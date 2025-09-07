Eriksen bị chỉ trích nặng nề sau khi rời MU 07/09/2025 13:33

(PLO)- Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen bị chỉ trích nặng nề sau khi rời MU vì hành động được ví là "không thể hiểu nổi".

Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen không có CLB nào kể từ khi rời MU. Eriksen bị chỉ trích nặng nề sau khi rời MU bởi bị cựu tuyển thủ Đan Mạch Thomas Gravesen vì cách tiếp cận của anh đối với việc chuyển nhượng tự do.

Cựu ngôi sao của Manchester United, Christian Eriksen, đã bị chỉ trích vì dành thời gian thi đấu tự do cho Malmo. Cựu tuyển thủ Đan Mạch và cựu tiền vệ của Real Madrid, Thomas Gravesen, đã đặt câu hỏi về tham vọng của Eriksen.

Cầu thủ 33 tuổi Eriksen đã rời Old Trafford vào cuối mùa giải sau khi hợp đồng của anh hết hạn. Và khi vẫn chưa tìm được CLB mới phù hợp, Eriksen đã duy trì thể lực bằng cách tập luyện cùng đội bóng Thụy Điển Malmo.

Cựu ngôi sao Spurs Eriksen vẫn chưa tìm được đội bóng mới dù đã liên hệ với các CLB tiềm năng từ đầu năm. Eriksen không được triệu tập vào tuyển Đan Mạch đá các trận vòng loại World Cup gặp Scotland và Hy Lạp, sau khi ghi bàn trong các trận giao hữu hồi tháng 6 với Bắc Ireland và Lithuania.

Cầu thủ kiến ​​thiết này được cho là đã từ chối cơ hội gia nhập Wrexham, trong khi các nguồn tin cho biết Burnley cũng quan tâm đến Eriksen giữa sự cạnh tranh từ khắp châu Âu. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa, nhưng với tư cách là cầu thủ tự do, Eriksen vẫn có thể tìm được một CLB mới.

Eriksen bị chỉ trích nặng nề sau khi rời MU vì vẫn chưa tìm được CLB mới. ẢNH: EPA

Và Gravesen tỏ ra kinh ngạc trước những việc mà Eriksen đang thực hiện. Eriksen đang tập luyện cùng Malmo, nhưng có lẽ cơ hội ký hợp đồng với CLB này là rất thấp vì họ đã nộp danh sách cầu thủ tham dự Europa League.

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao Eriksen lại chọn Malmo", Gravesen nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fotboll Skanalen, "Đó không phải là CLB mà Eriksen có thể đến vì cậu ấy không thể ký hợp đồng với họ, và chúng tôi có một số CLB ở Đan Mạch tốt hơn Malmo rất nhiều.

Trông giống như một sự kiện thân thiện, khi Christian Eriksen đến và vui vẻ với một số người bạn. Tham vọng chơi bóng đá của Eriksen ở đâu? Chúng ta nói về việc Eriksen không có CLB trong ba tháng. Eriksen đã không có CLB nào kể từ tháng 1 vì cậu ấy đã có thể ký hợp đồng với một CLB mới kể từ đó.

Eriksen đã trì hoãn việc này trong một thời gian dài. Nếu Eriksen muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch, điều này gửi đi tín hiệu gì? Việc Eriksen đến Malmo và vui chơi cùng bạn bè mang lại tín hiệu gì?

Tôi không hiểu. Điều đó có vẻ hơi phù phiếm ở một số khía cạnh. Nếu Eriksen có tham vọng, cậu ấy đã đến một CLB đẳng cấp hơn. Với tôi, đến Malmo và chơi bóng là không đủ tham vọng. Ai mà nghĩ ra được Eriksen lại ở đó chứ?".