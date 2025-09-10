Onana bị chế giễu vì lại làm trò hề 10/09/2025 12:46

(PLO)- Thủ môn của Manchester United Andre Onana bị chế giễu vì lại làm trò hề trong một trận đấu của tuyển Cameroon.

Thủ môn của Manchester United Andre Onana bị chế giễu vì lại làm trò hề "như thể anh ấy trở thành khán giả' khi mắc sai lầm khiến tuyển Cameroon thua đội bóng hạng 73 thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên Onana bắt bóng theo kiểu nghiệp dư như vậy.

Thủ môn Andre Onana đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi Cameroon phải chịu thất bại bất ngờ 1-0 ở vòng loại World Cup 2026 trước "kèo dưới" Cape Verde. Thủ môn này đã phải chịu đựng vài tháng khó khăn sau khi bị chấn thương, trước khi bị Manchester United loại bỏ.

Onana sắp rời Old Trafford theo hợp đồng cho mượn một mùa giải tới CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Và trên sân cỏ, Onana vẫn thể hiện mình là một... "danh hài" như các cổ động viên thường gọi, khi sai lầm mới nhất của anh xảy ra trong màu áo đội tuyển quốc gia Cameroon Bàn thắng quyết định của Cape Verde đến ngay sau khi hiệp một kết thúc khi Dailon Livramento dễ dàng tung cú sút vượt qua thủ môn Onana.

Onana bị chế giễu vì lại làm trò hề với bàn thua từ sự nghiệp dư của anh trong trận đấu của tuyển Cameroon. ẢNH: SUN SPORTS

Tiền đạo này đã nhận bóng ở phần sân nhà trước khi dẫn bóng vào vòng cấm địa của Cameroon, nhưng Onana đã không lao ra cản phá. Thay vào đó, Onana đã lùi lại và đứng gần như ngay trên vạch vôi khi Livramento sút bóng, khiến ngôi sao của MU này không còn hy vọng cứu thua.

Người hâm mộ đặt câu hỏi về kỹ thuật bắt bóng của Onana khi một người nói rằng: "Onana đã đứng trên vạch vôi để... "ghi bàn" cho cầu thủ Cape Verde". Một người khác nói thêm: "Tôi không phải là HLV thủ môn chuyên nghiệp hay gì cả nhưng Onana không ra sân để đối đầu 1-1 theo kiểu như vậy sao?".

Người thứ ba mỉa mai: "Onana đã tự mở toang khung thành cho cầu thủ đối phương dễ dàng hơn trong việc ghi bàn". Một người khác bình luận: "Một thủ môn bình thường sẽ lao ra để giảm góc sút của đối phương. Nhưng Onana đứng đó như thể đang chuẩn bị bắt quả phạt đền vậy".

Sai lầm mới nhất của Onana xảy ra sau khi anh khiến MU thua hai bàn trước Grimsby, và có vẻ như Onana vẫn chưa rút ra được bài học từ những sai lầm của mình. Vào đầu sự nghiệp tại MU, trong trận đấu với Nottingham Forest, Onana cũng lùi lại, không lao lên để áp sát Taiwo Awoniyi, để cầu thủ này dễ dàng ghi bàn.