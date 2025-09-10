Sesko phải nhận trách nhiệm đá phạt đền ở MU 10/09/2025 07:29

(PLO)- Benjamin Sesko phải nhận trách nhiệm đá phạt đền ở MU, nếu không, anh sẽ gây ra vấn đề trong phòng thay đồ của "quỷ đỏ".

Benjamin Sesko trở thành tâm điểm chú ý trong loạt sút luân lưu mà MU thua Grimsby với tỉ số 11-12 tại Carabao Cup sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở giờ thi đấu chính thức. Sesko được cảnh báo rằng, hành động của mình sẽ bị suy diễn theo nhiều cách. Vậy nên, Sesko phải nhận trách nhiệm đá phạt đền ở MU.

Benjamin Sesko đã không đá phạt đền cho đến loạt thứ 10 khi Manchester United bước vào loạt sút luân lưu trong trận thua Grimsby ở vòng 2 Carabao Cup, bất chấp anh là 1 tiền đạo. Cựu danh thủ người Đức của Liverpool Dietmar Hamann cho rằng đây "sẽ là một vấn đề trong phòng thay đồ" của Manchester United.

Cầu thủ người Slovenia Sesko là bản hợp đồng đắt giá nhất của HLV Ruben Amorim trong mùa hè này. Sesko được coi là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu.

Sesko, người vẫn chưa đá chính một trận nào tại Premier League và cũng chưa ghi bàn thắng nào cho MU, đã theo dõi loạt sút lưu lưu trong trận MU gặp Grimsby ở khu vực giữa sân. Đến tận quả sút luân lưu thứ 10, Sesko mới thực hiện quả phạt đền và chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng người ta kỳ vọng nhiều hơn ở một cầu thủ được ký hợp đồng với mức phí chuyển nhượng cao như vậy.

Hamann cho rằng, Sesko phải nhận trách nhiệm đá phạt đền ở MU. ẢNH: EPA

Dietmar Hamann khẳng định Sesko phải có khởi đầu đúng đắn và việc các hậu vệ của MU tiến lên đá luân lưu trước sẽ không giúp ích gì cho vị thế của Sesko trong phòng thay đồ. Hamann kêu gọi Sesko tránh lặp lại điều này.

Dietmar Hamann chia sẻ: “Giờ đây, nếu bạn đấu với một đội hạng Hai ở League Cup và trận đấu phải bước vào loạt luân lưu, với chi phí chuyển nhượng 85 triệu bảng Anh, bạn phải thực hiện một trong năm quả phạt đền đầu tiên. Bạn phải làm vậy, bởi vì các cầu thủ sẽ nhìn vào bạn. Người hâm mộ cũng sẽ nhìn bạn, bởi vì đó sẽ là một vấn đề trong phòng thay đồ, tôi có thể nói với bạn điều đó.

Một trung vệ hoặc hậu vệ cánh lại thực hiện những quả phạt đền đầu tiên, còn ngôi sao đá ở hàng tiền đạo lại chỉ thực hiện quả phạt đền thứ 10. Đây là điều Sesko cần lưu ý, bởi nếu bạn phạm một hoặc hai lỗi như thế này ngay từ đầu ở CLB mới, sự nghiệp ở CLB này của bạn có thể kết thúc trước khi nó bắt đầu, vì bạn phải đối mặt với những đối thủ khó chịu. Tôi nghĩ Sesko cần phải nhận thức được điều đó.

Tôi không biết ai là người tư vấn cho Sesko, tôi không biết anh ấy nghe lời ai, nhưng tôi nghĩ ai đó nên nói chuyện với Sesko và nói cho anh ấy biết về mối quan hệ trong một đội bóng, một phòng thay đồ hay một CLB như Manchester United, bởi vì anh ấy không được phép lặp lại điều này nữa. Nếu Sesko làm vậy, như tôi đã nói, mọi chuyện có thể kết thúc trước khi kịp bắt đầu".

Sau đó, người ta giải thích rằng Sesko, người đã chơi trọn vẹn một trận đấu lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã phải vật lộn với chứng chuột rút nên không thể đá luân lưu trong 5 loạt sút đầu tiên. Sau đó, cầu thủ người Slovenia vẫn tiếp tục được tung vào sân từ ghế dự bị tại Premier League trong trận MU thắng Burnley 3-2.

Việc chỉ vào sân từ ghế dự bị đã cản trở khả năng ghi bàn của Sesko và anh vẫn đang chờ đợi để "mở tài khoản" cho "quỷ đỏ". Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi Joshua Zirkzee được đưa vào sân thay Cunha bị chấn thương ở phút thứ 31 trong chiến thắng trước Burnley, thay vì Sesko. Đến cuối hiệp 2, Sesko mới được HLV Amorim tung vào sân nhưng Sesko khẳng định anh đang tiến bộ từng ngày để thích nghi với môi trường và thử thách mới. "Tôi đang tiến bộ và nhanh hơn trong mỗi buổi tập. Tôi cũng đang tiến bộ về mặt tinh thần mỗi ngày", Sesko nói.