Hé lộ điều khoản gây sốc của Martial tại MU 13/09/2025 12:12

Anthony Martial rời MU vào mùa hè năm 2024, kết thúc 9 năm gắn bó với Old Trafford trước khi ký hợp đồng với đội bóng khổng lồ của Hy Lạp là AEK Athens theo dạng chuyển nhượng tự do. Bây giờ, hé lộ điều khoản gây sốc của Martial tại MU.

Sự nghiệp của Anthony Martial sắp bước sang một bước ngoặt mới, khi anh tiếp tục sa sút phong độ chỉ một năm sau khi rời Manchester United. Martial, 29 tuổi, từng được dự đoán sẽ là chủ nhân của Quả bóng Vàng, đến mức một điều khoản đã được thêm vào hợp đồng khi MU chiêu mộ anh từ AS Monaco với mức giá ban đầu là 36 triệu bảng Anh vào tháng 8 năm 2015.

Thỏa thuận này sẽ tăng lên 57,6 triệu bảng nếu đáp ứng được cả ba điều khoản thưởng. Một trong số đó quy định rằng nếu tiền đạo người Pháp giành Quả bóng Vàng khi còn chơi cho MU, AS Monaco sẽ được hưởng thêm 7,2 triệu bảng Anh.

Rốt cuộc, Martial chưa bao giờ có cơ hội cạnh tranh cho giải thưởng danh giá này trong suốt chín năm gắn bó với Old Trafford. Vào tháng 6 năm 2024, sau khi ghi 90 bàn thắng trong 317 lần ra sân cho Quỷ Đỏ, tuyển thủ Pháp với 30 lần khoác áo đội tuyển đã rời MU sau khi hợp đồng kết thúc.

Hé lộ điều khoản gây sốc của Martial tại MU. ẢNH: EPA

Ba tháng sau, Martial kết thúc thời gian là cầu thủ tự do khi ký hợp đồng với đội bóng khổng lồ của Hy Lạp AEK Athens. Cầu thủ 29 tuổi này đã ghi chín bàn thắng và có hai pha kiến ​​tạo mùa trước, giúp AEK về nhì tại Super League 1.

Nhưng phong độ của AEK Athens sa sút thảm hại ở vòng play-off Championship, thua cả sáu trận và xếp cuối bảng xếp hạng. HLV Matias Almeyda, người đưa Martial đến Hy Lạp, đã rời đi và được thay thế bởi Marko Nikolic.

Việc bổ nhiệm Nikolic là tin không vui cho Martial, người mới chỉ chơi 31 phút mùa này. Cựu ngôi sao AS Monaco đã bị loại khỏi đội hình AEK trong trận đấu với Anderlecht ở vòng play-off Conference League, khi đội bóng Hy Lạp giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để giành quyền vào vòng bảng.

Hiện tại, Martial không còn đáp ứng được yêu cầu của AEK Athens, và CLB sẵn sàng cho anh mượn. Hiện tại, Martial không muốn giảm lương. Nếu không được chuyển nhượng, Martial có thể sẽ phải ngồi chơi xơi nước ở Athens ít nhất cho đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Tuy nhiên, thông tin từ truyền thông Mexico vào đêm qua 12-9, Martial đã đồng ý rời Hy Lạp để gia nhập CLB Monterrey của Mexico đá giải Liga MX.

Trong khi đó, thời gian của Martial tại Old Trafford đã kết thúc trong cay đắng, khi chấn thương khiến anh chỉ ra sân 19 lần trên mọi đấu trường trong mùa giải cuối cùng.

Trong lời chia tay đầy cảm xúc, Martial chia sẻ: "Manchester United sẽ luôn ở trong trái tim tôi. CLB này đã để lại dấu ấn trong sự nghiệp của tôi và mang đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời để thi đấu trước các bạn.

Tôi sẽ ra đi để đón nhận những thử thách mới, tôi sẽ luôn là một Quỷ đỏ và sẽ tiếp tục theo dõi thành tích của CLB với tất cả niềm đam mê. Cảm ơn Manchester United một lần nữa vì tất cả mọi thứ, và hẹn sớm gặp lại, với tất cả tình cảm của tôi, Anthony Martial".