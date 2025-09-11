Lời hứa của Ronaldo với ngôi sao Liverpool Szoboszlai 11/09/2025 13:15

(PLO)- Lời hứa của Ronaldo với ngôi sao Liverpool Szoboszlai nói lên rất nhiều điều khi Bồ Đào Nha đối đầu với Hungary ở vòng loại World Cup 2026.

Dominik Szoboszlai rất mong chờ được đối đầu với Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi phát biểu trước trận đấu rằng đội trưởng Bồ Đào Nha là thần tượng của anh. Bây giờ, lời hứa của Ronaldo với ngôi sao Liverpool Szoboszlai nói lên rất nhiều điều.

Cristiano Ronaldo đã hứa sẽ tặng áo đấu cho Dominik Szoboszlai nhưng ngôi sao của Liverpool đã bị đồng đội ở tuyển Hungary lấy mất áo của Ronaldo. Szoboszlai, 24 tuổi, có lần đầu tiên trong sự nghiệp đối đầu với Ronaldo, khi đội tuyển Hungary của anh chào đón Bồ Đào Nha đến Budapest trong trận đấu vòng loại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước Hungary với tỉ số 3-2, trong đó có bàn thắng từ chấm phạt đền của siêu sao 40 tuổi Ronaldo. Sau trận đấu, Szoboszlai muốn đổi áo với Ronaldo, sau khi đã giải thích trước trận đấu rằng Ronaldo là thần tượng của mình.

Khi được hỏi về viễn cảnh phải đối đầu với cầu thủ năm lần giành Quả bóng vàng đã ảnh hưởng đến tâm trí anh như thế nào trước trận đấu, tiền vệ của Liverpool Szoboszlai trả lời: "Rất nhiều. Tôi đã từng đối đầu với những cầu thủ tuyệt vời nhưng chưa bao giờ đối đầu với Ronaldo. Anh ấy đã là thần tượng của tôi từ khi còn nhỏ nên cuối cùng thời điểm đó cũng đã đến. Tôi hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm tích cực".

Lời hứa của Ronaldo với ngôi sao Liverpool Szoboszlai nói lên rất nhiều điều. ẢNH: MB MEDIA

Mặc dù kết quả không mấy khả quan cho Hungary, đội mới chỉ giành được một điểm sau hai trận vòng loại World Cup 2026 đầu tiên, Szoboszlai vẫn kịp gặp Ronaldo sau khi trận đấu kết thúc. Cầu thủ mang áo số 8 của Liverpool đã xin Ronaldo áo đấu nhưng Ronaldo đã tặng nó cho người khác.

May mắn cho Szoboszlai, Ronaldo đã hứa sẽ tặng món quà khác cho anh. Trong một cuộc trò chuyện diễn ra bên ngoài phòng thay đồ của tuyển Bồ Đào Nha, người ta có thể nghe thấy Ronaldo nói: "Tôi sẽ tặng anh một quả bóng của tôi ở nhà."

Szoboszlai từng đứng chung sân với Ronaldo vào năm 2009 khi Szoboszlai đóng vai... linh vật trong trận Hungary gặp Bồ Đào Nha. Giờ đây, Szoboszlai đã phát triển thành 1 tài năng bóng đá nổi tiếng thể giới. Szoboszlai sẽ đối đầu với Ronaldo một lần nữa vào tháng tới trong trận lượt về tại Lisbon.

Szoboszlai hẳn sẽ rất vui khi gần đây anh được so sánh với Ronaldo, sau khi anh ghi bàn từ cú đá phạt tuyệt đẹp giúp Liverpool giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Arsenal tại Premier League. "Anh ta không có quyền ghi bàn như vậy vào lưới David Raya", huyền thoại của Manchester United, Gary Neville, phát biểu trên Sky Sports, "Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy kìa, không thể tin nổi, thủ môn của Arsenal. Thật đặc biệt, Szoboszlai có tất cả mọi thứ. Thật tuyệt vời. Đẳng cấp thế giới. Giống như Cristiano Ronaldo vậy.

Szoboszlai không nhìn vào thủ môn. Thật sự xuất sắc. Cú ngoặt bóng thật tuyệt vời. Szoboszlai đã chơi tích cực ngay từ phút đầu tiên, không chỉ phòng ngự, anh ấy còn lao vào hàng tiền vệ để lấy bóng, anh ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, anh ấy thực sự xuất sắc".

Szoboszlai hy vọng sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng tại Liverpool, khi họ hành quân đến sân Burnley vào cuối tuần này đá vòng 4 Premier League. Sau đó, Liverpool sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League bằng trận tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Anfield, trước khi đá trận derby Merseyside đầu tiên của mùa giải với Everton.