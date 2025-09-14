Amorim nghe theo lời khuyên của Sir Jim Ratcliffe, đẩy 4 ngôi sao rời MU 14/09/2025 09:24

HLV Ruben Amorim của MU đưa ra đánh giá về không dưới bốn ngôi sao mà sự hiện diện của họ tại Old Trafford đã bị đồng sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe đặt câu hỏi. Cuối cùng, HLV Amorim nghe theo lời khuyên của Sir Jim Ratcliffe, đẩy 4 ngôi sao rời MU.

Ruben Amorim đã tàn nhẫn loại bỏ không dưới bốn cầu thủ mà bản hợp đồng của họ bị Sir Jim Ratcliffe đặt dấu hỏi. Một trong những ưu tiên hàng đầu của đồng chủ sở hữu Manchester United Ratcliffe kể từ khi tiếp quản Old Trafford là cắt giảm chi phí. Và đầu năm nay, tỉ phú người Anh Anh đã gọi tên năm ngôi sao đội một MU khi nhắc đến những cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 340 triệu bảng Anh mà không đóng góp nhiều cho MU. Đây là những ngôi sao được MU mua trước khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản "quỷ đỏ".

Trong số năm cầu thủ đó - Rasmus Hojlund (phí chuyển nhượng 72 triệu bảng Anh), Jadon Sancho (73 triệu bảng Anh), Antony (81 triệu bảng Anh), Andre Onana (43 triệu bảng Anh) và Casemiro (70 triệu bảng) - chỉ còn 1 người ở lại MU là Casemiro. Điều này cho thấy Amorim và đội ngũ huấn luyện của MU đang rất khẩn trương trong việc đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Amorim nghe theo lời khuyên của Sir Jim Ratcliffe, đẩy 4 ngôi sao của MU ra đi, trong đó có Antony và Rasmus Hojlund. ẢNH: EPA

Phát biểu vào tháng 3 năm nay, Sir Jim Ratcliffe đã nói về cầu thủ mà ông thừa hưởng từ những người tiền nhiệm, những người đã đến với mức lương và phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng mà có lẽ là không hợp lý: "Nếu bạn nhìn vào những cầu thủ mà MU mua vào những mùa hè trước, mà đội ngũ chúng tôi không mua, chúng tôi mua Antony, chúng tôi mua Casemiro, chúng tôi mua Onana, chúng tôi mua Hojlund, chúng tôi mua Sancho. Tất cả những điều này đều là chuyện của quá khứ, dù muốn hay không, chúng tôi đã thừa hưởng những điều đó và phải giải quyết".

Trong nhóm này, Sancho lại tiếp tục được cho mượn đến Aston Villa, trong khi Hojlund gia nhập Napoli theo hợp đồng tạm thời và Antony đã chính thức chuyển đến Real Betis. Onana sẽ gia nhập Trabzonspor, đội bóng đang chơi tại Super Lig, theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải, trong khi Casemiro bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng của anh với MU.

Tuyển thủ Brazil là cầu thủ hưởng lương cao nhất của MU với 350.000 bảng Anh mỗi tuần, một mức lương khổng lồ cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 34 vào tháng 1. Việc cho mượn Sancho (250.000 bảng Anh mỗi tuần) và Hojlund (85.000 bảng Anh mỗi tuần) sẽ giúp Quỷ đỏ tiết kiệm hơn 1 triệu bảng Anh mỗi tháng, trong khi việc cho mượn Marcus Rashford sang Barcelona đã bổ sung thêm khoảng 300.000 bảng Anh vào ngân sách hàng tuần cho MU.

Tuy nhiên, việc cắt giảm chi phí ở MU cũng phải trả giá, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi hình ảnh của MU đã bị tổn hại bởi một số sai lầm tài chính nghiêm trọng trong những năm qua. Ví dụ, việc bán Antony cho Real Betis với giá chỉ khoảng 20 triệu bảng Anh sẽ vẫn là một vết nhơ trên danh tiếng của MU sau khi họ mua cầu thủ này với giá hơn 80 triệu bảng Anh ba năm trước.

Cuộc chiến tìm kiếm CLB mới cho Sancho, cầu thủ được cho mượn nhiều năm qua, là một dấu hiệu nữa cho thấy không phải ai cũng muốn sở hữu những tài năng mà MU đã phải vất vả ký hợp đồng trong những năm gần đây. Tất nhiên, không phải mọi khoản chi lớn của MU trong thời đại hiện đại đều thất bại, nhưng Sir Jim Ratcliffe đang tập trung vào việc loại bỏ một số thương vụ kém chất lượng đó.

Sir Jim Ratcliffe tuyên bố, "Một số người không đủ giỏi và một số có thể được trả lương quá cao, nhưng để chúng tôi có thể xây dựng được đội hình mà chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và giải trình, sẽ cần thời gian. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển mình, từ quá khứ đến tương lai. Đội hình có nhiều cầu thủ tuyệt vời, như chúng ta đã biết, đội trưởng là một cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi chắc chắn cần Bruno Fernandes, anh ấy là một cầu thủ xuất sắc".

Người hâm mộ hy vọng những tân binh Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko sẽ sớm gia nhập danh sách ngôu sao thành công của Manchester United sau khi HLV Amorim tái thiết toàn bộ hàng công. Và họ sẽ có cơ hội lớn để làm được điều đó nếu thể hiện tốt trong trận derby với Manchester City trên sân khách Etihad.