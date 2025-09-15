MU tệ hại, HLV Ruben Amorim sẵn sàng ra đi 15/09/2025 12:23

(PLO)- Trận derby Manchester vừa qua trên sân Etihad để lại nhiều suy ngẫm cho HLV Ruben Amorim và tập thể Manchester United từ một cú ngã ngựa đau đớn.

Thất bại 0-3 trước kình địch cùng thành phố đã khiến áp lực đè nặng lên HLV Ruben Amorim người Bồ Đào Nha và phơi bày rõ những hạn chế trong lối chơi của Quỷ đỏ. Các bàn thắng của Phil Foden và cú đúp của Erling Haaland đã nhấn chìm Man United trong một buổi chiều mà Manchester City gần như lấy lại toàn bộ sự tự tin vốn có, sau chuỗi hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton.

Trong khi đó, Man United mới chỉ có 4 điểm sau bốn vòng đấu, khởi đầu tệ nhất ở Premier League kể từ mùa giải 1992-1993, mùa bóng mà Quỷ đỏ kết thúc bằng chức vô địch. Cần biết thêm HLV Ruben Amorim mới chỉ đem về tám chiến thắng trong 31 trận Ngoại hạng Anh kể từ khi nắm quyền, đã nhận toàn bộ trách nhiệm. Ông chia sẻ rằng cả 3 bàn thua đều có thể tránh được và nhấn mạnh đội bóng của mình cần nhiều hơn nữa ở những chi tiết nhỏ khi đối đầu với các CLB lớn. Dẫu vậy, ông thầy trẻ không chỉ trích các học trò.

HLV Ruben Amorim khẳng định chưa từng thấy cầu thủ nào thiếu nỗ lực, và mọi khiếm khuyết là do ông chưa truyền đạt đủ rõ cách đối phó với những đối thủ ở đẳng cấp cao. Đây có thể xem là một cách ông giảm bớt áp lực tâm lý cho cầu thủ trong giai đoạn đầy căng thẳng này.

Haaland lập cú đúp và Phil Foden đóng góp 1 bàn nhấn chìm MU. Ảnh: EPA.

Amorim kiên định bảo vệ triết lý bóng đá của mình. Trước sức ép ngày càng lớn từ người hâm mộ và cả giới truyền thông, ông thẳng thắn nói rằng sẽ không thay đổi phong cách chơi bóng, dù thừa nhận kết quả hiện tại là chưa đủ tốt. Ông còn nhắn gửi tới tập đoàn Ineos - chủ sở hữu mới của CLB - rằng nếu họ muốn một sự thay đổi, thì giải pháp duy nhất là thay đổi chính ông. Tuyên bố này phần nào cho thấy sự tự tin, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, bởi áp lực thành tích tại Old Trafford chưa bao giờ là dễ chịu.

Thực tế, HLV Ruben Amorim đang đối mặt với những thách thức quen thuộc mà nhiều nhà cầm quân trước đó của Man United từng trải qua sau thời Sir Alex Ferguson. Kỳ vọng khổng lồ từ lịch sử huy hoàng đối chọi trực diện với thực tế thiếu ổn định về chiến thuật, tinh thần và cả chất lượng nhân sự. Dù đã có những khoảnh khắc tích cực (mùa trước Man United từng thắng và hòa trước Man City) nhưng tính ổn định vẫn là điều xa xỉ.

Các thống kê từ Opta cũng cho thấy sự hụt hơi của Quỷ đỏ so với nhóm cạnh tranh ngôi vương. Trong khi City, Liverpool hay Arsenal duy trì sức mạnh ổn định, Man United lại thường xuyên chật vật trong các trận cầu lớn.

HLV Ruben Amorim nhận mọi trách nhiệm sau trận thua đồng nghiệp Pep Guardiola. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng cho đội bóng áo đỏ. Lối chơi pressing và kiểm soát bóng mà Amorim xây dựng đôi khi đã mang lại sự cân bằng, đặc biệt trong hiệp một trận derby vừa rồi. Ngoài ra, sự quyết tâm của toàn đội, điều chính HLV Ruben Amorim khẳng định đã thấy rõ, cũng có thể là nền tảng để United bứt phá nếu có thêm sự điều chỉnh hợp lý. Việc phải đối đầu Chelsea tại Old Trafford vào cuối tuần tới là cơ hội để Quỷ đỏ gỡ gạc, trước khi tiếp tục chặng đường khó khăn bằng chuyến làm khách trên sân Brentford.

Cú ngã ngựa ở Etihad cho thấy khoảng cách của MU với các đội bóng lớn không chỉ về chiến thuật, mà còn cả hệ thống giữa hai đội bóng cùng thành phố. Man City dưới thời HLV Pep Guardiola đã ổn định với sáu chức vô địch Premier League, trong khi MU vẫn đang loay hoay tìm lại bản sắc. Amorim, với cá tính mạnh mẽ, có thể trở thành nhân tố đủ kiên định để giúp CLB vượt qua khó khăn.

Nhưng thời gian không bao giờ chờ đợi ở Old Trafford. Người hâm mộ, vốn nổi tiếng khắt khe, đã bắt đầu mất kiên nhẫn, và những lời hứa hẹn xây dựng tương lai sẽ chẳng còn giá trị nếu thất bại nối dài. Trận derby là lời cảnh tỉnh Man United phải thay đổi tốc độ phát triển, trước khi bị các đối thủ bỏ xa.