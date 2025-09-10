MU nhận được thông báo về tương lai của Zidane 10/09/2025 13:52

(PLO)- MU nhận được thông báo về tương lai của Zidane khi huyền thoại người Pháp này âm thầm chuẩn bị nhận công việc mới.

MU từ lâu đã được liên kết với cựu HLV của Real Madrid Zinedine Zidane, nhưng người ta tin rằng huyền thoại bóng đá người Pháp muốn dẫn dắt đội tuyển quê hương. Bây giờ, MU nhận được thông báo về tương lai của Zidane.

Theo đó, Zinedine Zidane đang "âm thầm chuẩn bị" để tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Pháp, chấm dứt những tin đồn bấy lâu nay về việc ông có phù hợp với công việc tại Manchester United hay không. Didier Deschamps sắp khép lại nhiệm kỳ vô cùng thành công của mình trên cương vị HLV trưởng Les Bleus vào năm tới, và Zidane dường như đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này.

Deschamps, 56 tuổi, đã xác nhận vào tháng 1 rằng ông sẽ từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Pháp sau World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Cựu tiền vệ của Chelsea và Juventus Deschamps đã có một hành trình rất thành công trên cương vị HLV, dẫn dắt Pháp vào chung kết World Cup 2 lần liên tiếp và lên ngôi vô địch vào năm 2018.

Trong khi đó, những đồn đoán về việc Zidane sẽ dẫn dắt MU hiếm khi lắng xuống trong những năm gần đây. Huyền thoại Zidane đã không đảm nhiệm vai trò HLV kể từ khi rời Los Blancos lần thứ hai vào năm 2021, và "Quỷ Đỏ" vẫn chưa thực sự hài lòng với một HLV nào kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi 12 năm trước.

Zidane, 53 tuổi, đã giành được hầu hết mọi danh hiệu có thể đạt được với tư cách là HLV trưởng của Real Madrid, bao gồm hai chức vô địch La Liga, ba danh hiệu Champions League và hai FIFA Club World Cup. Với lần trở lại dẫn dắt tuyển Pháp của Zidane, những tin đồn về việc Zidane dẫn dắt MU sẽ biến mất.

MU nhận được thông báo về tương lai của Zidane. ẢNH: EPA

Tờ L'Equipe (Pháp) đưa tin Zidane đã nhắm thẳng đến chiếc ghế nóng của đội tuyển Pháp, vị trí sẽ bỏ trống trong vòng chưa đầy 12 tháng nữa. Và nhiều người hâm mộ Pháp sẽ háo hức chứng kiến Zidane dẫn dắt tuyển quốc gia, đặc biệt hơn khi Zidane là người hùng trong mắt của rất nhiều người dân Pháp.

"Tôi cảm thấy mình xứng đáng được khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp, nơi tôi đã chơi và trải qua gần 12, 13, thậm chí 14 năm thi đấu", Zidane được trích dẫn phát biểu tại một sự kiện của Adidas hồi tháng 5, "Tất nhiên, đó là một giấc mơ. Tôi rất mong chờ điều đó.

Bây giờ, tuyển Pháp có một HLV phụ trách, có một đội bóng. Bạn phải tôn trọng tất cả những điều đó và đó là điều chúng tôi làm. Tôi luôn tôn trọng bóng đá và mọi người, nên đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhưng khi thời điểm đến, sẽ rất vui nếu có cơ hội. Tôi đã tạm gác sự nghiệp của mình một thời gian, nhưng tôi cảm thấy mình hoàn toàn là một HLV".

Deschamps là một người rất ngưỡng mộ Zidane và từng đánh giá cao năng lực huấn luyện của Zidane trong quá khứ. Và ngay sau khi công bố ngày ra đi, vị HLV đương nhiệm của tuyển Pháp đã dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng hương của mình.

"Giữa chúng tôi có rất nhiều sự tôn trọng", Deschamps nói với L'Equipe vào đầu năm 2025 khi được yêu cầu đưa ra nhận định về việc Zidane có khả năng kế nhiệm ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp, "Chúng tôi đã gặp nhau lần trước vào mùa hè năm 2023, và chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào mùa hè năm sau, vì những lý do tương tự. Zizou là một ứng cử viên rất tốt, bẩm sinh và tôi cũng mong đợi điều đó. Sau đó, tôi không biết liệu anh ấy có muốn hay không".

Nhiều cổ động viên MU vẫn ủng hộ HLV Ruben Amorim và mong muốn cựu HLV Sporting CP xoay chuyển tình thế tại Old Trafford. Quỷ đỏ cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới tại Premier League trên sân nhà Old Trafford trước Burnley, nhưng việc MU chỉ giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng trên chấm 11m ở phút bù giờ trước đối thủ mới lên hạng không hẳn là điềm lành.

Amorim, 40 tuổi, mới dẫn dắt MU chưa đầy một năm, nhưng việc ông không thể giúp "quỷ đỏ" thoát khỏi vị trí thấp nhất mọi thời đại tại Premier League mùa trước (thứ 15) đã khiến người hâm mộ thất vọng. Việc MU bị loại sớm khỏi Cúp Liên đoàn Anh mùa này sau khi để thua đội bóng hạng Hai Grimsby cũng vậy.

Xét trên nhiều phương diện, việc Zidane hướng đến đấu trường quốc tế sau khi đã đạt được nhiều thành tựu ở cấp CLB là điều hợp lý. Trong khi đó, MU của Amorim đang từng bước tiến lên và sẽ đá trận trận derby Manchester trên sân khách Etihad với Manchester City ở vòng 4 Premier League vào cuối tuần này.