Arsenal vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League 13/09/2025 20:38

Bước vào trận đấu ở vòng 4 Premier League, Arsenal chủ động dâng cao đội hình tấn công, với lợi thế sân nhà không quá khó để Pháo thủ dồn ép Nottingham Forest về phần sân nhà.



Phút thứ 7, từ pha phối hợp trung lộ, Merino thoát xuống thông minh rồi tung cú sút ở góc hẹp, nhưng thủ thành Sels đã kịp băng ra khép góc.

Những phút tiếp theo chứng kiến Arsenal gia tăng sức ép, đang có thế trận lấn lướt thì bất ngờ Odegaard tái phát chấn thương buộc phải rời sân. Toàn bộ đội hình của Nottingham phải lùi sâu để tổ chức phòng ngự, Madueke khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng các pha đi bóng lắt léo, tiếc là những pha tạt bóng vào chưa thể tạo ra cơ hội.

Zubimendi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: EPL

Sức ép Arsenal tạo ra rất lớn, chuyện gì đến cũng đến, phút 32, từ tình huống đá phạt góc, hậu vệ Nottingham đánh đầu phá bóng, Zubimendi đón bóng ngoài vòng cấm và tung cú vô-lê vô cùng đẹp mắt, thủ thành Sels không có cơ hội cản phá, 1-0 cho Arsenal.

Nhận bàn thua, Nottingham không còn phòng ngự với số đông, thay vào đó tổ chức phản công nhanh. Nỗ lực của đội khách chỉ dừng lại ở mức cơ hội ở phút 45+1, khi Gibbs-Whitedứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nằm trong tay của Arsenal, Nottingham chưa kịp ổn định lại đội hình thì Arsenal đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 46, từ pha phất bóng dài từ sân nhà, Eze phá bẫy việt vị thành công rồi kiến tạo dọn cỗ cho Gyokeres đệm bóng vào lưới trống, tỷ số 2-0 nghiêng về Arsenal.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Nottingham dâng cao đội hình, phút 51, từ pha chuyền bóng vào vòng cấm, bóng trúng người Chris Wood đi thẳng vào góc cao khung thành, nhưng thủ thành David Raya đã kịp bay người phá bóng chính xác, CĐV Nottingham chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Sau tình huống nguy hiểm mà Nottingham tạo ra, Arsenal lập tức đáp trả bằng tình huống nguy hiểm, phút 58, từ pha trả bóng vừa tầm của Madueke, Gyokeres tung cú sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng trúng xà ngang khung thành ra ngoài.

Gyokeres tiếp tục ghi bàn giúp Arsenal giành 3 điểm ấn tượng vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: EPL

Phút 72, Madueke tiếp tục làm khổ hàng thủ Nottingham bằng các pha đi bóng khó chịu, trước khi trả bóng cho Timber căng ngang vào vòng cấm, tiếc là Delan Rice băng vào dứt điểm không trúng bóng.

Phút 80, vừa vào sân thay người Trossard đã góp công lớn khi kiến tạo cho Zubimendi đánh đầu vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal.

Kết thúc trận đấu, Arsenal giành chiến thắng 3-0, một chiến thắng ấn tượng của Pháo thủ trên sân nhà để tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 9 điểm.