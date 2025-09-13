MU cân nhắc đá giao hữu vào giữa tuần trong nỗ lực tuyệt vọng 13/09/2025 06:29

MU đã không đủ điều kiện tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào lần đầu tiên sau 10 năm, điều đó có nghĩa là họ sẽ có ít trận đấu hơn đáng kể trong mùa giải này. Bây giờ, MU cân nhắc đá giao hữu giữa tuần trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm lấp đầy khoảng trống từ việc mất 100 triệu bảng Anh doanh thu vì không được dự Champions League.

Manchester United đang đàm phán để tổ chức một loạt trận giao hữu hấp dẫn vào giữa tuần. Quỷ Đỏ đã kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa trước và để thua trong trận chung kết Europa League, khiến họ lần đầu tiên không thể giành vé dự cúp châu Âu, kể từ mùa giải 2013 - 2014.

Tháng trước, MU cũng đã bị loại khỏi Carabao Cup một cách nhục nhã, điều này có nghĩa là họ có thể phải chơi ít trận nhất trong một mùa giải kể từ Thế chiến thứ nhất - trừ khi MU lọt vào tứ kết FA Cup.

HLV Ruben Amorim của MU tin rằng có một điểm sáng lớn, đó là ông sẽ có thời gian làm việc trên sân tập với các cầu thủ. Amorim cũng cho biết đội của ông chưa sẵn sàng để cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

MU cân nhắc đá giao hữu vào giữa tuần trong nỗ lực tuyệt vọng. ẢNH: EPA

Nhưng những ông lớn ở Old Trafford lại có những kế hoạch khác, sau khi bỏ lỡ khoản tiền thưởng 100 triệu bảng Anh vì không thể giành vé dự Champions League. Tờ The Sun (Anh) đưa tin MU đang cân nhắc việc tổ chức các trận đấu vào giữa tuần với một loạt CLB khác tại châu Âu không tham gia các giải đấu châu Âu.

Theo đó, những đội bóng như AC Milan, Lazio, RB Leipzig và Sevilla - tất cả đều rơi vào tình thế tương tự như đội của Amorim - đều nằm trong số những đối thủ tiềm năng của MU. Ngoài ra, các trận đấu có thể được tổ chức theo kiểu bán vé cho khán giả vào xem, ví dụ như ở UAE.

MU, đội có 11 tuần rảnh rỗi vào giữa tuần từ nay đến Giáng sinh, đã kiếm được khoảng 7,8 triệu bảng Anh trong chuyến du đấu sau mùa giải ở châu Á, giúp tăng cường nguồn lực tài chính trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trong khi đó, HLV Amorim đang lên kế hoạch đưa đội bóng của mình tham gia một số chuyến đi gắn kết toàn đội trong mùa giải. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng những chuyến đi đến Algarve và Trung Đông sẽ cho phép các cầu thủ của ông dành nhiều thời gian hơn cho nhau và củng cố sự gắn kết cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trước thềm mùa giải 2025 - 2026, mùa giải mà MU mới chỉ thắng một trong bốn trận đấu cho đến nay, hậu vệ Harry Maguire cho biết lịch thi đấu dễ thở hơn của MU giúp họ "không có lý do gì để bào chữa" và có lợi thế hơn so với các đối thủ.

"Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các trận đấu tại Premier League và chúng tôi phải đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng", Maguire nói với kênh MUTV. Quỷ đỏ sẽ trở lại Ngoại hạng Anh vào Chủ Nhật. Maguire và các đồng đội sẽ đối đầu với kình địch Man City trong trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải này.