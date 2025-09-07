Grimsby lên tiếng khi MU ra quyết định về việc kháng cáo ở Carabao Cup 07/09/2025 13:59

(PLO)- HLV Grimsby lên tiếng khi MU ra quyết định về việc kháng cáo ở Carabao Cup sau khi "quỷ đỏ" bị loại đầy bất ngờ.

Grimsby Town đã bị EFL phạt 20.000 Bảng Anh vì đưa cầu thủ Clarke Oduor không đủ điều kiện vào sân trong chiến thắng tuyệt vời trước MU ở vòng 2 Carabao Cup. Bây giờ, HLV David Artell của Grimsby lên tiếng khi MU ra quyết định về việc kháng cáo ở Carabao Cup.

HLV David Artell của Grimsby Town khẳng định không ai có thể hạ thấp màn trình diễn của các cầu thủ sau chiến thắng bất ngờ trước Manchester United tại Carabao Cup trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 3-2. Grimsby đã vướng vào tranh cãi trong tuần qua sau khi EFL phạt họ vì sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong chiến thắng trước "quỷ đỏ".

MU sẽ không kháng cáo lệnh trừng phạt đội bóng League Two Grimsby. Án phạt này khiến Grimsby phải nộp phạt 20.000 bảng Anh vì sai sót hành chính. Được biết, Grimsby đã tự báo cáo vụ việc và EFL đã công bố phán quyết. Điều này bất chấp tiền lệ trước đó của FA Cup khi các CLB sử dụng cầu thủ không đúng quy định sẽ bị loại khỏi giải đấu.

HLV David Artell của Grimsby Town khẳng định đội bóng của ông thắng MU là xứng đáng. ẢNH: EPA

Bây giờ, HLV David Artell của Grimsby Town chia sẻ, "CLB đã đưa ra tuyên bố, và tôi xin trích dẫn tuyên bố đó. Theo quan điểm của tôi, với tư cách là HLV trưởng, không ai có thể phủ nhận màn trình diễn đó của chúng tôi.

Chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong 70 phút hoặc 75 phút. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể thắng 3-0 bất chấp mọi diễn biến sau đó, và tôi vô cùng tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ, tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.

Những gì xảy ra xung quanh đó không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi, nhưng như tôi đã nói, không ai có thể phủ nhận màn trình diễn của các cầu thủ và cách họ giành chiến thắng, ít nhất là trong mắt tôi. Những gì đã xảy ra thật đáng tiếc, chúng tôi đã thừa nhận, đưa ra tuyên bố, cho mọi người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục".

Grimsby Town sẽ phải nộp phạt 10.000 bảng Anh ngay lập tức, trong khi 10.000 bảng Anh còn lại sẽ được hoãn nộp cho đến cuối mùa giải. Liverpool, Accrington Stanley và Sunderland là ba CLB khác từng bị phạt vì những vi phạm tương tự tại Carabao Cup.

Phần thưởng cho Grimsby sau khi vượt qua MU là trận đấu ở vòng ba Carabao Cup với Sheffield Wednesday, đội bóng đang chơi ở Giải Championship. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Grimsby góp mặt ở vòng ba của cúp liên đoàn Anh.

Mặc dù giành chiến thắng trước MU, Grimsby đã không duy trì được đà hưng phấn và để thua hai trận gần nhất. Đội bóng của HLV Artell đã vực dậy sau thất bại gần nhất, trận thua 1-0 trước Bristol Rovers, khi họ vừa đánh bại MK Dons với tỉ số 3-2 ở vòng 7 League Two.