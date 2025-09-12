MU đón nhận 1 tin vui và 3 tin buồn trước trận gặp Man City 12/09/2025 13:39

HLV của MU, Ruben Amorim, hy vọng sẽ giành được chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên trong triều đại của mình tại "quỷ đỏ", nhưng ông phải vượt qua Manchester City để làm được điều đó. Bây giờ, MU đón nhận 1 tin vui và 3 tin buồn trước trận gặp Man City ở vòng 4 Premier League trên sân khách Etihad vào cuối tuần này.

Theo đó, HLV Ruben Amorim của Manchester United sẽ không có Lisandro Martinez, Mason Mount và Matheus Cunha trong trận đấu với Manchester City, nhưng ông có thể đưa Noussair Mazraoui trở lại đội hình xuất phát.

Amorim, 40 tuổi, đã trải qua một khởi đầu khó khăn trong mùa giải mới. MU chỉ có 4 điểm sau 3 trận, trong đó có chiến thắng 3-2 không mấy thuyết phục trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hy vọng chiến thắng này sẽ là chất xúc tác giúp MU của ông bứt phá, sau khi đã gặp khó khăn trước Arsenal (thua 0-1), Fulham (hòa 1-1).

Chỉ thắng một trong ba trận đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26, MU có hai tuần để chuẩn bị cho trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải. Đội bóng của Amorim sẽ rất háo hức trở thành đội bóng thứ ba đánh bại được Man City, đội đã thua Brighton & Hove Albion và Tottenham sau 3 trận đầu mùa.

MU đón nhận 1 tin vui và 3 tin buồn trước trận gặp Man City, trong đó tin vui là Mazraoui sẵn sàng ra sân thi đấu. ẢNH: EPA

Kỳ nghỉ quốc tế đến đúng lúc lý tưởng cho Quỷ Đỏ, khi một số cầu thủ đã bình phục chấn thương, trong khi một số khác đã lấy lại được phong độ đỉnh cao. Một cầu thủ mà Amorim có thể sử dụng ngay từ tiếng còi khai cuộc tại sân vận động Etihad là Mazraoui.

Trong suốt triều đại của HLV Erik ten Hag và Amorim, ngôi sao người Maroc luôn là một cầu thủ thi đấu ổn định. Hậu vệ này đã ra sân 57 lần trên mọi đấu trường trước khi dính chấn thương vào ngày cuối cùng của mùa giải trước gặp Aston Villa.

Sau khi trở lại trong chiến thắng 3-2 trước Burnley tháng trước, Mazraoui dường như đã sẵn sàng để ra sân ngay từ đầu. Phát biểu gần đây với tờ The National, cầu thủ 27 tuổi Mazraoui đã chia sẻ về chiến dịch ra mắt của mình và tính chất khắc nghiệt của giải Premier League.

Mazraoui nói: "Về mặt cá nhân, thể lực và số trận đấu tôi đã chơi, tôi có thể nhìn lại một mùa giải tốt. Về mặt thể lực, Ngoại hạng Anh luôn khác biệt so với các giải đấu khác. Rõ ràng là giải không có kỳ nghỉ đông. Các trận đấu diễn ra rất nhanh sau đó. Bạn hy vọng sẽ giữ được thể lực và chơi nhiều nhất có thể.

Nhưng trước đây tôi không được như vậy. Premier League đòi hỏi cao hơn các giải đấu khác, vì vậy bạn phải vận động nhiều hơn. Tôi đã thay đổi suy nghĩ, phải khỏe mạnh và sẵn sàng, và tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi chơi được nhiều trận đấu như vậy".

MU bước vào trận derby Manchester với những lo ngại về chấn thương của Cunha và Mount. Cả hai đều tập tễnh rời sân trong trận đấu với Burnley, khiến Amorim không chắc chắn về khả năng ra sân của họ.

Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU phát biểu: "Thật khó khăn khi mất một cầu thủ như Cunha và Mason Mount. Mount chỉ chơi được khoảng 30 phút vì chấn thương. Tôi không biết liệu họ có phải chấn thương dài hạn hay không, tôi không biết, tôi lo lắng về điều đó. Họ rất quan trọng với chúng tôi, vì vậy hãy chờ xem".

Tin vui hơn là Martinez đang tiến gần hơn đến ngày trở lại. Hậu vệ 27 tuổi người Argentina đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 2 vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nhưng hiện đang tập luyện tại sân tập Carrington.

Tuy nhiên, vẫn còn phải mất một thời gian nữa nhà vô địch World Cup mới có thể trở lại đội một MU. Amorim đã không có cựu hậu vệ Ajax Martinez kể từ ngày 2 tháng 2, khi MU thua Crystal Palace 0-2 tại Old Trafford.