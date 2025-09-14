Burnley - Liverpool: Chiến thắng dễ dàng 14/09/2025 10:35

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Turf Moor của Burnley ở vòng 4 Premier League, Liverpool được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng để nối dài thành tích bất bại của mình.

Liverpool đang khởi đầu mùa giải 2025/26 rất ấn tượng khi toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối. The Kop là đội duy nhất chưa nếm mùi thất bại. Những bại tướng của Liverpool có Newcaslte, Bournemouth và Arsenal, 3 bại tướng này của Liverpool đều là những đội bóng mạnh.

Tuy nhiên, Liverpool không phải không có điểm yếu, sau 3 vòng đấu hàng thủ của Liverpool xuất hiện nhiều vấn đề, ở trận đấu ra quân gặp Bournemouth, dù dẫn trước đối phương 2 bàn nhưng Liverpool bị gỡ 2 bàn liên tiếp với cùng một kịch bản quen thuộc, phải chờ đến sự tỏa sáng của Chiesa và Salah mới giúp The Kop giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Hàng thủ Liverpool vẫn chưa mang lại cảm giác an toàn. Ảnh: EPA

Tương tự trận đấu gặp Arsenal ở vòng 3, dù giành chiến thắng tối thiểu 1-0 sau cú sút phạt đẹp mắt của Szoboszlai nhưng nhìn chung Liverpool có phần may mắn sau chiến thắng này, nếu Arsenal tận dụng cơ hội tốt hơn rất có thể The Kop sẽ khó giành trọn 3 điểm.

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool còn rất dài và những đối thủ phía sau đang rất quyết tâm bám đuổi. Bản hợp đồng bom tấn Isak chính thức cập bến Anfield, đây là sự bổ sung rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật tấn công của HLV Arne Slot.

Ở vòng 4 này, Liverpool sẽ hành quân làm khách trên sân Turf Moor của Burnley, trước một đối thủ cửa dưới, đoàn quân của HLV Arne Slot tự tin cho chiến thắng thứ 4 liên tiếp.

Về phía chủ nhà Burnley, họ đang có khởi đầu mùa giải khá ấn tượng sau khi quay trở lại đấu trường cao nhất nước Anh. Ở trận ra quân, họ thất bại 0-3 trước Tottenham nhưng vòng 2 Burnley đã giành 3 điểm ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước Sunderland, trận thua 2-3 trước MU chứng kiến một trận cầu hấp dẫn, MU phải chờ đến phút 90+7 mới có thể hạ gục tân binh Premier League trên chấm penalty.

Hành trình cho tấm vé trụ hạng của Burnley còn rất dài phía trước, hiện tại thử thách cực đại tiếp theo mang tên Liverpool ở vòng 4 trên sân nhà, một thất bại khó tránh khỏi.

Mohamed Salah vẫn là ngòi nổ chủ lực và dự đoán Liverpool sẽ chiến thắng dễ dàng Burnley. Ảnh: EPA

Xét về thành tích đối đầu, Liverpool áp đảo hoàn toàn, trong quá khứ 2 đội từng gặp nhau 18 lần, trong đó Liverpool thắng 14 hòa 2 và thua 2. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Turf Moor, The Kop giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Thông tin lực lượng, Liverpool vắng Curtis Jones, Jeremie Frimpong vì chấn thương, tân binh Isak nhiều khả năng sẽ vào sân từ băng ghế dự bị vì thể lực chưa đảm bảo. Trong khi đó, Burnley có trong tay đội hình mạnh nhất của mình. Trận đấu giữa Burnley và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 14/9.