Siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Premier League: MU đứng ở đâu?

(PLO)- Siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Premier League mùa này, sau khi Liverpool đã đăng quang ở mùa trước theo cách rất thuyết phục.

Liverpool đã đánh bại các đối thủ để giành chức vô địch Premier League 2024 - 2025 với cách biệt 10 điểm, nhưng đội của HLV Arne Slot sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này. Bây giờ, siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Premier League 2025 - 2026.

Liverpool là đội bóng được đánh giá cao nhất trong việc bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này, nhưng họ có tới ba đối thủ cạnh tranh cho ngôi vương. HLV Arne Slot đã dẫn dắt Liverpool giành chức vô địch mùa giải 2024/25, bỏ xa đội á quân Arsenal 10 điểm ngay trong mùa giải đầu tiên của mình ở Anh, và đội bóng của ông đã có khởi đầu hoàn hảo trong mùa giải này. Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau ba trận đấu, khi đánh bại Bournemouth, Newcastle và Arsenal để giành trọn chín điểm.

Liverpool cần những bàn thắng muộn để thắng Cherries và Magpies, trước khi cú đá phạt tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai hạ gục Pháo thủ. Liverpool đã chi 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để củng cố đội hình, với Alexander Isak, Florian Wirtz và Hugo Ekitike là những tân binh hàng đầu trên hàng công.

Theo CIES Football Observatory, khoản chi tiêu đó giúp Liverpool củng cố vị thế ứng cử viên vô địch, với 28,9% cơ hội nâng cao chiếc cúp Premier League vào tháng Năm sang năm. Nghiên cứu này tính đến các biến số bao gồm dữ liệu hiệu suất và chuyển nhượng để tính toán xác suất, đồng thời nhấn mạnh mức độ cạnh tranh của giải Ngoại hạng Anh.

Siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Premier League mùa này và đó vẫn là Liverpool. ẢNH: EPA

Arsenal được đánh giá có 18,8% cơ hội vô địch, nhỉnh hơn Chelsea (16,2%) và Manchester City (14,4%). Mùa này, chức vô địch Premier League có thể sẽ là cuộc đua của bốn ứng cử viên, một sự tương phản rõ rệt so với các giải đấu hàng đầu khác của châu Âu. Ví dụ, Paris Saint-Germain có 73% cơ hội vô địch Ligue 1, trong khi Bayern Munich (61,4%) và Real Madrid (40,6%) là những ứng cử viên sáng giá ở Bundesliga và La Liga.

Điều thú vị là Nottingham Forest được xem là ứng cử viên sáng giá thứ năm cho chức vô địch Premier League với 7,9%, xếp trên Newcastle (5,8%), Aston Villa (3,2%) và Manchester United (2,6%).

Trong khi đó, HLV Arne Slot không chắc chắn lắm về việc liệu Liverpool có thể vô địch hay không. "Lý do khiến việc bảo vệ danh hiệu trở nên khó khăn chủ yếu là vì có quá nhiều đối thủ cũng có khả năng vô địch Premier League", HLV Arne Slot của Liverpool nói trước khi mùa giải khởi tranh vào tháng 8, "Vô địch một lần đã là rất đặc biệt rồi, chưa kể đến việc bạn có thể vô địch hai lần trong ba, bốn hay năm năm nữa.

Hoặc như chúng tôi đã làm, hai lần trong năm năm, và Manchester City thậm chí còn làm tốt hơn chúng tôi trong vài năm qua. Vậy nên thật khó tin nếu bạn có thể làm được điều này ở Premier League. Và có lẽ năm nay sẽ khó khăn hơn mọi năm, bởi vì mọi đội đều mang về những cầu thủ mới, các đối thủ chính của chúng tôi chắc chắn cũng vậy".

Khi được hỏi liệu cái chết của Diogo Jota có khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Liverpool trong năm nay không, HLV Arne Slot nói thêm: “Đó là câu hỏi mà tôi hy vọng các bạn sẽ hỏi tôi vào cuối mùa giải. Hiện tại thì tôi không thể trả lời được. Bạn không biết những thách thức trước mắt, chúng tôi hoặc đội khác sẽ gặp khó khăn như thế nào để giành chiến thắng trong giải đấu, vì vậy tôi không thể trả lời ngay bây giờ".