Amorim lạc lõng và sắp hết thời gian ở MU 11/09/2025 07:01

Theo cựu ngôi sao Premier League William Gallas, HLV Ruben Amorim lạc lõng và sắp hết thời gian ở MU. Gallas tuyên bố Amorim có nguy cơ bị sa thải vào dịp Giáng sinh. Amorim chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trong ba trận đấu đầu tiên của MU tại Premier League mùa này và phải chịu trận thua nhục nhã ở EFL Cup trước Grimsby, đội bóng hạng League Two.

Trong bối cảnh MU chỉ đứng thứ 15 Premier League ở mùa giải trước, vị trí thấp nhất kể từ khi "quỷ đỏ" xuống hạng vào mùa giải 1973 - 1974, Amorim thấy mình ngày càng chịu nhiều áp lực, nhất là khi MU tiếp tục có khởi đầu kém cỏi trong mùa giải này. Cựu hậu vệ Chelsea, Arsenal và Tottenham Gallas cho rằng Amorim có nguy cơ mất việc trước khi bước sang năm mới và không còn nhiều thời gian để chứng minh mình là người phù hợp để cải tổ MU.

“Trông Ruben Amorim có vẻ lạc lõng”, Gallas nói, “Tôi không nghĩ ngôn ngữ cơ thể, thái độ, cả phản ứng cảm xúc của ông ấy gây ấn tượng tốt với các cầu thủ và người hâm mộ Manchester United. Nhìn Amorim, thành thật mà nói, tôi không biết liệu ông ấy có trụ được đến Giáng sinh hay không, bởi vì cảm giác như Manchester United chỉ cần một thất bại hoặc một màn trình diễn tệ hại là sẽ rơi vào khủng hoảng”.

Công việc Amorim đã làm ở Sporting thật tuyệt vời, nhưng việc dẫn dắt một CLB như MU ở Ngoại hạng Anh là một bước tiến vượt bậc của ông. Thực tế là MU đã gặp khó khăn trước khi Amorim đến, và giờ họ vẫn đang gặp khó khăn. Đây là mùa giải mà mọi thứ ở MU phải thay đổi.

Theo Gallas, Amorim lạc lõng và sắp hết thời gian ở MU. ẢNH: EPA

Gallas tiếp tục, “Giờ thì mọi thứ vẫn đang diễn biến không tốt. Có lẽ áp lực lên cả HLV lẫn cầu thủ là quá lớn. Có lẽ đội hình Manchester United có quá nhiều cái tôi lớn. So với trước đây, bạn có thể hình dung ra các cầu thủ Sporting không có cái tôi lớn, nên bây giờ Amorim phải đối mặt với một vấn đề mới trong việc quản lý "quỷ đỏ".

Các cầu thủ Sporting không giỏi bằng Manchester United, nhưng ông ấy có thể khiến họ theo kịp và chơi hiệu quả hơn. Giờ Amorim đang phải chịu quá nhiều áp lực và ông ấy có vẻ là một người giàu cảm xúc. Amorim đã cố gắng giải thích với Kobbie Mainoo rằng anh phải chiến đấu cho vị trí của mình. Có thể Mainoo không làm theo chỉ dẫn của HLV, có thể Mainoo chạy không đủ trên sân. Nhưng thay vì nghe lời khuyên của HLV, Mainoo lại muốn ra đi".

Gallas, người đã có 84 lần khoác áo đội tuyển Pháp, khẳng định Amorim đang bắt đầu giống với người tiền nhiệm của ông tại MU là Erik ten Hag, người đã bị sa thải sau một loạt kết quả kém cỏi.

“Giờ thì Amorim lại trông như Ten Hag rồi”, Gallas nói, “Công việc lúc này chỉ xoay quanh kết quả, nhưng họ đã thua Grimsby. Thật là một kết quả tệ hại, gây sốc. Manchester United cũng gặp vấn đề tương tự như bất kỳ đội bóng tầm trung nào khác, và đó chính là tình trạng của họ hiện nay.

Đôi khi, cầu thủ của họ chơi tốt và cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất, và họ thi đấu rất tuyệt vời. Sau đó, họ mua những cầu thủ khác cũng chơi tốt, nhưng với áp lực gia tăng tại MU, họ sụp đổ. Có lẽ Amorim cũng đang cảm thấy áp lực quá lớn".

Gallas cũng đặt câu hỏi về sự khôn ngoan khi MU ký hợp đồng với Bryan Mbeumo từ Brentford với mức phí ban đầu là 65 triệu bảng Anh. "Tôi nghĩ vấn đề là tôi thấy khó hiểu với những gì họ đã làm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè", Gallas chia sẻ, "Họ có Mbeumo, cầu thủ này đủ tốt cho hầu hết các đội bóng, nhưng tôi không biết liệu có thể biện minh cho mức phí chuyển nhượng đó hay không. Họ đã chi rất nhiều tiền mà không thực sự thay đổi nhiều trong đội hình xuất phát. Dạo này chúng ta luôn nói về tiền bạc, và tôi biết giá cả cứ tăng lên mỗi năm, nhưng thôi nào. Chuyện này nghe có vẻ điên rồ".