Onana được tăng lương gấp đôi 08/09/2025 12:31

Thủ môn Andre Onana sắp rời Manchester United theo dạng cho mượn, sau khi "quỷ đỏ" chiêu mộ thủ môn Senne Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đáng chú ý, Onana được tăng lương gấp đôi khi chuyển sang CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor.

Thủ môn Andre Onana sẽ gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn. Trong khi các Premier League không được phép ký hợp đồng với cầu thủ mới cho đến năm mới, kỳ chuyển nhượng mùa hè của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở cửa đến ngày 12-9.

Onana chuyển đến MU từ Inter Milan vào năm 2023 và đã trải qua hai mùa giải với tư cách là lựa chọn số một. Tuy nhiên, thủ môn người Cameroon đã bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình ngay từ đầu mùa giải, thay vào đó là Altay Bayindir.

MU cũng chiêu mộ thủ môn người Bỉ Senne Lammens với giá hơn 18 triệu bảng Anh. Động thái này dường như đã đẩy nhanh quá trình ra đi của Onana, mặc dù đây chỉ là một bản hợp đồng cho mượn đơn giản mà không kèm theo điều khoản mua đứt. Tại Trabzonspor, Onana được tăng lương gấp đôi.

Onana được tăng lương gấp đôi khi chơi cho CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor. ẢNH: EPA

Theo đó, tờ The Athletic (Anh) đưa tin, mức lương của tuyển thủ Cameroon Onana tại MU sẽ do CLB của Thổ Nhĩ Kỳ chi trả. Onana cũng được hưởng các khoản thưởng, có thể giúp anh tăng gấp đôi thu nhập hiện tại.

Onana dự kiến ​​sẽ hoàn tất thương vụ này sau khi khoác áo tuyển Cameroon trong trận gặp Cape Verde. Chiến thắng này sẽ giúp "Những chú Sư Tử Bất Khuất" vươn lên dẫn đầu bảng đấu vòng loại World Cup, với tất cả các đội nhất bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết mùa hè năm sau, và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có cơ hội thứ hai thông qua vòng play-off.

Cựu ngôi sao Chelsea và Scotland, Craig Burley, đặt câu hỏi về sự tiến bộ của Onana kể từ khi anh đến Old Trafford. "Onana là một cầu thủ khác đã đến Manchester United và chơi tệ hơn. Cậu ấy tốn rất nhiều tiền nhưng lại không thể xây dựng được hàng thủ bốn người", Burley nói với ESPN, "Tôi nghĩ Onana sẽ là một lựa chọn thực sự, ở Ý trông có vẻ như vậy.

Tôi nghĩ Andre Onana có thể có thần thái của Peter Schmeichel và phong thái của một ông chủ đối với các cầu thủ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Nếu một chàng trai trẻ mới đến và bắt đầu vung vẩy khắp nơi, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn."

Trong khi đó, tân binh Lammens, 23 tuổi, đã chia sẻ cách anh muốn giành được sự ủng hộ của các hậu vệ MU. "Tôi nghĩ nếu muốn trở thành một thủ môn giỏi, bạn phải là một tảng đá vững chắc phía sau hàng phòng ngự", Lammens nói với giới truyền thông của MU, "Họ phải tin tưởng và dựa vào bạn trong những lúc khó khăn.

Đó là điều tôi tự hào. Tất nhiên, tôi có thể cải thiện điều này vì cấp độ tiếp theo cao hơn, nhưng đó là một trong những phẩm chất mà tôi tự hào và tôi cố gắng cải thiện. Bố mẹ của tôi cũng rất điềm tĩnh và tự chủ. Tôi cũng đã hình thành nên tâm lý này từ khi lớn lên.

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghĩ về hình mẫu thủ môn mà mình muốn trở thành sau này. Tôi nghĩ một trong những phẩm chất tốt nhất mà một thủ môn có thể có là giữ được bình tĩnh dưới áp lực, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi bạn mắc lỗi hay điều gì đó. Bạn chỉ cần tiếp tục và cố gắng cống hiến hết mình cho đội bóng".