tại Premier League. Tôi nghĩ Mosquera thực sự, thực sự giỏi".