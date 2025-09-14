Man City - MU: Derby rực lửa 14/09/2025 14:10

(PLO)- Tâm điểm của vòng 4 Premier League là trận derby rực lửa giữa Man City và MU trên sân Etihad, cả hai đội đang khao khát 3 điểm sau khởi đầu mùa giải chưa như ý.

Man City đang có khởi đầu mùa giải 2025/26 rất tệ, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ mới giành được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Ở vòng 3, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Man City lại để Brighton lội ngược dòng rồi để thua 2-1, trước đó là trận thua muối mặt 0-2 trước Tottenham.

Hành trình cạnh tranh chức vô địch của Man City ở mùa giải năm nay được dự đoán rất khó khăn, HLV Pep Guardiola đang đau đầu để lắp ghép hoàn thiện sơ đồ của mình với những tân binh đến vào mùa hè này.

Nhìn vào lực lượng hiện tại, Man City được đánh giá là đội bóng có độ ổn định khi các trụ cột đều ở lại và bổ sung thêm các tân binh chất lượng, vấn đề lớn nhất của The Citizens là sự kết nối ở các tuyến. Thất bại 1-2 trước Brighton đã cho thấy sự kết nối giữa tuyến giữa và hàng công chưa hiệu quả.

Man City cần giành 3 điểm để xoa dịu nổi thất vọng của CĐV. Ảnh: EPA

Xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng là điều mà CĐV Man City chắc chắn không hài lòng, để xoa dịu bức xúc của người hâm mộ thì 3 điểm ở vòng 4 này là điều cần nhất. Tuy nhiên, đối thủ lần này không phải dễ bắt nạt, MU tuy không ổn định nhưng đủ sức tạo ra khó khăn cho Man City.

Ở vòng 4 này, Man City sẽ tiếp đón MU trên sân nhà Etihad, ở mùa giải trước, trận lượt đi Quỷ đỏ đã cản đường Man City bằng chiến thắng ngay trên sân Etihad, thất bại này làm ảnh hưởng rất lớn đến hành trình bảo vệ ngôi vương của Man City, cũng từ đây Man City đuối sức trước sự bức tốc của Liverpool.

Không khác mấy với Man City, MU cũng có khởi đầu mùa giải thất vọng, với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch với các ông lớn nhưng hiện tại Quỷ đỏ đang trở nên bình thường. Sau 3 vòng đấu, MU giành được 4 điểm, được đánh giá rất cao ở trận ra quân khi thua Arsenal 0-1, nhưng ở vòng 2 thì MU lại gây thất vọng khi để Fulham cầm hòa 1-1, thậm chí khi tiếp đón tân binh Burnley, Quỷ đỏ phải chờ đến phút 90+7 mới có thể giành 3 điểm bằng cú sút penalty của Bruno Fernandes.

MU sẵn sàng tạo ra bất ngờ cho Man City thêm một lần nữa trong trận derby rực lửa. Ảnh: EPA

Có thể thấy, HLV Amorim đang gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải này, trận thư hùng với Man City ở vòng 4 sẽ là bài kiểm tra lớn cho chiến lược gia người Bồ Đào Nhà.

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, MU nhỉnh hơn đối thủ, cụ thể, hai đội từng gặp nhau tổng cộng 195 lần ở mọi đấu trường, trong đó MU thắng 80 hòa 53 và thua 62. Tính riêng đấu trường Premier League thì MU thắng 26 trận, hòa 9 và thua 20. Trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau là tại Old Trafford, kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Thông tin lực lượng, Man City vắng Omar Marmoush, Rayan Cherki, Kalvin Phillips, Marcus Bettinelli vì chấn thương. MU cũng vắng Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui vì chấn thương; còn Mason Mount, Matheus Cunha chưa chắc ra sân. Trận đấu giữa Man City và MU sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 14/9.