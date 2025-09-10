Bale trở lại với bóng đá sau 2 năm giải nghệ 10/09/2025 13:27

(PLO)- Cựu siêu sao của Real Madrid và Tottenham Gareth Bale trở lại với bóng đá sau 2 năm giải nghệ khi đã có thông báo chính thức.

Cựu ngôi sao Real Madrid và Tottenham Gareth Bale trở lại với bóng đá sau 2 năm giải nghệ. Cựu danh thủ người xứ Wales Bale sẽ có màn trở lại sân cỏ đầy ấn tượng vào cuối tuần này khi tham gia cùng dàn diễn viên toàn sao.

Huyền thoại của Tottenham và Real Madrid Bale đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của mình vào tháng 1 năm 2023. Bale, 36 tuổi, đang tận hưởng cuộc sống sau khi giải nghệ bằng cách... rèn luyện khả năng chơi golf của mình.

Cầu thủ chạy cánh này cũng là bình luận viên thường xuyên của kênh TNT Sports, thay thế cho Rio Ferdinand, người vừa mới rời đi. Nhưng giờ đây, biểu tượng của bóng đá xứ Wales đã sẵn sàng ra sân vào cuối tuần này để tham gia một trận đấu từ thiện, 2 năm sau khi anh giải nghệ.

Bale trở lại với bóng đá sau 2 năm giải nghệ. ẢNH: EPA

Bale sẽ chơi cho đội FC Spear trong trận đấu từ thiện với Shield United tại Seoul, Hàn Quốc vào thứ bảy. Và Bale không phải là huyền thoại duy nhất góp mặt trong trận đấu. FC Spear sẽ có sự góp mặt của nhiều huyền thoại bóng đá khác, bao gồm Thierry Henry, Kaka, Ronaldinho và Wayne Rooney.

Shield United sẽ có sự góp mặt của một số gương mặt huyền thoại ở hàng phòng ngự như Ferdinand, Alessandro Nesta, Carlos Puyol và Nemanja Vidic . Trong khi cả hai đội đều có những HLV nổi tiếng dẫn dắt.

Biểu tượng của Arsenal, Arsene Wenger sẽ là HLV của FC Spear. Và cựu HLV của Liverpool, Rafael Benitez sẽ dẫn dắt Shield United. FC Spear sẽ ra sân với hi vọng "chuộc lỗi" sau khi bị Shield United đánh bại với tỷ số 4-1 trong trận đấu năm ngoái.

Trong khi đó, trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Bale là trận thua 3-0 của Wales trước Anh ở vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar.