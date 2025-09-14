Liverpool nhọc nhằn giành 3 điểm 14/09/2025 23:44

(PLO)- Được đánh giá cao hơn và chơi hơn người nhưng Liverpool nhọc nhằn giành 3 điểm với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley ở vòng 4 Premier League.

Bước vào trận đấu, Liverpool đã dâng cao đội hình tấn công, tuy nhiên Burnley chứng tỏ mình không dễ bị bắt nạt khi chủ động phòng ngự phản công bài bản. Thậm chí, Burnley mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên ở phút thứ 7, từ pha phản công nhanh, Anthony tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng vọt xà.

Trước lối chơi phòng ngự số đông của Burnley, Liverpool tỏ ra bế tắc, đoàn quân của HLV Arne Slot chuyển sang phương án tạt bóng bổng nhưng không thể vượt qua được các hậu vệ của Burnley.

Phút 12, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Gakpo, Ibrahima Konate bật cao đánh đầu trong vòng 5m50, tiếc là bóng không đi vào lưới.

Liverpool nhọc nhằn giành 3 điểm, gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ của Burnley. Ảnh: EPL

Những phút tiếp theo chứng kiến Liverpool ép sân liên tục nhưng cơ hội vẫn chưa đến với The Kop, ngược lại, Burnley dựa vào tốc độ bên hành lang cánh của Cullen, Anthony liên tiếp gây ra sóng gió trong trước khung thành của Alisson, nếu Burnley biết chắt chiu cơ hội thì bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà.

Phút 40, vừa vào sân thay người Robertson cho pha đi bóng lắt léo rồi tung cú sút bằng má ngoài, bóng đi nhẹ nên chưa thể làm khó được thủ thành của Burnley.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Liverpool nắm hoàn toàn thế chủ động, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Burnley. Tuy nhiên, những tình huống nguy hiểm mà The Kop tạo ra chỉ dừng ở mức cơ hội.

Hàng thủ Burnley vận hành ổn định khi ngăn chặn thành công các pha dứt điểm của Liverpool. Mohamed Salah bế tắc trên hàng công, tiền đạo người Ai Cập mất hút bên cánh phải của Liverpool, những pha treo bóng của Salah đa số thất bại.

Liverpool tung ra 20 cú dứt điểm về phía khung thành của Burnley nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích, sự bế tắc thể hiện rõ trong lối chơi của Liverpool.

Phút 73, vừa vào sân thay người, Federico Chiesa được trao cơ hội khi đón bóng trong vòng cấm, tiếc là pha đánh đầu cận thành không đưa bóng đi vào lưới.

Chơi áp đảo nhưng Liverpool tận dụng thời cơ chưa tốt. Ảnh: EPL

Thế trận Burnley đang ổn định thì bất ngờ đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người trên sân ở phút 81, Ugochukwu phạm lỗi với Wirtz, trọng tài ngay lập tức chỉ rút thẻ vàng thứ 2 cho tiền vệ Burnley.

Dù được chơi hơn người hơn 10 phút cuối trận nhưng Liverpool vẫn không thể có bàn thắng, tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì ở những phút bù giờ cuối cùng, Hannibal Mejbri để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m, trên chấm penalty, Mohamed Salah không mắc sai lầm nào để giúp Liverpool nhọc nhằn vượt qua Burnley 1-0, qua đó giành ngôi đầu bảng Premier League với 4 trận toàn thắng.