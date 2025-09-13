Onana tiết lộ điều khiến anh choáng váng khi rời MU 13/09/2025 05:59

MU thông báo rằng thủ môn Andre Onana đã hoàn tất hợp đồng cho mượn một mùa giải tới CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor, sau khi không còn được HLV Ruben Amorim trọng dụng. Bây giờ, Onana tiết lộ điều khiến anh choáng váng khi rời MU.

Theo đó, Andre Onana đã vô cùng choáng ngợp trước sự đón tiếp nồng nhiệt mà anh nhận được tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi gia nhập Trabzonspor. Onana, 29 tuổi, đã hoàn tất hợp đồng cho mượn từ Manchester United và sẽ thi đấu tại giải Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa giải 2025-26.

Thủ môn người Cameroon đã bị HLV Ruben Amorim của MU loại khỏi đội hình chính ngay từ đầu mùa giải Premier League, khi ông để anh ngồi dự bị để nhường chỗ cho Altay Bayindir. Sau khởi đầu mùa giải tệ hại của Bayindir và màn trình diễn đầy sai lầm của Onana trong trận thua tủi hổ trước Grimsby Town tại Carabao Cup, MU đã chiêu mộ thêm một thủ môn nữa là Senne Lammens.

Sự xuất hiện của Lammens, với mức giá ban đầu 18,2 triệu bảng cộng thêm 3,5 triệu bảng phụ phí, đã khiến Onana không còn tương lai ở Old Trafford. Onana thậm chí khó có thể được ngồi dự bị trong các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim. Để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên trước thềm World Cup 2026, Onana quyết định rời Old Trafford và ký hợp đồng với Trabzonspor trước khi kỳ chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa sau ngày 12-9.

Onana tiết lộ điều khiến anh choáng váng khi rời MU là sự đón tiếp nồng nhiệt của fan Trabzonspor. ẢNH: EPA

Cầu thủ 29 tuổi đã hạ cánh xuống sân bay Trabzon cùng vợ, Melanie, và ngay lập tức được người hâm mộ vây quanh, mang lại nụ cười trên môi Onana sau khi mắc thêm một lỗi trong trận thua 1-0 của Cameroon trước Cape Verde mới đây.

"Tôi rất hạnh phúc. Tôi có thể nói rằng tôi rất hạnh phúc", Andre Onana chia sẻ với kênh truyền hình địa phương 61 Saat, "Tôi đang bắt đầu một dự án mới, một cuộc phiêu lưu mới đối với tôi, tôi rất vui khi được ở đây. Đây là cảm giác khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người xung quanh đến thế. Thật tuyệt vời khi được làm quen ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tôi muốn bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt và đáp lại tình yêu đó bằng cách mang lại niềm vui cho họ trên sân cỏ".

Bản hợp đồng cho mượn không bao gồm điều khoản mua đứt, nhưng Trabzonspor sẽ chi trả toàn bộ khoản lương 120.000 bảng Anh/tuần của Onana. Onana có thể ra mắt Trabzonspor sớm nhất là vào cuối tuần này, khi đội bóng mới của anh đến Istanbul để đối đầu với Fenerbahce .

"Tôi luôn sẵn sàng. Mọi cầu thủ đều muốn được thi đấu và tham gia những trận đấu như thế này", tuyển thủ Cameroon nói thêm, "Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ mạnh và quan trọng. Nhưng chúng tôi cũng nhận thức được sức mạnh của mình".

Onana đã trải qua hai mùa giải với MU sau khi gia nhập từ Inter Milan vào tháng 7 năm 2023. MU đã chi 47,2 triệu bảng Anh để ký hợp đồng với cựu ngôi sao Ajax, người vừa giúp Inter Milan lọt vào trận chung kết Champions League 2023.

Mùa giải đầu tiên của Andre Onana tại Manchester United đầy rẫy sai lầm và anh chẳng làm được gì để cải thiện phong độ trong mùa giải thứ hai. Onana sẽ khoác áo số 24 yêu thích của mình tại Trabzonspor, đội hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ, với 10 điểm sau bốn trận.