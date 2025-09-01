Liverpool giành chiến thắng đầy kịch tính 01/09/2025 06:59

(PLO)- Với bàn thắng ở phút cuối do công của Dominik Szoboszlai, Liverpool giành chiến thắng đầy kịch tính trước Arsenal với tỷ số 1-0 ở vòng 3 Premier League.

Bước vào trận đấu, do tính chất quan trọng nên cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, Liverpool và Arsenal chủ động chơi chậm để tìm ra sai lầm của đối phương.

Sau khoảng 10 phút chơi chậm, Liverpool bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công, phút 13, Gakpo đi bóng thẳng vào khu vực vòng cấm rồi tung cú sút uy lực, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.



Arsenal cũng không chịu lép vế, đoàn quân của HLV Arteta bắt đầu tổ chức phản công nhanh, phút 22, từ pha dàn xếp đá phạt góc, bóng hướng đến Noni Madueke, tiền đạo Arsenal tung cú vô-lê đẹp mắt nhưng bị thủ thành Alisson cản phá.

Arsenal chơi đôi công với Liverpool nhưng may mắn không đứng về phía Pháo thủ . Ảnh: EPA

Nhịp độ trận đấu diễn ra cuối hiệp 1 rất nhanh, cả hai đội muốn có bàn thắng dẫn trước để tạo lợi thế cho hiệp 2, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra rất căng thẳng khi hai đội ăn miếng trả miếng. Liverpool có lợi thế hơn khi tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 52, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, bóng đến chân Ryan Gravenberch, trong tư thế thoải mái và không có ai theo kèm nhưng tiền vệ của Liverpool lại dứt điểm quá nhẹ, không tạo ra khó khăn cho thủ thành David Raya.

Phút 58, Arsenal phản công, Noni Madueke bất ngờ lẻn sau hàng thủ Liverpool, rất may cho The Kop là thủ thành Alisson đã băng ra kịp thời trước khi tiền đạo Arsenal tung ra cú dứt điểm.

Phút 60, lưới của Arsenal đã phải rung lên sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, người ghi bàn là Hugo Ekitike, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR trọng tài từ chối bàn thắng cho Liverpool vì Gakpo đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Để gia tăng sức mạnh hàng công, HLV Arteta quyết định tung tân binh Eze vào sân, tuy nhiên tình hình không khả quan khi khả năng kiểm soát khu vực tuyến giữa của The Kop áp đảo hoàn toàn Arsenal.

Phút 83, Liverpool được hưởng quả đá phạt trực tiếp, Dominik Szoboszlai tung cú sút đẹp mắt, đánh bại thủ thành David Raya, tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool.

Dominik Szoboszlai có bàn thắng đẹp mắt giúp Liverpool giành chiến thắng đầy kịch tính trước Arsenal. Ảnh: EPA

Nhận bàn thua, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số, trong khi đó đội hình của Liverpool chủ động lùi sâu để bảo toàn lợi thế. Phút 85, Eze ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối cho Arsenal hưởng quả đá phạt 11m.

Kết thúc trận đấu, Liverpool giành chiến thắng tối thiểu 1-0, với kết quả này, The Kop toàn thắng 3 trận khởi đầu, hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool đang diễn ra suôn sẻ.